ИКС - Форпост

Система противодействия кибератакам « Форпост », созданная в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», получила одобрение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Теперь она может использоваться на объектах

л CNews, «Мегафон» стал владельцем ИТ-интегратора «Талмер». Актив был приобретен у группы компаний « Форпост », принадлежащей USM Telecom. Информацию об этом можно обнаружить в «Контур.фокусе». «