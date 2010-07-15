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Иран Тегеран

Иран - Тегеран

СОБЫТИЯ


15.07.2010 Иранский физик-ядерщик вернулся в Тегеран

Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, обвинявший ЦРУ в своем похищении, вернулся в Тегеран. Перед собравшимися в аэропорту журналистами ученый повторил свои обвинения, что был

17.03.2010 «Лаборатория Касперского» защитила метрополитен Тегерана от спама и вирусов

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке метрополитену Тегерана 1 тыс. лицензий решения Kaspersky Work Space Security и 50 лицензий решения Kaspersky Business Space Security для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов.
05.12.2007 Тегеран заинтересован в решении вопроса с АЭС в Бушере

и с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве 3 декабря с.г. "Мы говорили об АЭС "Бушер" и надеемся, что скоро нам удастся решить этот вопрос", - сказал дипломат по возвращении в Тегеран. В конце августа с аналогичным заявлением выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. По его словам, Россия намерена завершить работы на атомной электростанции в Бушере в намеченный ср
18.06.2007 Облако над Тегераном создали американские разведспутники

Как сообщает Space Weather, 15 июня 2007 года над Тегераном многочисленными наблюдателями отмечено появление необычных и нехарактерных облаков, отличавшихся странным поведением. Многочисленные изображения облаков были получены иранскими-астрон
18.06.2007 Над Тегераном наблюдалось странное облако

Как сообщает Space Weather, 15 июня 2007 года над Тегераном многочисленными наблюдателями отмечено появление необычных и нехарактерных облаков, отличавшихся странным поведением. Многочисленные изображения облаков были получены иранскими-астрон
05.04.2007 Опозоренный Орел: проваленный экзамен высоких технологий

ночь группа “Дельта”, переодетая в гражданскую одежду, должна была совершить стремительный бросок в Тегеран на машинах, которые предоставят американские агенты, заранее переброшенные в Иран. До
11.04.2006 Термоядерный секрет Тегерана: странная фальшивка?

проблемы, позволив вырабатывать энергию без использования редеющих запасов минерального сырья. Если Тегеран в самом деле существенно продвинулся в термоядерных исследованиях, это не только утве
11.04.2006 Термоядерный секрет Тегерана: странная фальшивка?

проблемы, позволив вырабатывать энергию без использования редеющих запасов минерального сырья. Если Тегеран в самом деле существенно продвинулся в термоядерных исследованиях, это не только утве
17.05.2001 Тегеран хочет регламентировать работу интернет-кафе

После закрытия 400 интернет-кафе в Тегеране иранские власти заявили о своем намерении еще более укрепить регламентацию их деятельности, сообщает Yahoo!Actualites. Как считает иранская пресса, таким образом власти хотят противост
14.05.2001 Более 400 интернет-кафе закрыто в Тегеране

Более 400 интернет-кафе закрылось в Тегеране на прошлой неделе из-за отсутствия надлежащим образом оформленной лицензии, сообщает Yahoo!Actualites. При этом непонятно, какое учреждение стоит за этой акцией - полиция, службы безоп

Публикаций - 161, упоминаний - 202

Иран и организации, системы, технологии, персоны:

EA DICE 165 20
SAS Institute 1082 12
EA - Electronic Arts 1317 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
МегаФон 10742 4
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 3
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Vodafone Group 1412 3
CenTaur 30 3
Ciber - Сайбер 33 2
МегаФон Интернешнл - Megafon International 8 2
Ростелеком 10948 2
LG Electronics 3735 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
ИКС - Форпост 78 2
Google LLC 12690 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
MTN Group 37 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
МТС - Кубань GSM 118 1
Legrand - Milestone Systems 10 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
CK Hutchison Holdings 175 1
Hispasat 18 1
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 1
Rover - Инфомаш 15 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
Inventop Software 4 1
TIC - Telecommunication Infrastructure Company 5 1
Omantel - Oman Telecommunications Company 10 1
Tele2 Netherlands - Versatel Telecom International 19 1
Verizon Communications - XO Communications - Nextlink Communications - Concentric Network - Allegiance Telecom 29 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 12
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 8
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 8
Siemens KWU - Kraftwerk Union AG 12 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
ISA - Iranian Space Agency - Sāzmān-e Fazāi-ye Irān - Иранское космическое агентство 4 2
Space Adventures 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
ЗАЭС ВПО - Зарубежатомэнергострой 2 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Азбука-Аттикус Издательская группа 2 1
Bharti Enterprises Group 57 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Почта России ПАО 2370 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Boeing 1031 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Этажи 0 1
Азбука-Аттикус 7 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Белый Ветер 365 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 20
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 15
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 14
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 3
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
U.S. Department of Defense - DIA - Defense Intelligence Agency 1 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 24
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Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 2
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 23 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 2
Shahab - Шахаб - баллистические ракеты 13 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
SITA WorldTracer 5 1
Inventop - ProximityMail 4 1
FreePik 1841 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 1
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 1
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Google VirusTotal 108 1
Stafory - робот Вера 377 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Intel Pentium III 782 1
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 24
McNab Andy - МакНаб Энди 14 12
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 11
Путин Владимир 3454 6
ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 21 5
Mottaki Manouchehr - Моттаки Манучехр 7 3
Larijani Ali - Лариджани Али 3 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Истомин Максим 26 3
Севастьянов Николай 15 2
Шматко Сергей 12 2
Саиди Мохаммад 2 2
Bach Patrick - Бах Патрик - Бэч Патрик 8 2
Campos Eduardo - Кампос Эдуардо 2 2
Maliki Nasser - Малики Нассер 6 2
Jalili Saeed - Джалили Сайед 2 2
Hosseini Sadat - Хоссейни Садата 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Солдатенков Сергей 162 2
Синчуков Алексей 11 1
Кондаков Гарри 35 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Нестеренко Андрей 9 1
Маяковский Дмитрий 1 1
Наджайр Мустафа 2 1
Мальцев Леонид 5 1
Зайцев Илья 7 1
Латыпов Саид 1 1
Исмаели Саида 1 1
Глущенко Вадим 5 1
Gül Abdullah - Гюль Абдулла 4 1
Kouchner Bernard - Кушнер Бернар 2 1
Прокопович Петр 1 1
Верховцев Владимир 1 1
Ширази Али 1 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Шаян Расул 1 1
Fazeli Hamid - Фазели Хамид 1 1
Ефремова Анастасия 2 1
Ширзадиана Али 1 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 135
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 64
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
Уран - планета Солнечной системы 550 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Израиль 2856 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Европа 24964 13
Ближний Восток 3154 12
Турция - Турецкая республика 2620 12
Индийский океан - Персидский залив 234 12
США - Нью-Йорк 3180 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Индия - Bharat 5870 10
Австрия - Вена 261 8
Саудовская Аравия - Королевство 666 8
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Ирак - Республика 709 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
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