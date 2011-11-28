Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3585
Системы 27056
Персоны 87330
География 3121
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2831
Мероприятия 895

Gallup American Institute of Public Opinion TNS Gallup Media TNS Gallup AdFact BMF Gallup Media

СОБЫТИЯ


28.11.2011 Аудитория газеты «Ведомости» упала на треть

Последняя волна замера аудитории деловых СМИ TNS Gallup выявила резкое падение аудитории "Ведомостей". Согласно последним данным TNS за май-ок
22.04.2008 TNS Gallup назвала Mail.Ru самым популярным порталом Рунета

По оценкам TNS Gallup, портал Mail.Ru занял первое место в России по охвату дневной аудитории. По данным исс
06.12.2007 Аудитория проектов «Агавы» растет

рия проектов компании «Агава» продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования TNS Gallup Media, проводимого в рамках проекта Web Index. Так, по данным исследования, аудитория

20.11.2007 Rambler Media заключил контракт с TNS Gallup Media

Компания Rambler Media вчера, 19 ноября, объявила о заключении контракта с TNS Gallup Media в рамках проекта Web Index. С октября 2007 года Rambler Media принимает участие в исследовании аудитории сайтов TNS Web Index. В исследовании участвуют 16 проектов Rambler Medi
28.08.2007 Июльская интернет-аудитория «Агавы» превысила 1,6 млн

ии интернет-пользователей. Эти данные получены по результатам последнего июльского исследования TNS Gallup Media, проведенного в рамках проекта Web Index. Первые четыре позиции в отчете TNS

05.06.2007 TNS Gallup исследовал аудиторию журнала CNews

Согласно данным исследования TNS Gallup, среди читателей-подписчиков журнала CNews подавляющее большинство читало/просматривал
26.12.2006 Рунет оценят по-новому

ресурсах, которые будут выявлять посещаемость сайтов, что технологически схоже с проектом Web Index TNS Gallup Media. «Однако у нас будет несколько иная методика измерений, по-другому будет сос
13.07.2006 TNS Gallup посчитал российских интернетчиков

, постоянно растет и составляет в России около 30%, в Москве — более 70%. Как заявила СNews Евгения Рубцова, руководитель пресс-службы исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, данные отчета TNS Gallup Media выглядят достоверно и во многом совпадают с результатами аналогичных оффлайновых исследований ROMIR. Отметим, что оффлайновые исследования в некоторых случаях более надежны, че
18.04.2003 Интернет-рекламе пророчат активный рост

ки все средства массовой информации в России отмечали уверенный рост объемов рекламы. По данным TNS Gallup AdFact, самое значительное увеличение объемов размещаемой рекламы продемонстрировали т
26.02.2003 Рунет-рекламе нужны качественные "счетоводы"

н потратит на рекламу. Измерения аудитории интернета в России, начиная с 1998 г., проводит компания Gallup Media. В рамках проекта Gallup Net оценивается объем и социально-демографически
11.08.2000 В Эстонии число пользователей интернета за год увеличилось на 5% до 21%

Исследование, проведенное BMF Gallup Media, показало, что количество пользователей интернета в Эстонии по-прежнему увеличив
11.08.2000 В Эстонии число пользователей интернета за год увеличилось на 5% до 21%

Исследование, проведенное BMF Gallup Media, показало, что количество пользователей интернета в Эстонии по-прежнему увеличив
07.06.2000 Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь в каждой 15-й компании США

Репрезентативный опрос Gallup показал, что эпидемия вируса "I love you" была в США гораздо менее страшной, чем об эт
01.10.1999 Согласно исследованию Gallup Media, Рамблер лучше Altavista и Yahoo

боту в октябре 1996 года как поисковая машина, на которой было всего 100 тыс. проиндексированных документов, сейчас имеет в своей базе уже более 7 млн. документов. Согласно исследованию, проведённому Gallup Media, Рамблер получил более высокую оценку среди поисковых машин чем такие монстры как Altavista и Yahoo.

