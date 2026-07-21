Российские зумеры массово скупают технику, которая гораздо старше их. В тренде mp3-плееры, «Полароиды» и дешевые фотоаппараты ые города, то рост и вовсе многократный. Что примечательно, на 79% подскочили продажи фотоаппаратов Polaroid – тех самых, которые были в ходу в 1990-х и делали моментальные снимки. Правда, для

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM Рынок портативных фотопринтеров относительно небольшой, но весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon, HP, Epson, Brother. Наконец, нишей мини-фотопринтеров активно интересуются новые глобальные игроки из Кит

Лучшие фотоаппараты с моментальной печатью. Выбор ZOOM Появлению фотоаппаратов мгновенной печати мир обязан американской компании Polaroid. Именно она в начале прошлого века разработала технологию, позволяющую разместить в специальном картридже фотобумагу и реактивы, благодаря чему получить готовый снимок стало возможным

Prynt - как новый Polaroid Хотя компания Polaroid более не фигурирует в числе игроков фоторынка, добрая память об её аппаратах с мгновенным получением снимка заставляет молодые фирмы искать современные формы их возрождения. Так, компа

Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером дисона. Именно эта бизнес-философия помогла ему выиграть патентное разбирательство у компании №1 в фотоиндустрии того времени Eastman Kodak. Фотоаппарат моментальной печати Kodamatic имел отличный от Polaroid конструктив. Главным отличием было расположение пленки, у камер Polaroid кассета располагалась снизу и изображение с объектива проецировалось с помощью зеркала, в камере от Koda

Sakar International "рассекретила" беззеркалку Polaroid Компания Sakar International представила под брэндом Polaroid модульную фотокамеру со сменной оптикой iM1836. Дизайн аппарата сильно похож на беззеркальные камеры Nikon 1, iM1836 имеет модули Wi-Fi и Bluetooth, управление отдано операционной сист

Первый взгляд на планшеты Polaroid Spectrum: репетиция провала Новая история Как вы помните, «смарт-камера» (или камерафон?) от Polaroid, про который мы рассказали на прошлой неделе, была действительно неординарным продуктом. Особенно если смотреть на нее сзади – иллюзия старой «мыльницы» присутствует почти полная. Хотя

Первый взгляд на Polaroid SC1630: фотокамера или смартфон? И мертвые восстанут из могил В чем была сильна Polaroid – так это в камерах. Немногие бренды удостоились чести стать именем нарицательным, и

Обзор камеры Polaroid: возвращение легенды были вещами, а не одноразовым пластиком. Нет, это, конечно, не реплика легендарной камеры (кстати, Polaroid 635 и 636 производились по лицензии в СССР и, наверняка, у многих какая-нибудь из эт

R2-D2: Polaroid SC1630 Smart Camera - фотокамера с Android на борту К счастью, новая цифровая фотокамера от Polaroid ещё не научилась звонить или принимать смс, но все остальные преимущества от современной операционной системы для мобильных устройств этот девайс будет использовать в максимальной мере

Назад в 80-е: Polaroid возродился с новой мгновенной фотокамерой Компания Polaroid приступила к продаже новой цифровой фотокамеры Polaroid Z340. Устройство создано по прообразу популярных в 80-х годах мгновенных фотокамер Polaroid Spectra. Модель оснаще

Polaroid выходит на рынок игровых консолей Компания Polaroid планирует поставлять аксессуары для игровых консолей. По слухам, производитель собирается изготавливать специальные спортивные чехлы и инфракрасные панели для Wii, а также гарнитуры и

Марка Polaroid будет возрождена Консорциум Summit Global Group со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити, США, объявил о покупке лицензии на эксклюзивное использование бренда Polaroid в течение 5 лет. Консорциум получил право выпускать в любых странах фотоаппараты Polaroid с мгновенной фотографией и пленку для получения таких снимков, также под брендом Pol

Обанкротившийся Polaroid продают за $59,1 млн Частная инвестиционная компания Patriarch Partners из США выиграла аукцион по покупке компании Polaroid, предложив за нее $59,1 млн. Помимо Patriarch Partners, в аукционе участвовали еще т

Polaroid снова воскресили Ожидается, что фабрика по выпуску пленки для фотоаппаратов Polaroid в Амстердаме вскоре вновь начнет свою работу. Новым собственником производства являе

