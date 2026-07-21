Российские зумеры массово скупают технику, которая гораздо старше их. В тренде mp3-плееры, «Полароиды» и дешевые фотоаппараты

Молодые россияне активно покупают устройства, многие из которых поступили в продажу задолго до их собственного рождения. Особой популярностью пользуются цифровые и даже аналоговые фотоаппараты базового уровня, а также камеры Polaroid и mp3-плееры – гаджеты, которые были у многих в 1990-х и 2000-х. На помощь им приходит вторичный рынок – новые устройства такого рода выпускают минимальными тиражами ввиду их «нишевости».

Ретротехника в моде

В России очень быстрыми темпами растет популярность портативных устройств, которые были в моде в 1990-х и 2000-х годах. Что примечательно, покупают их вовсе не миллениалы, молодость которых пришлась на эти годы, а зумеры, многие из которых на тот момент еще не родились.

По информации «Известий», нынешняя молодежь с большой охотой готова тратить деньги на гаджеты, которым, казалось бы, совершенно не место в эпоху смартфонов и стриминговых сервисов. Они гоняются за mp3-плеерами, хотя музыку можно закачать в память телефона и фотоаппаратами, несмотря на то, что в большинстве современных телефонов камеры не в пример лучше.

Сюда же можно отнести виниловые пластинки и проигрыватели для них.

Oleg Sergeichik / Unsplash На таких носителях можно слушать что угодно, а не только то, что есть на стримингах

Всего за первую половину 2026 г. продажи плееров в России выросли на 62% год к году, а если брать в расчет только крупные города, то рост и вовсе многократный. Что примечательно, на 79% подскочили продажи фотоаппаратов Polaroid – тех самых, которые были в ходу в 1990-х и делали моментальные снимки. Правда, для них по-прежнему нужно покупать специальные картриджи, которые даже 30 лет назад были в дефиците, а сейчас и вовсе, ввиду того, что если их и производят, то в гораздо меньших масштабах.

В теории, интерес к плеерам можно объяснить перебоями с интернетом и удалением треков со стриминговых сервисов. Но собеседники издания сходятся во мнении, что это в первую очередь мода.

Массовое помешательство

«Известия» приводят статистику российской платежной системы «Мир», согласно которой две трети опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет приобретают ретроносители.

«Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным: подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию, – заявила изданию руководитель Центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Анастасия Борисова. – Среди любителей редких вещей 44% готовы доплатить за желаемый товар до 10% от его стоимости, а для 10% респондентов приемлема переплата более чем на 50%».

Статистика «Авито» гласит, что в Санкт-Петербурге и Москве спрос на фотоаппараты Polaroid за отчетный период вырос в 2,5 и 2,4 раза соответственно. В Краснодаре тоже оказалось немало ценителей ретрофототехники – здесь спрос на «Полароиды» вырос в 2,2 раза. Также эти фотоаппараты популярны в Омске и Тюмени, где интерес к ним увеличился вдвое.

В стране бешеными темпами растут и продажи виниловых проигрывателей – в Ярославле они всего за год выросли в 4,8 раза, в Воронеже – в 3,5 раза, в Иркутске – в 3,3 раза.

Иными словами, мода на ретро – это больше не блажь жителей двух российских столиц. Теперь это всероссийский тренд, к тому же явно набирающий обороты.

Деньги – не главное

CNews писал, что россияне, оглядываясь на ситуацию с российской экономикой, резко сократили траты на новые смартфоны и ноутбуки. Одновременно с этим они оказались готовы покупать виниловые пластинки и прочие носители из очень далекого прошлого, притом за большие деньги.

На фоне неудержимого роста популярности винила всего за год пластинки подорожали на 10%. Согласно статистике аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средняя цена виниловой пластинки в России по итогам первой половины 2026 г. достигла 1989 руб.

Выросли и объемы продаж. С 1 января по 30 июня 2026 г. в России было приобретено на 6% больше пластинок, нежели за аналогичный период 2025.

Проигрыватели винила тоже подорожали, но не так сильно. Их средняя цена в первом полугодии 2026 г. достигла 26,8 тыс. руб., показав 3-процентный рост год к году.

Пленка для аналоговых фотоаппаратов тоже стоит недешево – в пределах 2000 руб. за катушку на 36 кадров. По информации издания, здесь ценители ретро готовы экономить по максимуму – одни ищут скидки на маркетплейсах, другие заказывают из Китая, а третьи не гнушаются пользоваться пленкой с истекшим сроком годности.

Есть спрос, будет и предложение

Если mp3-файлы для карманного плеера можно гигабайтами выкачивать из интернета с известных миллионами россиян сайтов и популярных в стране соцсетей, то виниловую пластинку из интернета не скачать. Российские компании по их производству уже отреагировали на новую волну спроса.

По информации издания, в стране возрождается выпуск виниловых пластинок. В частности, в Новосибирске на заводе фирмы «Мелодия» начали работу прессовочные линии Allegro II производства гонконгской компании MTECH Engineering. С конвейера сошли несколько тиражей альбомов Disco Alliance группы «Зодиак», «По волне моей памяти» Давида Тухманова, а также сказки «Приключения капитана Врунгеля».

Впрочем, о полной локализации производства винила на этом заводе речи пока нет. Помимо того, что приходится использовать иностранную аппаратуру, также есть зависимость от иностранных поставщиков металлических матриц для прессования. Запустить собственный гальванический цех и замкнуть производственный цикл новосибирский завод намерен «до конца года», пишут «Известия», не уточняя, до какого именно года. Вероятно, подразумевается 2026 г.

Также в России до сих пор не исчезли лаборатории по печати снимков, которые 30 и даже 20 лет назад были едва ли не на каждом углу. Сейчас распечатка всего одной фотографии стандартного размера 10х15 см в Москве стоит от 30 руб., отмечает издание.