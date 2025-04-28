80% сотрудников, желающие уволиться, остаются после контроффера

Консалтинговая компания Get Experts представляет результаты исследования, посвященного используемым работодателями инструментам удержания персонала. В опросе приняли участие 3348 респондентов, в т.ч. 2511 профессионалов и 837 представителей компаний из разных отраслей и различных регионов России. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Взгляд работодателей

Отношение работодателей к удержанию персонала на фоне сохраняющегося дефицита кадров остается практически неизменным: в 2024 году работу в этом направлении вели в 80% компаний, 18% этого не делали, 2% затруднились с ответом. Для сравнения: годом ранее удерживали персонал 79% и не удерживали 21%.

В топ-5 направлений, об удержании сотрудников в которых респонденты упоминали чаще всего, вошли продажи, коммерция и развитие бизнеса (23%), производство и технология (22%), бухгалтерия и финансы (21%), ИТ (19%) и высший менеджмент (14%). Представители 4% компаний рассказали, что у них идет работа по удержанию работников всех направлений*.

Финансовые инструменты удержания использовали 82% работодателей, не использовали 16% и еще 2% не смогли дать точный ответ. Среди названных участниками опроса инструментов — индексация зарплаты (65%), бонусы и премии (54%), конкурентная заработная плата (53%), обучение за счет компании (26%), ДМС (24%), питание за счет компании (19%), расширенное ДМС (13%), обязательный отпуск за счет компании (13%), спорт за счет компании (10%), автомобиль за счет компании (10%), предоставление или оплата психологической помощи (8%), ДМС для всей семьи (7%), льготные условия по кредитам или ипотеке (4%) и оплата детского сада (3%)*.

Нефинансовые инструменты в 2024 г. применяли в 81% компаний, обошлись без них в 17%, а 2% респондентов затруднились с ответом. В топ-10 таких инструментов по частоте упоминаний вошли: открытая корпоративная культура, доступ к руководству и обратная связь (45%), гибридный или удаленный формат работы (43%), гибкий график работы (42%), комфортные условия труда (39%), создание дружелюбной и поддерживающей рабочей атмосферы (38%), интересные и разноплановые задачи (34%), мероприятия внутри компании (34%), возможность профессионального развития (30%), поздравление сотрудников со значимыми событиями и датами (30%) и регулярные встречи с руководством для информирования о делах компании (29%)*.

56% работодателей сообщили, что делали контрофферы сотрудникам, желавшим уволиться, и в 80% случаев они были приняты. Чаще всего — в 86% случаев — работодатели включали в контроффер повышение дохода сотрудников. Также предлагали расширение функционала (40%), увеличение бонусов (24%) и индивидуальный график работы (15%). Среди других опций, входивших в контрофферы — возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью, саббатикал (длительный отпуск), перевод на удаленку, оплата дополнительного обучения сотрудника*.

Взгляд профессионалов

В целом профессионалы высоко оценивают эффективность инструментов удержания. О том, что финансовые инструменты способны удержать людей, заявляют 88% респондентов, на их неэффективность указывают 5%, а 7% уверены, что удержать персонал могут исключительно нефинансовые инструменты.

Самым эффективным и важным финансовым инструментом удержания, по мнению работников, является конкурентоспособная зарплата — ее упомянули 61% респондентов. Также назывались бонусы и премии (49%), индексация зарплаты (44%), ДМС (27%), обучение за счет компании (26%), обязательный отпуск за счет компании (26%), питание за счет компании (17%), расширенное ДМС (16%), автомобиль за счет компании (11%), ДМС для всей семьи (11%), занятия спортом за счет компании (8%), льготные условия кредита или ипотеки (8%), психологическая помощь и поддержка за счет компании (5%) и оплата детского сада (2%)*.

Нефинансовые инструменты удержания считают эффективными 97% опрошенных профессионалов. В первой десятке самых упоминаемых инструментов — комфортные условия труда (46%), создание дружелюбной и поддерживающей рабочей атмосферы (39%), гарантия занятости (38%), открытая корпоративная культура, доступ к руководству и обратная связь (37%), интересные разноплановые задачи (36%), соблюдение баланса работы и жизни (36%), гибридный или удаленный формат работы (35%), гибкий график работы (35%), возможность профессионального роста (29%) и возможность быть полезным другим (25%)*.

В понятие «баланс жизни и работы» (work-life balance) профессионалы включают наличие времени на личные дела после работы (57%), возможность не работать в отпуске (44%) и на выходных (44%), уходить с работы вовремя (38%) и работать в офисе строго в отведенные для этого часы (17%). 33% респондентов назвали все перечисленные элементы*. Полностью довольны соблюдением баланса в своей жизни 14% участников опроса, в целом довольны 48%, еще 38% говорят, что им не удается его соблюдать.

С предложением контроффера сталкивались 38% опрошенных профессионалов: 20% согласились на него, а 18% отказались.

В пятерку наиболее часто встречавшихся в контрофферах опций, по словам профессионалов, входят повышение дохода (61%), увеличение бонусов (21%), возможность соблюдать баланс жизни и работы (21%), расширение функционала (18%) и индивидуальный график работы (12%). Помимо этого, респонденты упоминали и другие опции: оплату дополнительного обучения, саббатикал, удаленку, повышение в должности*.

«Уже не первый год на рынке труда фиксируется серьезная нехватка квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики, растет конкуренция между компаниями в борьбе за опытных профессионалов, — сказала генеральный директор консалтинговой компании Get Experts Ольга Шамбер. — Зарплата перестает быть приоритетным видом мотивации, на первый план выходят смыслы и ценности компании. Работодателям важно это учитывать».

* При ответе на эти вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.