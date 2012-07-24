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Армада РБК софт RBC Contents

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.07.2012 Опубликован рейтинг самых популярных CMS Рунета за 2011 г. 1
05.03.2011 CMS для сайта компании: критерии выбора 1
20.09.2007 Авиакомпания «Россия» запустила новый веб-сайт 1
13.09.2007 «РБК СОФТ» запускает новый сайт для ГТК «Россия» 1
18.06.2007 RBC Contents 5.0: новое поколение популярной CMS 1
06.10.2006 RBC MyIntranet: корпоративный интранет-ресурс за неделю 1
15.11.2005 РБК СОФТ разработала сайт для ТВЭЛ 1
25.07.2005 РБК СОФТ: разработано новое интернет-представительство 1
11.07.2005 РБК СОФТ разработала обновление для программной платформы RBC Contents 4
12.01.2005 РБК СОФТ разработала сайт Чусовского металлургического завода 1
22.12.2004 РБК СОФТ разработала кольцо сайтов дилерской сети Mitsubishi 2
06.12.2004 РБК СОФТ разработала интернет-магазин для "Аркис" 3
03.12.2004 РБК СОФТ проведет новогоднюю акцию 1
02.12.2004 РБК СОФТ разработала сайт "Перекрестка" 1
29.11.2004 РБК СОФТ представила систему управления демо-версиями 1
18.11.2004 РБК СОФТ сообщила о редизайне сайта электронной торговой площадки Федерального агенства по атомной энергии 1
16.11.2004 РБК СОФТ разработала сайт Депозитария РОСБАНКа 1
05.10.2004 Подведены итоги выставки SofTool'2004 1
20.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ФГУП Издательство "Пресса" 2
02.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ГНИВЦ Федеральной таможенной службы 2
12.07.2004 РБК СОФТ разработал сайт торгового центра "Мега" 1
29.03.2004 РБК СОФТ разработал виртуальный тур по Большому театру 1
26.03.2004 РБК СОФТ представил концепцию построения сайтов для продвижения товаров 1
19.02.2004 РБК СОФТ: новый взлет 1
04.02.2004 Рынок систем делопроизводства «повзрослел» 1
27.11.2003 РБК СОФТ предлагает "разморозку" сайтов 1
22.10.2003 Управление интернет-ресурсами: больше чем CMS 4
15.10.2003 RBC Contents 3.5 – новый уровень управления корпоративным сайтом 3
07.08.2003 "РБК СОФТ" расширил функциональные возможности сайта полиграфической фирмы "Альба" 1
05.08.2003 "РБК Софт" завершил новый проект в области медицины 1
22.04.2003 РБК СОФТ запустил сайт коммерческого банка «Ингосстрах-Союз» 2
06.03.2003 РБК СОФТ представил серию новых сайтов 1
09.12.2002 Новогодние скидки на систему управления сайтом RBC Contents 3.0! 1
04.12.2002 РБК СОФТ разработал сайт компании "Рольф" 1
29.11.2002 Приз РБК СОФТ за промо-сайт 1
21.06.2002 РБК разработал сайт компании Комстар 1
23.05.2002 РБК завершил работу над веб-сайтом компании "Аояма-Моторс" 1
13.05.2002 РБК СОФТ выводит в интернет еще один фитнесс-клуб - "Смоленский пассаж" 1
12.04.2002 Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять 1

Публикаций - 42, упоминаний - 56

Армада и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 36
Oracle Corporation 7074 5
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Philips 2099 3
Verisign 362 3
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 2
Thawte 34 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
NetCAT - НетКэт 42 2
AltaVista Search Engine 202 2
Network Solutions - Web.com 107 2
РОЭЛ - Российская электротехническая корпорация 3 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 1
Usethics - Юзетикс 9 1
TRINET - Тринет 13 1
Tridion 2 1
Quantum Art - Квантум Арт 10 1
Алее Софтвер - Alee Software 10 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
HP Autonomy - Interwoven 33 1
Триумвират девелопмент 4 1
Saba Software 12 1
АРКИС - АРКИС Инжиниринг 3 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Software AG 203 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 6
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Finnair - Авиакомпания 34 4
Mitsubishi Motors 24 3
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 3
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 2
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 2
Афанасий Холдинг 3 2
Газпром ПАО 1493 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
МакПромБанк 2 1
Автомир ГК 43 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
Honda - Aoyama Motors - Аояма Моторс 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Альфа-Групп 745 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Русский стандарт Банк 509 1
Assist - Ассист 218 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 6
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 483 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Workflow - Поток работ 367 3
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
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Армада - РБК софт - RBC e-Commerce 0 1
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РБК - Informer.ru - Информер 66 1
Хостмэйк - HostCMS 5 1
Microsoft Content Management Server - MCMS 12 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 1
Microsoft Windows 16882 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 1
Microsoft Visual Studio 429 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
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