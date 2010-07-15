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Иран Тегеран
СОБЫТИЯ
|15.07.2010
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Иранский физик-ядерщик вернулся в Тегеран
Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, обвинявший ЦРУ в своем похищении, вернулся в Тегеран. Перед собравшимися в аэропорту журналистами ученый повторил свои обвинения, что был
|17.03.2010
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«Лаборатория Касперского» защитила метрополитен Тегерана от спама и вирусов
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке метрополитену Тегерана 1 тыс. лицензий решения Kaspersky Work Space Security и 50 лицензий решения Kaspersky Business Space Security для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов.
|05.12.2007
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Тегеран заинтересован в решении вопроса с АЭС в Бушере
и с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве 3 декабря с.г. "Мы говорили об АЭС "Бушер" и надеемся, что скоро нам удастся решить этот вопрос", - сказал дипломат по возвращении в Тегеран. В конце августа с аналогичным заявлением выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. По его словам, Россия намерена завершить работы на атомной электростанции в Бушере в намеченный ср
|18.06.2007
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Облако над Тегераном создали американские разведспутники
Как сообщает Space Weather, 15 июня 2007 года над Тегераном многочисленными наблюдателями отмечено появление необычных и нехарактерных облаков, отличавшихся странным поведением. Многочисленные изображения облаков были получены иранскими-астрон
|18.06.2007
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Над Тегераном наблюдалось странное облако
Как сообщает Space Weather, 15 июня 2007 года над Тегераном многочисленными наблюдателями отмечено появление необычных и нехарактерных облаков, отличавшихся странным поведением. Многочисленные изображения облаков были получены иранскими-астрон
|05.04.2007
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Опозоренный Орел: проваленный экзамен высоких технологий
ночь группа “Дельта”, переодетая в гражданскую одежду, должна была совершить стремительный бросок в Тегеран на машинах, которые предоставят американские агенты, заранее переброшенные в Иран. До
|11.04.2006
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Термоядерный секрет Тегерана: странная фальшивка?
проблемы, позволив вырабатывать энергию без использования редеющих запасов минерального сырья. Если Тегеран в самом деле существенно продвинулся в термоядерных исследованиях, это не только утве
|11.04.2006
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Термоядерный секрет Тегерана: странная фальшивка?
проблемы, позволив вырабатывать энергию без использования редеющих запасов минерального сырья. Если Тегеран в самом деле существенно продвинулся в термоядерных исследованиях, это не только утве
|17.05.2001
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Тегеран хочет регламентировать работу интернет-кафе
После закрытия 400 интернет-кафе в Тегеране иранские власти заявили о своем намерении еще более укрепить регламентацию их деятельности, сообщает Yahoo!Actualites. Как считает иранская пресса, таким образом власти хотят противост
|14.05.2001
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Более 400 интернет-кафе закрыто в Тегеране
Более 400 интернет-кафе закрылось в Тегеране на прошлой неделе из-за отсутствия надлежащим образом оформленной лицензии, сообщает Yahoo!Actualites. При этом непонятно, какое учреждение стоит за этой акцией - полиция, службы безоп
Иран и организации, системы, технологии, персоны:
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