Исследование: во многих отраслях в 2024 г. зарплаты выросли более чем на 20%

Рекрутинговая компания Get Experts представляет результаты исследования, посвященного трендам 2024 г. в сфере заработных плат и бонусов и прогнозам и ожиданиям на 2025 г. В опросе приняли участие 2511 профессионалов и представители 837 компаний-работодателей из различных сфер деятельности и регионов России. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Взгляд работодателей

Об увеличении доходов своих сотрудников в 2024 г. говорят 70% работодателей — столько же, сколько было годом ранее, о сохранении их на прежнем уровне — 22% (в 2023 г. было 23%). В 51% случаев рост составил 5–10%, в 37% — 11–20%, в 3% — более 20%, еще 9% затруднились с ответом на вопрос о порядке увеличения доходов.

Почти в половине компаний, поднявших зарплаты (45%), говорят, что это сделано за счет увеличения окладной части, 13% связывают это с выросшими премиями, и 41% — с ростом обеих составляющих. В тройку наиболее часто называемых причин увеличения доходов вошли индексация зарплат у всех сотрудников (67%) или отдельных их категорий (28%) и изменение мотивационного пакета (24%).

В число сфер деятельности, в которых не зафиксировано сокращение доходов работников, вошли (первая цифра — доля компаний, где зарплаты выросли, вторая — где они остались прежними): производство медицинского и лабораторного оборудования (100% работодателей повысили зарплаты), металлургия (82%/18%), FMCG, в т. ч. табак и алкоголь (83%/14%), логистика (75%/17%), строительство (69%/26%) и финансовые институты (50%/38%).

Случаи роста зарплат более чем на 20% отмечены в следующих отраслях: логистика (в 36% компаний, заявивших об увеличении зарплат), ИТ (18%), строительство (15%), производство химического сырья (11%), автомобильный бизнес (10%) и медицина и фармацевтика (2%).

Про сокращение зарплат рассказали 4% работодателей (в 2023 г. таких было 5%), столько же не смогли сказать, как изменились зарплаты.

В 44% компаний, где зарплаты в 2024 г. снизились, сокращение произошло в обеих их частях, в 19% случаев урезали оклад, в 25% — премии, и еще 13% работодателей не смогли определить, где именно было сокращение.

В половине (50%) случаев сокращение зарплат составило от 11% до 20%. На 5–10% зарплаты снизили в 19% компаний, более чем на 20% — в 13%, и 19% не назвали точную цифру.

Планы работодателей по зарплатам на 2025 г.

О намерении увеличить зарплаты в 2025 г. заявляют 58% компаний. О том, что зарплаты у них останутся неизменными, сказали 23% работодателей, сокращать их собираются только в 1% случаев. Еще 18% представителей бизнеса не смогли озвучить свои прогнозы.

Увеличение дохода сотрудников планируется в основном за счет роста окладов (48%) или обеих частей зарплаты (37%), премии повысят 11%, и 4% не сказали, как именно будут прибавлять зарплаты. 60% работодателей повысят зарплаты на 5–10%, 26% — на 11–20%, 7% — на 21% и более. Еще 7% на момент опроса не определились с уровнем повышения.

Больше всего работодателей, которые планируют повышение заработных плат, в следующих отраслях: логистика (84%), FMCG (76%), металлургия (73%), производство медицинского и лабораторного оборудования (70%), медицина и фармацевтика (65%). Меньше всего — в автомобильном бизнесе (43%), строительстве (49%) и финансовых институтах (50%).

Сокращать зарплаты за счет премий или обеих частей зарплаты будут по 40% работодателей, остальные 20% ограничатся сокращением окладов. По уровню сокращения представители компаний назвали две крайние цифры: 60% говорят, что оно составит не более 10%, а 40% — что зарплаты уменьшат более чем на 20%.

Взгляд профессионалов

При этом профессионалы совершенно по-другому оценивают ситуацию с зарплатами.

Увеличение доходов

О росте своих доходов в 2024 г. рассказали 47% опрошенных специалистов (в 2023 году таких было 53%). О том, что их доходы остались на прежнем уровне, говорят 41% респондентов (год назад — 35%). Практически у половины (49%) из тех, чьи доходы выросли, это произошло за счет увеличения оклада, у 26% выросла премия, и у 24% — обе части зарплаты.

