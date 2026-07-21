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Polaroid

Polaroid

СОБЫТИЯ

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21.07.2026 Российские зумеры массово скупают технику, которая гораздо старше их. В тренде mp3-плееры, «Полароиды» и дешевые фотоаппараты

ые города, то рост и вовсе многократный. Что примечательно, на 79% подскочили продажи фотоаппаратов Polaroid – тех самых, которые были в ходу в 1990-х и делали моментальные снимки. Правда, для

28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

Рынок портативных фотопринтеров относительно небольшой, но весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon, HP, Epson, Brother. Наконец, нишей мини-фотопринтеров активно интересуются новые глобальные игроки из Кит
31.01.2019 Лучшие фотоаппараты с моментальной печатью. Выбор ZOOM

Появлению фотоаппаратов мгновенной печати мир обязан американской компании Polaroid. Именно она в начале прошлого века разработала технологию, позволяющую разместить в специальном картридже фотобумагу и реактивы, благодаря чему получить готовый снимок стало возможным

17.11.2014 Prynt - как новый Polaroid

Хотя компания Polaroid более не фигурирует в числе игроков фоторынка, добрая память об её аппаратах с мгновенным получением снимка заставляет молодые фирмы искать современные формы их возрождения. Так, компа
26.06.2013 Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером

дисона. Именно эта бизнес-философия помогла ему выиграть патентное разбирательство у компании №1 в фотоиндустрии того времени Eastman Kodak. Фотоаппарат моментальной печати Kodamatic имел отличный от Polaroid конструктив. Главным отличием было расположение пленки, у камер Polaroid кассета располагалась снизу и изображение с объектива проецировалось с помощью зеркала, в камере от Koda
09.01.2013 Sakar International "рассекретила" беззеркалку Polaroid

Компания Sakar International представила под брэндом Polaroid модульную фотокамеру со сменной оптикой iM1836. Дизайн аппарата сильно похож на беззеркальные камеры Nikon 1, iM1836 имеет модули Wi-Fi и Bluetooth, управление отдано операционной сист
27.03.2012 Первый взгляд на планшеты Polaroid Spectrum: репетиция провала

Новая история Как вы помните, «смарт-камера» (или камерафон?) от Polaroid, про который мы рассказали на прошлой неделе, была действительно неординарным продуктом. Особенно если смотреть на нее сзади – иллюзия старой «мыльницы» присутствует почти полная. Хотя
23.03.2012 Первый взгляд на Polaroid SC1630: фотокамера или смартфон?

И мертвые восстанут из могил В чем была сильна Polaroid – так это в камерах. Немногие бренды удостоились чести стать именем нарицательным, и
05.03.2012 Обзор камеры Polaroid: возвращение легенды

были вещами, а не одноразовым пластиком. Нет, это, конечно, не реплика легендарной камеры (кстати, Polaroid 635 и 636 производились по лицензии в СССР и, наверняка, у многих какая-нибудь из эт
12.01.2012 R2-D2: Polaroid SC1630 Smart Camera - фотокамера с Android на борту

К счастью, новая цифровая фотокамера от Polaroid ещё не научилась звонить или принимать смс, но все остальные преимущества от современной операционной системы для мобильных устройств этот девайс будет использовать в максимальной мере
10.11.2011 Назад в 80-е: Polaroid возродился с новой мгновенной фотокамерой

Компания Polaroid приступила к продаже новой цифровой фотокамеры Polaroid Z340. Устройство создано по прообразу популярных в 80-х годах мгновенных фотокамер Polaroid Spectra. Модель оснаще
30.04.2010 Polaroid выходит на рынок игровых консолей

Компания Polaroid планирует поставлять аксессуары для игровых консолей. По слухам, производитель собирается изготавливать специальные спортивные чехлы и инфракрасные панели для Wii, а также гарнитуры и

