Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UMI.CMS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 99
UMI.CMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Мельников Александр 63 5
|Лобанов Константин 2 2
|Стручков Игорь 3 2
|Носова Юлия 12 2
|Федоров Алексей 40 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Соколов Артем 28 1
|Колчина Оксана 11 1
|Сакиб Максим 1 1
|Зенкин Денис 105 1
|Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru