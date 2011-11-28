По оценкам TNS Gallup , портал Mail.Ru занял первое место в России по охвату дневной аудитории. По данным исс

рия проектов компании «Агава» продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования TNS Gallup Media, проводимого в рамках проекта Web Index. Так, по данным исследования, аудитория

Компания Rambler Media вчера, 19 ноября, объявила о заключении контракта с TNS Gallup Media в рамках проекта Web Index. С октября 2007 года Rambler Media принимает участие в исследовании аудитории сайтов TNS Web Index. В исследовании участвуют 16 проектов Rambler Medi

ии интернет-пользователей. Эти данные получены по результатам последнего июльского исследования TNS Gallup Media, проведенного в рамках проекта Web Index. Первые четыре позиции в отчете TNS

ресурсах, которые будут выявлять посещаемость сайтов, что технологически схоже с проектом Web Index TNS Gallup Media . «Однако у нас будет несколько иная методика измерений, по-другому будет сос