У 57% профессионалов, заявивших о росте зарплаты, она выросла на 5–10%, у 26% — на 11–20%, и у 15% — более чем на 20%.

В пятерку самых упоминаемых работниками причин роста доходов вошли индексация зарплаты у всех сотрудников (66%), смена места работы (14%), изменение зоны ответственности или перевод на другую должность внутри компании (по 13%) и изменение мотивационного пакета (8%).

Снижение доходов

О сокращении зарплат в 2024 г. сообщили 10% респондентов (годом ранее было 12%), еще 2% не смогли ответить на вопрос о динамике доходов.

Доли тех, у кого зарплата снизилась только в одной из ее частей, сопоставимы: у 36% стал меньше оклад, а у 33% — премия. Еще у 18% пострадали обе составляющие, а 13% не знают, где именно потеряли в деньгах.

Почти у половины (46%) респондентов, зарплаты которых стали меньше, сокращение составило не более 10%, 25% стали получать на 11–20% меньше, и 21% — более чем на 20%. 8% не смогли оценить степень сокращения своих доходов.

В число самых частых причин снижения доходов вошли: инфляция (28%), переход в новую компанию (13%), изменение мотивационного пакета (12%), переход на другую ставку (11%), переход на другую должность и увольнение (по 8%).

Удовлетворенность уровнем зарплат

Полностью удовлетворены своим доходом в 2024 г. только 7% опрошенных профессионалов, в целом удовлетворены 38%, не удовлетворены 55%. Для сравнения: годом ранее было соответственно 5%, 42% и 53%, т. е. ситуация практически не поменялась.

Те, кто недоволен своей зарплатой, называли четыре основные причины: недостаточный размер оклада (74%), отсутствие ежегодной индексации (32%), низкие бонусы или их отсутствие (31%) и отсутствие компенсаций за проезд, питание и т. д. (23%). Также среди причин неудовлетворенности доходами называли серую зарплату, задержки в выплате денег и инфляцию.

Ожидания профессионалов по доходам в 2025 г.

Доля работников, ожидающих увеличения зарплаты в 2025 г., сократилась: если в 2023 г. такие ожидания были у 74% респондентов, то в 2024 г. — только у 61%. Тех, кто считает, что в этом году их зарплаты не изменятся, осталось примерно столько же — 23% против 25% годом ранее. Заметно вырос процент опасающихся снижения доходов (4%) и затруднившихся с ответом (12%) — год назад их было по 1%.

43% ожидающих увеличения доходов считают, что рост произойдет за счет окладов, примерно столько же — 40% — думают, что прибавят премии, на рост обеих частей зарплаты рассчитывают 11%, и 6% не смогли ответить однозначно. Около половины (47%) ждут увеличения на 5–10%, 32% надеются на прибавку в 11–20%, и 19% считают, что их доход может вырасти более существенно.

Среди тех, кто настроен пессимистично, 45% считают, что им сократят оклад, 29% — что уменьшится премия, а 16% обеспокоены возможным урезанием обеих частей дохода. По размеру сокращения мнения распределились таким образом: 44% надеются, что оно будет небольшим, до 10%, 24% думают, что оно может составить 11–20%, и 20% говорят, что зарплаты могут упасть больше чем на 20%. Еще 12% не могут предположить, насколько меньше станут зарабатывать.

«В целом ожидания компаний и их сотрудников по зарплатам на 2025 г. совпадают, — отметила генеральный директор рекрутинговой компании Get Experts Ольга Шамбер. — Понятно, что они совпадут не в каждом случае. Однако я посоветовала бы работодателям обратить внимание на такой важный момент, как уровень неудовлетворенности специалистов своими доходами: более половины недовольных — это достаточно много. Возможно, стоит пересмотреть свои намерения в части изменения заработных плат или мотивационных программ, иначе может вырасти риск утечки кадров, а в нынешних условиях, когда на рынке труда фиксируется ощутимый дефицит квалифицированных кандидатов, это нежелательно».