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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Шамбер Ольга



20.01.2025 Исследование: во многих отраслях в 2024 г. зарплаты выросли более чем на 20% 1
25.11.2024 Работодатель должен знать: ученые выяснили, что больше всего беспокоит российских ИТ-шников 1
20.12.2021 49% работодателей отметили нехватку самых разных профессионалов в ИТ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шамбер Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

LinkedIn 635 1
Get experts - Гет Экспертс 11 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Микроскоп - Microscope 325 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 1
FreePik 980 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Америка Латинская 1811 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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