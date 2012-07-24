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Армада РБК софт RBC Contents
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 56
Армада и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
|Кузовкин Алексей 155 2
|Белей Александр 8 2
|Ким Станислав 4 1
|Гичун Виктор 4 1
|Варламова Людмила 1 1
|Шейко Дмитрий 3 1
|Матвеев Андрей 8 1
|Михеева Ольга 10 1
|Воробьева Юлия 3 1
|Куликова Екатерина 1 1
|Слуцкер Ольга 3 1
|Сухова Анна 2 1
|Чугунов Вадим 1 1
|Камаева Ольга 2 1
|Омельченко Александр 5 1
|Головач Владислав 1 1
|Симонова Юлия 1 1
|Тренев Василий 1 1
|Иксанов Анатолий 2 1
|Прасолов Макс 1 1
|Татевосян Тигран 1 1
|Гужов Алексей 1 1
|Гинчук Виктор 1 1
|Копнина Татьяна 1 1
|Завилейская Юлия 2 1
|Батраева Ольга 2 1
|Свешников Александр 1 1
|Weger Peter - Вегер Питер 1 1
|Галл Максим 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Аитов Тимур 197 1
|Рыжиков Сергей 112 1
|Степанов Алексей 12 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Никонов Григорий 3 1
|Костерева Катерина 15 1
|Данилин Александр 17 1
|Савельев Алексей 5 1
|Демидов Михаил 134 1
|Кругляков Роман 44 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 37
|CMS Magazine 20 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
|РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.