15.10.2009 Марка Polaroid будет возрождена

Консорциум Summit Global Group со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити, США, объявил о покупке лицензии на эксклюзивное использование бренда Polaroid в течение 5 лет. Консорциум получил право выпускать в любых странах фотоаппараты Polaroid с мгновенной фотографией и пленку для получения таких снимков, также под брендом Pol
06.04.2009 Обанкротившийся Polaroid продают за $59,1 млн

Частная инвестиционная компания Patriarch Partners из США выиграла аукцион по покупке компании Polaroid, предложив за нее $59,1 млн. Помимо Patriarch Partners, в аукционе участвовали еще т
10.02.2009 Polaroid снова воскресили

Ожидается, что фабрика по выпуску пленки для фотоаппаратов Polaroid в Амстердаме вскоре вновь начнет свою работу. Новым собственником производства являе
19.12.2008 Polaroid вновь объявила себя банкротом

Разработчик технологии моментальных снимков компания Polaroid подала прошение о признании ее банкротом, сообщает РБК. Прошение о банкротстве стало результатом событий, происшедших в материнской компании Petters Group Worldwide, которая владеет

13.08.2008 Polaroid возвращается

водитель снял эти камеры с производства. Хороша новость - по Сети прошел слух, что в следующем году Polaroid решил вернуться с фотоаппаратами, которые имеют встроенное печатающее устройство. О

11.02.2008 Polaroid прекращает производство фотокамер одноступенного процесса

Американская компания Polaroid прекращает производство фотокамер одноступенного процесса. Эта технология в свое время оказалась революционной, однако не выдержала конкуренции с цифровой фотографией. Компания объявил
28.09.2006 Фотоаппараты Polaroid поборятся с раком груди

Компания Polaroid объявила о выпуске 4 фотоаппаратов, выполненных в розовом корпуске, часть денег от продаж которых поступит в американский Фонд борьбы с раком груди Breast Cancer Research Foundation. К
29.05.2006 Polaroid выпустил 10-мегапиксельную "мыльницу"

Компания Polaroid представила новый цифровой фотоаппарат i1032 с 10-мегапикселным ПЗС-сенсором. Новинка имеет объектив с 3-кратных оптическим зумом и ЖК-дисплей с диагональю 2,4 дюйма. Polaroid i
02.02.2006 Polaroid анонсировал компактный 7-дюймовый DVD-плеер

Компания Polaroid решила выпустить на японском рынке DVD-проигрыватель PDJ-0722 с диагональю экрана 7 дюймов. Дополнительное удобство новинке придает вращающийся дисплей. Размеры самой модели — 150
07.12.2005 Фото дня: Polaroid возвращается в "цифре"

Казалось, что с развитием цифровой фотографии и улучшением качества печати домашних фото принтеров, необходимость в фотоаппаратах типа Polaroid отпала, но последние новости из форпоста мобильной связи – Южной Кореи – доказывают обратное. На днях в Сеть попала фотография некоего устройства, которое представляет собой некий комб
06.12.2005 Фото дня: Polaroid возвращается в "цифре"

Многие помнят, что в 90-е годы в нашей стране было безумно модно использовать на вечеринках фотокамеры Polaroid. Их главная «фишка» заключалась в том, что кадр можно было сразу отпечатать на встроенном принтере. Фотографии получались посредственного качества, расходные материалы стоили безумно д
13.08.2004 Polaroid выпустил новый фотопринтер

Канадское подразделение компании Polaroid анонсировало выпуск нового компактного фотопринтера, который разработчики называют "полароидом цифровой фотографии". PP46d с вертикальным дизайном в высоту достигает всего 23,9 см, а п
11.02.2004 x530 - новый цифровой Polaroid

  Компания Foveon представила новую цифровую фотокамеру под брендом Polaroid - x530. 4,3-мегапиксельная камера оснащена фирменным сенсором Х3 Direct Image Sensor (состоит из трех слоев по 1,5 млн. пикселей в каждом) размером 1/1.8 дюйма компании Foveon. Оптичес
07.03.2003 Polaroid расширяет серию цифровых камер двумя новинками

