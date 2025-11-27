Get Experts: в 2026 г. зарплаты повысят 48% работодателей

Консалтинговая компания Get Experts представляет результаты ежегодного исследования, посвященного основным трендам, зафиксированным на рынке труда в 2025 г., и прогнозам на 2026 г. В опросе приняли участие 1080 собственников, руководителей, топ-менеджеров и представителей HR-подразделений компаний и 4373 квалифицированных специалиста из различных сфер деятельности и регионов России. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Взгляд работодателей

Вызовы для работодателей

Основным бизнес-вызовом для российских компаний в 2025 г. стала оптимизация расходов — ее назвали 62% респондентов. Реже всего (37%) в качестве вызова упоминали изменения в демографической ситуации. Говоря об ожидаемых вызовах 2026 г., участники также чаще всего называли оптимизацию расходов — таких ответов получено 39%.

Главным HR-вызовом уходящего года для работодателей оказались высокие ожидания кандидатов в части размера вознаграждений и соцпакета — об этом сказали 60% представителей компаний. В ожиданиях на 2026 г. этот вопрос тоже лидирует, набрав 38%. По словам почти трети (31%) представителей бизнеса, в следующем году для них будет актуален новый вызов — необходимость пересмотра мотивационных пакетов сотрудников.

Численность персонала

Об увеличении численности персонала в 2025 г. говорят 43% работодателей, 30% оставили численность на прежнем уровне, 2% заморозили наем, и 25% провели сокращения.

Дефицит кадров в этом году испытывали 89% работодателей, 94% считают, что придется с ним столкнуться и в 2026 г. Чаще всего упоминают узкопрофильных специалистов: 65% респондентов говорят об их нехватке в 2025 г., и 45% ожидают ее в 2026 г.

Наиболее популярным способом борьбы с нехваткой персонала в 2025 г. стало использование внутреннего ресурса, т. е. обучение своих сотрудников и повышение их квалификации с последующим перемещением на вакантные позиции — такой вариант упомянули 61% работодателей. Еще 32% планируют начать обучать сотрудников в 2026 г.

О планах по увеличению найма в 2026 г. говорят 35% работодателей, 33% будут только искать замены, 12% сократят наем или вообще заморозят кадровые активности, 20% затруднились с ответом.

Зарплаты

О повышении зарплат в 2025 г. сообщили две трети (66%) работодателей, 30% говорят о сохранении уровня доходов своих сотрудников, и 4% — о его снижении.

В 2026 г. рост уровня дохода сотрудников планируют в 48% компаний, в 24% доход останется на прежнем уровне и только в 3% сократится. 25% респондентов затруднились с ответом.

Взгляд профессионалов

79% опрошенных специалистов на данный момент работают в компаниях, 6% одновременно работают в компаниях и ведут собственные проекты, 3% работают на себя, 3% временно не работают, и 9% не работают в принципе. При этом больше половины респондентов либо уже ищут работу, либо планируют искать в ближайшем будущем: 25% уже находятся в активном поиске работы, 22% ведут поиск пассивно, 11% планируют искать работу в 2025-2026 гг. 20% опрошенных устроились в новую компанию в 2025 году и планируют развиваться на текущем месте, 21% респондентов не планируют искать работу, 1% работает с проектами на фрилансе.

По словам специалистов, в процессе найма одним из ключевых факторов для них является личность нанимающего менеджера — потенциального будущего руководителя. 69% признались, что отказывались от оффера, столкнувшись с некомпетентностью руководителя в ходе интервью. Положительную оценку своим непосредственным руководителям дают 62% респондентов.

Наиболее важными факторами при выборе работодателя профессионалы назвали наличие четкого описания функционала и зон ответственности (46%), прозрачность и честность коммуникации (45%), интервью с потенциальным прямым руководителем (42%) и соблюдение баланса работы и личной жизни (41%)*.

В качестве тревожных сигналов соискатели чаще всего указывают требование предоставить рекомендации от предыдущих работодателей (70% опрошенных) и личные вопросы, не относящиеся к работе (69% респондентов), а «красным флагом» — причиной для отказа от оффера — для многих могут стать непрозрачность финансовых условий и сокрытие работодателем информации о реальных условиях труда*.

Основной причиной для смены места работы профессионалы чаще всего называли отсутствие перспектив карьерного роста — такой ответ дали 40% респондентов, 32% опрошенных не устраивают токсичное руководство и коллектив, 28% признаются в профессиональном выгорании. А самыми редкими причинами стали открытие своего дела или уход на фриланс и получение более интересного предложения от конкурентов.

«В целом 2025 г. во многом продолжил тренды последних двух-трех лет. Основной фокус бизнеса сейчас — повышение эффективности, как следствие оптимизация структур, расходов, сокращение неприбыльных бизнес-единиц. «Зарплатная гонка» замедлилась. Рынок труда очень полярный: c одной стороны, сохраняется кадровый дефицит, особенно в части производственного персонала, но при этом в целом вакансий стало меньше, — сказал генеральный директор консалтинговой компании Get Experts Ольга Шамбер. — Соискатели по-прежнему довольно требовательны к потенциальным работодателям, а работодатели вынуждены проявлять более гибкий подход к найму: более охотно рассматривают возрастных кандидатов, чаще принимают сотрудников на проектную или частичную занятость. Среди других ярких трендов 2025 г., которые будут влиять на рынок и в 2026-м, можно назвать смещение фокуса с найма новых сотрудников на рост, развитие и обучение текущих сотрудников. Кроме того, постоянное выгорание, работа в режиме стресса — новая реальность. В этой связи наблюдаю тренд на усиление роли руководителя, чьей задачей, помимо стандартных управленческих, все больше становится поддержка, менторство, мотивация и умение вдохновить сотрудников».

* При ответе на эти вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.