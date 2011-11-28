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СОБЫТИЯ
|28.11.2011
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Аудитория газеты «Ведомости» упала на треть
Последняя волна замера аудитории деловых СМИ TNS Gallup выявила резкое падение аудитории "Ведомостей". Согласно последним данным TNS за май-ок
|22.04.2008
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TNS Gallup назвала Mail.Ru самым популярным порталом Рунета
По оценкам TNS Gallup, портал Mail.Ru занял первое место в России по охвату дневной аудитории. По данным исс
|06.12.2007
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Аудитория проектов «Агавы» растет
рия проектов компании «Агава» продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования TNS Gallup Media, проводимого в рамках проекта Web Index. Так, по данным исследования, аудитория
|20.11.2007
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Rambler Media заключил контракт с TNS Gallup Media
Компания Rambler Media вчера, 19 ноября, объявила о заключении контракта с TNS Gallup Media в рамках проекта Web Index. С октября 2007 года Rambler Media принимает участие в исследовании аудитории сайтов TNS Web Index. В исследовании участвуют 16 проектов Rambler Medi
|28.08.2007
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Июльская интернет-аудитория «Агавы» превысила 1,6 млн
ии интернет-пользователей. Эти данные получены по результатам последнего июльского исследования TNS Gallup Media, проведенного в рамках проекта Web Index. Первые четыре позиции в отчете TNS
|05.06.2007
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TNS Gallup исследовал аудиторию журнала CNews
Согласно данным исследования TNS Gallup, среди читателей-подписчиков журнала CNews подавляющее большинство читало/просматривал
|26.12.2006
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Рунет оценят по-новому
ресурсах, которые будут выявлять посещаемость сайтов, что технологически схоже с проектом Web Index TNS Gallup Media. «Однако у нас будет несколько иная методика измерений, по-другому будет сос
|13.07.2006
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TNS Gallup посчитал российских интернетчиков
, постоянно растет и составляет в России около 30%, в Москве — более 70%. Как заявила СNews Евгения Рубцова, руководитель пресс-службы исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, данные отчета TNS Gallup Media выглядят достоверно и во многом совпадают с результатами аналогичных оффлайновых исследований ROMIR. Отметим, что оффлайновые исследования в некоторых случаях более надежны, че
|18.04.2003
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Интернет-рекламе пророчат активный рост
ки все средства массовой информации в России отмечали уверенный рост объемов рекламы. По данным TNS Gallup AdFact, самое значительное увеличение объемов размещаемой рекламы продемонстрировали т
|26.02.2003
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Рунет-рекламе нужны качественные "счетоводы"
н потратит на рекламу. Измерения аудитории интернета в России, начиная с 1998 г., проводит компания Gallup Media. В рамках проекта Gallup Net оценивается объем и социально-демографически
|11.08.2000
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В Эстонии число пользователей интернета за год увеличилось на 5% до 21%
Исследование, проведенное BMF Gallup Media, показало, что количество пользователей интернета в Эстонии по-прежнему увеличив
|11.08.2000
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В Эстонии число пользователей интернета за год увеличилось на 5% до 21%
Исследование, проведенное BMF Gallup Media, показало, что количество пользователей интернета в Эстонии по-прежнему увеличив
|07.06.2000
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Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь в каждой 15-й компании США
Репрезентативный опрос Gallup показал, что эпидемия вируса "I love you" была в США гораздо менее страшной, чем об эт
|01.10.1999
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Согласно исследованию Gallup Media, Рамблер лучше Altavista и Yahoo
боту в октябре 1996 года как поисковая машина, на которой было всего 100 тыс. проиндексированных документов, сейчас имеет в своей базе уже более 7 млн. документов. Согласно исследованию, проведённому Gallup Media, Рамблер получил более высокую оценку среди поисковых машин чем такие монстры как Altavista и Yahoo.
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