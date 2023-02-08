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ИКС Форпост
СОБЫТИЯ
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|08.02.2023
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Система «Форпост» получила одобрение ФСТЭК
Система противодействия кибератакам «Форпост», созданная в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», получила одобрение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Теперь она может использоваться на объектах
|29.12.2022
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«Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца
л CNews, «Мегафон» стал владельцем ИТ-интегратора «Талмер». Актив был приобретен у группы компаний «Форпост», принадлежащей USM Telecom. Информацию об этом можно обнаружить в «Контур.фокусе». «
|09.06.2022
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Кибербезопасность «Безопасного города» обеспечит «Форпост»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил систему обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост» на испытательном стенде «Безопасный город», созданном по заказу МЧС России. Решение обеспечивает защиту персональных данных, а также данных из автоматизированных систем управления на к
|15.02.2022
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Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний
холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, выкупил у «ИКС холдинга» группу компаний «Форпост». С 11 февраля 2022 г. 99% группа принадлежит USM, пишет «Интерфакс». Остальная часть
|15.10.2021
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Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал правообладателем системы обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост». Система обеспечивает защиту персональных данных, информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах данных, в автоматизированных
|31.01.2020
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Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»
верного оборудования с его последующей инсталяцией в РЖД осуществит компания «Талмер», через фирму «Форпост» на 97% принадлежащая предпринимателю Антону Черепенникову, владельцу и гендиректору
|17.04.2019
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Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных
Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию Ростех) и группа компаний «Форпост» (входит в «ИКС Холдинг») заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматрив
|26.10.2017
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«Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм
ператор «Мегафон» сообщил об одобрении его советом директором сделки по покупке доли в 12,5% в ООО «Форпост» — холдинговой ИТ-компании. Продавцом станет единственный учредитель «Форпоста» Антон
|10.12.2014
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РНТ расширила модельный ряд ПАК системы обнаружения компьютерных атак «Форпост»
Модельный ряд аппаратных решений сертифицированной системы обнаружения компьютерных атак (СОА) «Форпост» от российского разработчика РНТ пополнился быстродействующими ПАК «Форпост 2400» и «Форпост 2405», предназначенными для защиты информации в распределенных корпоративных с
|01.10.2014
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Система обнаружения компьютерных атак «Форпост» на серверной платформе «Аквариуса» поступила в продажу
В продажу поступили новые версии программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Форпост 200» и «Форпост 2000», предназначенных для обнаружения компьютерных атак, на серверных платформах серии Telecom от компании «Аквариус», отечественного производителя компьютерной
|26.08.2013
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РНТ начала продажи сертифицированной системы обнаружения компьютерных атак «Форпост»
Компания РНТ сообщила о начале продаж сертифицированной системы обнаружения и последующего предотвращения компьютерных атак «Форпост». Программно-аппаратный комплекс «Форпост» позволяет обнаруживать в защищаемой сети компьютерные атаки, которые не были заблокированы межсетевыми экранами и антивирусами. Система
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 86 24
|Усманов Алишер 311 19
|Стрешинский Иван 38 6
|Моторко Андрей 73 5
|Петров Дмитрий 77 4
|Добродеев Борис 97 3
|Серебряникова Анна 77 2
|Калинин Александр 185 2
|Солодухин Константин 119 2
|Семенов Александр 166 2
|Рогозин Дмитрий 103 2
|Шуткина Юлия 15 2
|Шелобков Алексей 50 2
|Хренов Алексей 2 2
|Зиничев Евгений 3 2
|Добродеев Олег 17 2
|Путин Владимир 3441 2
|Дубин Михаил 50 2
|Попов Сергей 163 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Ахмеров Тимур 90 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Борисов Юрий 122 1
|Макаров Валентин 251 1
|Воробьев Андрей 197 1
|Калинин Алексей 76 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Иванов Сергей 403 1
|Сачков Илья 126 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Евтушенков Владимир 214 1
|Енгибарян Ваге 12 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Сивков Арташес 17 1
|Фридман Михаил 146 1
|Савельев Михаил 44 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Пехтерев Сергей 56 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Икоев Артем 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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