Публикаций - 72, упоминаний - 97

Gallup и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9272 12
VK - Mail.ru Group 3605 11
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1007 9
Microsoft Corporation 25806 6
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 6
Агава КБ 31 5
HP Inc. 5899 4
Google LLC 12729 4
Vodafone Group 1412 3
Yahoo! 3728 3
X Corp - Twitter 2940 2
Meta Platforms - Facebook 4624 2
Intel Corporation 12844 2
IBM - International Business Machines Corp 9705 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 2
Canon 1442 2
Philips 2100 2
Sony 6745 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4992 2
1С-Битрикс - Bitrix 677 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
Masterhost - Мастерхост 55 2
eHouse 68 2
Creative Technology 273 2
Playfon - Плэйфон 40 2
Next Media Group - Некст Медиа 39 2
TRINET - Тринет 13 1
Тырнет 10 1
НТК - Корвет-Телеком 14 1
ADLINK - ADLINK Technology 15 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
Samsung Electronics 11089 1
Ростелеком 10977 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5674 1
МегаФон 10802 1
Amazon Inc - Amazon.com 3288 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 1
LG Electronics 3741 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2197 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1159 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
AdWatch Isobar 44 3
РЖД - Российские железные дороги 2098 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1938 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Артон Консалтинг 7 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 2
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8895 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1263 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1534 1
Microsoft - LinkedIn 703 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 196 1
X5 Group - Перекрёсток 642 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Renault Groupe 166 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 550 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1932 1
Ford 435 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
L’Oreal 58 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Caterpillar - 93 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
McCann Erickson 9 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13935 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5984 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Судебная власть - Judicial power 2511 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 132 1
Ассоциация менеджеров 107 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5394 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17023 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9672 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13702 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7551 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8696 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14320 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13751 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3206 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23002 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3843 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4450 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2357 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11860 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12892 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5712 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18396 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6065 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2061 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12316 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8714 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5528 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10237 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5834 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9338 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3434 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7937 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7851 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3593 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1756 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 572 3
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Avito - Internest - ADRiver 37 2
Microsoft Outlook 1507 2
OpenAI - ChatGPT 732 1
FreePik 1857 1
MasterCard Standart 3 1
Rambler Group - Рамблер Почта 17 1
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
Яндекс.Каталог 7 1
Rambler Group - Рамблер Игры 4 1
Rambler Group - Рамблер Аудио - Rambler Audio 6 1
Apple iPad 4017 1
Google Android 15289 1
Apple iOS 8604 1
Linux OS 11572 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5766 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1301 1
Mozilla Firefox - браузер 1956 1
Webmoney Transfer 165 1
HP Smart App 32 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Stafory - робот Вера 378 1
UMI - UMI.CMS 43 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 183 1
Google AdSense 124 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 767 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Rambler Group - Рамблер Фото 5 1
Agama - Ranker 3 1
Тагиев Руслан 11 7
Вирин Федор 28 4
Спивак Сергей 11 4
Басов Алексей 117 3
Winick Charles - Виник Чарльз 2 2
Рейман Леонид 1066 2
Рыжиков Сергей 112 2
Казак Максим 162 2
Чернышов Андрей 16 2
Себрант Андрей 24 2
Овчинников Борис 129 2
Носик Антон 106 2
Бокарев Тимофей 36 2
Чистов Кирилл 17 2
Ломизе Евгений 10 2
Падалкин Алексей 2 2
Райбман Михаил 3 2
Gallup Sharlene - Гэллап Шарлин 1 1
Кохановский Роман 3 1
Шкулев Виктор 1 1
Башкирова Елена 1 1
Gauntt John - Гонт Джон 3 1
Городецкий Илья 3 1
Лисовский Александр 1 1
Ayres Melanie - Эрес Мелани 1 1
Уварова Анна 1 1
Ковалев Роман 2 1
Воскресенский Антон 3 1
Strassel David - Страссел Дэвид 1 1
Шамина Наталья 1 1
Кутлалиев Асхат 1 1
Onel de Guzman - Онел де Гузман 4 1
Евстафьев Владимир 1 1
Залесский Петр 5 1
Tannenbaum Percy - Танненбаум Перси 2 1
Демьян Бедный - Придворов Ефим 6 1
Мясникова Елена 2 1
Кутушева Наталья 2 1
Berman Jay - Берман Джей 9 1
Киселева Мария 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 19
Европа 24990 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 5
Германия - Федеративная Республика 13242 5
Франция - Французская Республика 8183 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 4
Япония 13818 3
Польша - Республика 2034 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Израиль 2858 3
Италия - Итальянская Республика 4511 3
Испания - Королевство 3842 3
Нидерланды 3754 3
Португалия - Португальская Республика 958 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 3
Казахстан - Республика 6073 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2539 2
Южная Корея - Республика 7066 2
Азия - Азиатский регион 5932 2
Швеция - Королевство 3784 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4495 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 2
Эстония - Эстонская Республика 765 2
Австрия - Австрийская Республика 1358 2
Европа Западная 1496 2
Литва - Литовская Республика 674 2
Филиппины - Республика 600 2
Канада - Британская Колумбия 81 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3461 1
Земля - планета Солнечной системы 10881 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3143 1
Дания - Королевство 1338 1
Канада 5085 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1824 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
Россия - СФО - Новосибирск 4891 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3798 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10917 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 9
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1707 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 8
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2173 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16146 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27405 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1545 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 5
Английский язык 7043 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7586 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11375 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6615 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3794 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10409 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5611 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6200 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11711 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18227 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6795 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1738 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1013 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12349 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5800 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5801 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6186 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 851 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3598 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1246 2
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 68 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3131 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4807 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8274 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6714 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5640 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6585 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3185 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 6
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 205 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6106 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2447 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
Ведомости 1491 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 1
NYT - The New York Times 1102 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Независимая газета 25 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Cosmopolitan 25 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
CNews TV 747 1
News Corp - News Corporation 221 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
USA Today 153 1
Washington Profile 142 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Scientific American 81 1
MSNBC - телеканал 89 1
РБК Daily 91 1
CNews Bugtrack 40 1
Вебпланета 4 1
РБК Медиа 15 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8633 9
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 197 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 855 3
Forrester Research 834 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
eMarketer 206 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 228 2
IDC - International Data Corporation 4992 1
Gartner - Гартнер 3661 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 265 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 1
comScore 379 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
University of Chicago - Чикагский университет 104 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 284 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
Freie Universität Berlin - Freie Universitaet Berlin - Свободный университет Берлина 6 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
CNews AWARDS - награда 573 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 2
День молодёжи - 27 июня 1097 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2672 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще