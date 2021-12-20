49% работодателей отметили нехватку самых разных профессионалов в ИТ

Одним из главных итогов 2021 г. на российском рынке труда стал его рост. Компании вспомнили об отложенных годом ранее кадровых потребностях и стали активнее искать сотрудников, из-за чего практически во всех ключевых отраслях зафиксирован дефицит квалифицированных специалистов. С этим же связывают и другие факторы: изменение текучести кадров, смену приоритетов у профессионалов и проблему удержания ценных специалистов. Международная рекрутинговая компания Hays в России представляет обзор мнений работодателей и профессионалов о ситуации на рынке труда. В исследовании приняли участие 4896 респондентов: 2595 нанимающих менеджеров и 2301 сотрудник из России и стран СНГ.

•Об уменьшении текучести кадров заявили только 7% работодателей.

•76% работодателей говорят о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях.

•69% опрошенных работодателей готовы нанимать квалифицированных сотрудников из других отраслей, из других регионов и из-за рубежа.

•Больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство — 78% респондентов отметили нехватку самых разных профессионалов.

•27% работников говорят, что не готовы жертвовать условиями труда ради сохранения работы и лучше будут искать другое место.

•На первое место в списке критериев при выборе работы конкурентную заработную плату поставили 91% потенциальных кандидатов — на 15% больше, чем год назад.

Работодатели о борьбе с дефицитом кадров и мотивации сотрудников

О снижении текучести кадров в уходящем году сообщают только 7% работодателей. Процент компаний, в которых этот показатель остался на уровне прежнего года и вырос, сопоставим — 48% и 45% соответственно.

Подавляющее большинство руководителей согласны с тем, что в их отрасли имеется дефицит профессионалов. О нехватке кадров по отрасли в целом говорят 35%, а о том, что ощущается недостаток только специалистов с новыми или редкими функциями — 41%. И только 24% работодателей не испытывают сложностей при поиске сотрудников и считают, что в их отрасли профессионалов достаточно.

Больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство — 78% респондентов отметили нехватку самых разных профессионалов; добывающая промышленность — 50%, металлургия — 50%, отрасль информационных технологий — 49%, химическое производство — 48%.

Компании предпринимают различные меры для борьбы с нехваткой кадров. Наиболее популярны такие меры, как замещение вакантных должностей собственными сотрудниками — 46% (41% в 2020 г.), наем стажеров и «выращивание» их внутри компании — 41% (16% в 2020 г.), привлечение специалистов из других регионов — 41% (6% в 2020 г.), из других индустрий — 24% (8% в 2020 г.). 5% работодателей готовы привлекать экспатов, обладающих необходимыми компетенциями (3% в 2020 г.), а 20% участников исследования сообщили об увеличении расходов на рекрутмент (7% в 2020 г.).

Используют работодатели и такой метод удержания сотрудников, желающих уйти, как контрпредложения. Среди направлений, где компании готовы удерживать специалистов, лидируют ИТ (38%), продажи (37%), высший менеджмент (34%), производство (21%), маркетинг и PR (19%). Контрпредложения своим работникам в 2021 г. делали 54% работодателей, в большинстве случаев (94%) это помогло удержать профессионалов на прежних местах.

Также в компаниях назвали ряд материальных и нематериальных факторов, которыми они пытаются привлечь кандидатов. В топ-5 материальных факторов вошли конкурентная зарплата (67%), медицинское страхование (включая членов семьи) и компенсация расходов на частную медицину сверх страховки (52%), компенсация расходов на мобильную связь (39%), предоставление смартфонов, планшетов и других гаджетов (33%) и страхование жизни и здоровья (32%). Еще кандидатам предлагают компенсацию расходов на питание, увеличенный отпуск, индивидуальные вознаграждения (за выслугу лет и т. д.), подарки и многое другое.