Polaroid вновь объявила себя банкротом Разработчик технологии моментальных снимков компания Polaroid подала прошение о признании ее банкротом, сообщает РБК. Прошение о банкротстве стало результатом событий, происшедших в материнской компании Petters Group Worldwide, которая владеет

Polaroid возвращается водитель снял эти камеры с производства. Хороша новость - по Сети прошел слух, что в следующем году Polaroid решил вернуться с фотоаппаратами, которые имеют встроенное печатающее устройство. О

Polaroid прекращает производство фотокамер одноступенного процесса Американская компания Polaroid прекращает производство фотокамер одноступенного процесса. Эта технология в свое время оказалась революционной, однако не выдержала конкуренции с цифровой фотографией. Компания объявил

Фотоаппараты Polaroid поборятся с раком груди Компания Polaroid объявила о выпуске 4 фотоаппаратов, выполненных в розовом корпуске, часть денег от продаж которых поступит в американский Фонд борьбы с раком груди Breast Cancer Research Foundation. К

Polaroid выпустил 10-мегапиксельную "мыльницу" Компания Polaroid представила новый цифровой фотоаппарат i1032 с 10-мегапикселным ПЗС-сенсором. Новинка имеет объектив с 3-кратных оптическим зумом и ЖК-дисплей с диагональю 2,4 дюйма. Polaroid i

Polaroid анонсировал компактный 7-дюймовый DVD-плеер Компания Polaroid решила выпустить на японском рынке DVD-проигрыватель PDJ-0722 с диагональю экрана 7 дюймов. Дополнительное удобство новинке придает вращающийся дисплей. Размеры самой модели — 150

Фото дня: Polaroid возвращается в "цифре" Казалось, что с развитием цифровой фотографии и улучшением качества печати домашних фото принтеров, необходимость в фотоаппаратах типа Polaroid отпала, но последние новости из форпоста мобильной связи – Южной Кореи – доказывают обратное. На днях в Сеть попала фотография некоего устройства, которое представляет собой некий комб

Фото дня: Polaroid возвращается в "цифре" Многие помнят, что в 90-е годы в нашей стране было безумно модно использовать на вечеринках фотокамеры Polaroid. Их главная «фишка» заключалась в том, что кадр можно было сразу отпечатать на встроенном принтере. Фотографии получались посредственного качества, расходные материалы стоили безумно д

Polaroid выпустил новый фотопринтер Канадское подразделение компании Polaroid анонсировало выпуск нового компактного фотопринтера, который разработчики называют "полароидом цифровой фотографии". PP46d с вертикальным дизайном в высоту достигает всего 23,9 см, а п

x530 - новый цифровой Polaroid Компания Foveon представила новую цифровую фотокамеру под брендом Polaroid - x530. 4,3-мегапиксельная камера оснащена фирменным сенсором Х3 Direct Image Sensor (состоит из трех слоев по 1,5 млн. пикселей в каждом) размером 1/1.8 дюйма компании Foveon. Оптичес

Polaroid расширяет серию цифровых камер двумя новинками World Wide Licenses Ltd (WWL) представила две новые цифровые камеры Polaroid на ежегодном торговом шоу Photo Marketing Association International (PMAI). Новые мо

Polaroid и Olympus выпустят цифровую камеру с возможностью моментальной распечатки фотографии Американская Polaroid Corp. изобретатель мгновенных фотоснимков, объявила во вторник о планах выпуска совм

Polaroid представит детскую цифровую камеру со встроенным MP3-плеером Компания Polaroid планирует к концу года представить новую линию цифровых камер, в том числе камеру со встроенным MP3-плеером и камеру высокого разрешения с возможностью печати. Первая из них ориентиров

Появился сайт Polaroid На этой неделе компания Polaroid открыла сайт в Интернет. Сайт будет работать по принципу business-to-business и, согласно планам Polaroid, предназначен для компаний и людей, профессионально занимающихся фотогр

Появился сайт Polaroid На этой неделе компания Polaroid открыла сайт в Интернет. Сайт будет работать по принципу business-to-business и, согласно планам Polaroid, предназначен для компаний и людей, профессионально занимающихся фотогр