World Wide Licenses Ltd (WWL) представила две новые цифровые камеры Polaroid на ежегодном торговом шоу Photo Marketing Association International (PMAI). Новые мо
26.07.2000 Polaroid и Olympus выпустят цифровую камеру с возможностью моментальной распечатки фотографии

Американская Polaroid Corp. изобретатель мгновенных фотоснимков, объявила во вторник о планах выпуска совм
17.07.2000 Polaroid представит детскую цифровую камеру со встроенным MP3-плеером

Компания Polaroid планирует к концу года представить новую линию цифровых камер, в том числе камеру со встроенным MP3-плеером и камеру высокого разрешения с возможностью печати. Первая из них ориентиров
05.05.2000 Появился сайт Polaroid

На этой неделе компания Polaroid открыла сайт в Интернет. Сайт будет работать по принципу business-to-business и, согласно планам Polaroid, предназначен для компаний и людей, профессионально занимающихся фотогр
05.05.2000 Появился сайт Polaroid

На этой неделе компания Polaroid открыла сайт в Интернет. Сайт будет работать по принципу business-to-business и, согласно планам Polaroid, предназначен для компаний и людей, профессионально занимающихся фотогр
04.05.2000 Polaroid откроет бизнес-бизнес сайт фотоуслуг

Компания Polaroid объявила о ведении работ по созданию нового бизнес-бизнес сайта. Он ориентирован на корпоративных и профессиональных пользователей и предлагает им полный спектр интерактивных фотоуслуг

Публикаций - 71, упоминаний - 82

Polaroid и организации, системы, технологии, персоны:

Eastman Kodak - Кодак 509 9
Canon 1439 8
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 8
Sony 6739 6
Olympus 475 6
Seiko Epson Corporation 908 5
Samsung Electronics 11064 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HP Inc. 5883 4
Konica Minolta 423 4
HTC Corporation 1512 4
Nikon 646 4
Lenovo EMC - Iomega 177 3
Dell EMC 5180 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4676 3
Lenovo Group 2446 3
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
Fujitsu 2105 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Google LLC 12688 3
Nvidia Corp 4002 3
Hitachi Maxell 30 2
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 2
Multi-Channel Holdings - Blue Martini Software 12 2
InPhase Technologies 18 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
Seagate Technology 766 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Lenovo Motorola 3566 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
ИКС - Форпост 78 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Arthur Andersen 64 2
Harley-Davidson 30 2
Canadian Tire 3 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
Sony BMG 187 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Warner 540 1
EMI Group 60 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Parkwood Entertainment - Ivy Park 2 1
Русский Стиль 45 1
Самараэнерго 19 1
Ульяновскэнерго 3 1
СМУЭК - Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания 1 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 1
Интер РАО - Саратовэнерго 3 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
Patriarch Partners 1 1
Monsanto 16 1
Ralph Lauren 10 1
Фирма Мелодия 8 1
eBay Inc 1640 1
Adidas - Адидас 170 1
Kickstarter 136 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
OLPC - One Laptop per Child 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 13
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 9
Аксессуары 4282 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 8
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 7
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 7
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
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Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 6
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Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 5
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
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Polaroid PoGo Instant Digital Camera - цифровая камера моментальной печати 3 3
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 3
Polaroid Spectrum 3 3
Polaroid Spectra 3 3
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PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Canon SELPHY - фотопринтер 19 3
Polaroid Zip - миниатюрный фотопринтер 2 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 2
Seiko Epson Stylus 149 2
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Polaroid SC - камерофон 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Polaroid SX 2 2
Polaroid i 2 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 2
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
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Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
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Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
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Kazansky Peter - Казански Петер 3 1
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Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 1
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 1
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
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Нидерланды - Эйндховен 37 1
Ближний Восток - Иордан 33 1
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Казахстан - Республика 6048 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
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