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Топ-5 нематериальных способов привлечения специалистов выглядит так: возможность карьерного роста (58%), стабильность компании на рынке (55%), интересный функционал (50%), возможность удаленной работы (43%) и удобное местонахождение (43%). Также многие выделяют дружелюбную корпоративную культуру, гибкий график, благоустроенный офис и известность работодателя. 25% работодателей делают акцент на возможности при работе в компании соблюдать work-life balance (в 2020 г. таких было всего 14%).

Работники о приоритетах и планах по сохранению или смене места работы

О намерении сменить место работы говорят 56% специалистов. 39% устраивает текущий работодатель, а 9% считают, что сейчас неподходящее время для поиска работы и лучше держаться на старом месте.

Ради сохранения работы опрошенные профессионалы готовы перерабатывать и брать на себя дополнительные обязанности (17%), работать все время только из офиса (11%), отказаться от социального пакета частично (6%) или полностью (2%). Но большинство не готово чем-то жертвовать: 27% сказали, что лучше найдут другое место, а 30% намерены отстаивать свои права, не увольняясь.

Среди тех, кто в 2021 г. хотел сменить место работы, контрпредложения от работодателей получили только 30%. Были удовлетворены предложением и остались на старом месте менее половины (45%).

Многие профессионалы отмечают, что в последнее время у них произошла некоторая переоценка системы факторов, влияющих на принятие решения о выборе места работы, материальные факторы стали более значимыми. В число самых популярных материальных факторов вошли: конкурентная заработная плата (91%, в 2020 г. — 76%), медицинское страхование (включая членов семьи) и компенсация расходов на частную медицину сверх страховки (60%), 100-процентная оплата больничного листа (52%), индивидуальные вознаграждения (42%), увеличенный отпуск (34%) и компенсация расходов на мобильную связь (34%).

Из нематериальных факторов чаще всего называют интересный функционал/проекты (69%, годом ранее — 37%), перспективы карьерного роста (67%, в 2020 г. — 31%), личность руководителя компании (63%), дружелюбную корпоративную культуру (56%, год назад — 26%), стабильность и репутацию компании на рынке (54%, в 2020 г. было 30%) и наличие прозрачной системы критериев повышения в должности (52%).

«Как видим, к концу 2021 г. на рынке труда сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, работодатели определенно говорят о дефиците профессиональных кадров, они готовы принимать меры для удержания действующих специалистов и привлечения новых. С другой — взгляды работодателей и кандидатов на систему приоритетов заметно различаются, — сказала операционный директор международной рекрутинговой компании Hays Ольга Шамбер. — В среднесрочной перспективе компаниям придется искать новые пути взаимодействия с кандидатами и текущими сотрудниками, понимать, чем и как их мотивировать, выстраивать более гибкие отношения и учиться взаимодействовать с сотрудниками и кандидатами в условиях большей свободы».

О компании Hays

Hays plc (далее «Группа») — мировой лидер в сфере рекрутмента. Группа объединяет экспертов по поиску и подбору квалифицированного персонала по всему миру, занимает лидирующую позицию на рынке Великобритании, континентальной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Группа оказывает услуги клиентам различного профиля, работающим как в частном, так и в государственном секторе, занимаясь подбором сотрудников на должности на постоянной, контрактной и временной основе. По состоянию на 30 июня 2020 г. Группа насчитывает 11 509 сотрудников, которые работают в 265 офисах на 33 рынках, охватывая 20 специализаций.

В России Hays ведет свою операционную деятельность с 2009 г. и представлена двумя офисами, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Компания специализируется на решениях в области управления персоналом. Консультанты обладают отраслевой и функциональной экспертизой в подборе высококвалифицированных профессионалов и руководителей среднего и высшего звена, а также специалистов на стартовые позиции, как на постоянные, так и на временные проекты. Решения для бизнеса позволяют комплексно подойти к анализу рынка, оценке и развитию кандидатов, управлению HR-функциями, формировать проектные команды под потребности клиентов, а также выстраивать системы управления поставщиками и услугами.