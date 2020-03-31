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UMI.CMS


31.03.2020 «1С» представила антикризисный пакет «1С-Просто» для розницы 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 1
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 1
24.05.2018 MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform 1
24.05.2018 MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 5
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 5
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев 1
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 1
17.11.2017 MCN Telecom интегрировала облачную АТС с retailCRM 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 1
10.03.2017 Umidigi открыла предзаказ на камерофон Z Pro с двойной камерой 1
21.02.2017 UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15 5
29.12.2016 Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото 1
15.11.2016 UMI.CMS вошла в Единый реестр отечественного ПО 3
07.12.2015 «1С» купила конкурента своей «дочки» 2
07.12.2015 Фирма «1С» вошла в состав владельцев группы компаний UMI 7
06.11.2014 «Юмисофт» запустила UMI.Market и обновила UMI.CMS до версии 2.9.7 11
20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете 2
12.12.2013 Вышел новый релиз UMI.CMS 3
08.10.2013 «Яндекс» становится торговым монстром 1
14.05.2013 Конференция Digitale пройдет в Петербурге в третий раз 1
25.04.2013 «КупиВкредит» «ТКС Банка» стал доступен покупателям Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru 1
06.03.2013 Выручка Umisoft в 2012 г. выросла на 50% 4
15.08.2012 Платежный агрегатор «ДеньгиOnline» выходит на рынок США 1
24.07.2012 Опубликован рейтинг самых популярных CMS Рунета за 2011 г. 1
17.04.2012 Платформа «Рентсофт» начала поддерживать открытый стандарт дистрибуции SaaS-решений APS 1
09.02.2012 «Рентсофт» сдает в аренду сайты на базе UMI.CMS 3
06.02.2012 Платежный агрегатор «ДеньгиOnline» интегрировался с крупнейшими CMS 1
13.01.2012 UMI.CMS назвали самой качественной CMS в России в 2011 г. 4
14.12.2011 В новой версии UMI.CMS появилась мобильная версия сайта 4
15.11.2011 Joomla остается самой популярной бесплатной CMS 1
09.08.2011 WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS 1
05.07.2011 СМБ-компании смогут начать бизнес в интернете без начальных вложений 1
11.05.2011 VI Санкт-Петербургская интернет-конференция: в два раза больше интересного контента 2
12.04.2011 «Бегун» сообщил о новых назначениях в топ-менеджменте 1
05.03.2011 CMS для сайта компании: критерии выбора 1
24.02.2011 “Битрикс” объявляет войну свободным CMS 1
25.11.2010 WordPress остается самой популярной бесплатной CMS в Рунете 1

Публикаций - 49, упоминаний - 99

UMI.CMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 6
RetailCRM 21 6
Roistat 6 4
Microsoft Corporation 11168 4
Samsung Electronics 5730 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
АТОЛ ГК 168 2
SalesPlatform 2 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 15 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Robokassa - Робокасса 44 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
3779 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Highscreen 31 1
Google LLC 7177 1
Xiaomi 904 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Yandex - Яндекс 4103 1
PayPal 442 1
1С-Битрикс 349 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
ВТБ Страхование 52 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Avito - Авито 171 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
Google Android 10751 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
SalesPlatform CRM 2 2
Umidigi Z - серия смартфонов 2 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 2
Simtech CS-Cart 13 2
MCN Telecom WELLtime IP АТС 2 2
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 2
amoCRM 39 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
WordPress 170 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
1С:Касса 5 1
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
МСН Телеком Виджет 1 1
LG V - серия смартфонов 39 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
UMI - 1С-UMI 5 1
Мельников Александр 63 5
Лобанов Константин 2 2
Стручков Игорь 3 2
Носова Юлия 12 2
Федоров Алексей 40 1
Соловьев Алексей 60 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Соколов Артем 28 1
Колчина Оксана 11 1
Сакиб Максим 1 1
Зенкин Денис 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
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