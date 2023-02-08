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ИКС Форпост

ИКС - Форпост

СОБЫТИЯ

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08.02.2023 Система «Форпост» получила одобрение ФСТЭК

Система противодействия кибератакам «Форпост», созданная в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», получила одобрение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Теперь она может использоваться на объектах
29.12.2022 «Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца

л CNews, «Мегафон» стал владельцем ИТ-интегратора «Талмер». Актив был приобретен у группы компаний «Форпост», принадлежащей USM Telecom. Информацию об этом можно обнаружить в «Контур.фокусе». «
09.06.2022 Кибербезопасность «Безопасного города» обеспечит «Форпост»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил систему обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост» на испытательном стенде «Безопасный город», созданном по заказу МЧС России. Решение обеспечивает защиту персональных данных, а также данных из автоматизированных систем управления на к
15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний

холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, выкупил у «ИКС холдинга» группу компаний «Форпост». С 11 февраля 2022 г. 99% группа принадлежит USM, пишет «Интерфакс». Остальная часть
15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал правообладателем системы обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост». Система обеспечивает защиту персональных данных, информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах данных, в автоматизированных
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»

верного оборудования с его последующей инсталяцией в РЖД осуществит компания «Талмер», через фирму «Форпост» на 97% принадлежащая предпринимателю Антону Черепенникову, владельцу и гендиректору

17.04.2019 Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных

Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию Ростех) и группа компаний «Форпост» (входит в «ИКС Холдинг») заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматрив
26.10.2017 «Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм

ператор «Мегафон» сообщил об одобрении его советом директором сделки по покупке доли в 12,5% в ООО «Форпост» — холдинговой ИТ-компании. Продавцом станет единственный учредитель «Форпоста» Антон
10.12.2014 РНТ расширила модельный ряд ПАК системы обнаружения компьютерных атак «Форпост»

Модельный ряд аппаратных решений сертифицированной системы обнаружения компьютерных атак (СОА) «Форпост» от российского разработчика РНТ пополнился быстродействующими ПАК «Форпост 2400» и «Форпост 2405», предназначенными для защиты информации в распределенных корпоративных с
01.10.2014 Система обнаружения компьютерных атак «Форпост» на серверной платформе «Аквариуса» поступила в продажу

В продажу поступили новые версии программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Форпост 200» и «Форпост 2000», предназначенных для обнаружения компьютерных атак, на серверных платформах серии Telecom от компании «Аквариус», отечественного производителя компьютерной

26.08.2013 РНТ начала продажи сертифицированной системы обнаружения компьютерных атак «Форпост»

Компания РНТ сообщила о начале продаж сертифицированной системы обнаружения и последующего предотвращения компьютерных атак «Форпост». Программно-аппаратный комплекс «Форпост» позволяет обнаруживать в защищаемой сети компьютерные атаки, которые не были заблокированы межсетевыми экранами и антивирусами. Система

Публикаций - 76, упоминаний - 101

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 499 31
МегаФон 10526 30
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 748 20
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 337 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 16
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 15
ИКС - Цитадель ГК 107 14
VK - Mail.ru Group 3582 14
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 89 14
Ростелеком 10791 13
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 13
МегаФон - Талмер - Talmer 56 13
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 9
Кометрика 16 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15435 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1596 7
Ростех - Автоматика Концерн 1810 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4823 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1571 6
IBM - International Business Machines Corp 9662 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9418 5
NVision Group - Энвижн Груп 698 5
МФИ Софт 145 4
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 4
Malvin Systems - Малвин Системс 13 4
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 4
Microsoft Corporation 25651 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 484 4
Google LLC 12566 3
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 76 3
Dell EMC 5157 3
Yandex - Яндекс 9034 3
Huawei 4475 3
Apple Inc 13030 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 202 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 3
Softline - Софтлайн 3608 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2362 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 194 19
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8673 7
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 5
Virtus.pro 29 5
РЖД - Российские железные дороги 2055 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 3
Газпром ПАО 1457 3
ГПБ - Газпромбанк 1252 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 2
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 2
USM Advisors 10 2
Корвет Девелопмент 3 2
Альфа-Банк 1955 2
СДМ-Банк 71 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 309 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 443 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Lynwood Investments 9 1
МегаФон Финанс - МФФ 13 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 47 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Эко-Томск 1 1
A.T.Legal 17 1
Nouse Limited 2 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 49 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Кредит Европа банк 66 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13515 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3165 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3547 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2292 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3254 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1052 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2853 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
СБУ - Служба безопасности Украины 97 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 232 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1151 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3641 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
Федеральное казначейство России 1932 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
Linux Foundation 196 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 30
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Baidu 298 2
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ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 126 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
Форсайт Prognoz Platform 97 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1008 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 234 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 40 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Yandex Object Storage 18 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 76 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 2
NetApp ONTAP 69 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 185 2
БАРС.Alpha BI 47 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 274 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 52 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 970 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 152 1
Росплатформа - Р-Хранилище 24 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 78 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 6 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 6 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Dell EMC ScaleIO 20 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
Fortinet FortiGuard Services 55 1
Черепенников Антон 86 24
Усманов Алишер 311 19
Стрешинский Иван 38 6
Моторко Андрей 73 5
Петров Дмитрий 77 4
Добродеев Борис 97 3
Серебряникова Анна 77 2
Калинин Александр 185 2
Солодухин Константин 119 2
Семенов Александр 166 2
Рогозин Дмитрий 103 2
Шуткина Юлия 15 2
Шелобков Алексей 50 2
Хренов Алексей 2 2
Зиничев Евгений 3 2
Добродеев Олег 17 2
Путин Владимир 3441 2
Дубин Михаил 50 2
Попов Сергей 163 1
Вермишян Геворк 67 1
Ахмеров Тимур 90 1
Сысоев Игорь 41 1
Борисов Юрий 122 1
Макаров Валентин 251 1
Воробьев Андрей 197 1
Калинин Алексей 76 1
Кириенко Владимир 148 1
Иванов Сергей 403 1
Сачков Илья 126 1
Солнцева Екатерина 62 1
Евтушенков Владимир 214 1
Енгибарян Ваге 12 1
Солдатов Алексей 104 1
Сивков Арташес 17 1
Фридман Михаил 146 1
Савельев Михаил 44 1
Кириенко Сергей 149 1
Пехтерев Сергей 56 1
Лупанин Сергей 8 1
Икоев Артем 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 163723 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47112 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54252 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19300 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18867 5
Европа 24873 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 5
Земля - планета Солнечной системы 10819 4
Азия - Азиатский регион 5872 4
Украина 7897 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 4
Индия - Bharat 5819 3
Ближний Восток 3125 3
Россия - СФО - Новосибирск 4823 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 3
Иран - Исламская Республика Иран 1149 2
Иран - Тегеран 161 2
Казахстан - Республика 5975 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Южная Корея - Республика 6995 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1058 2
Германия - Федеративная Республика 13098 2
Африка - Африканский регион 3623 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 664 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3123 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 235 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9051 5
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6543 4
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