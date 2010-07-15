Иран - Тегеран

Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, обвинявший ЦРУ в своем похищении, вернулся в Тегеран . Перед собравшимися в аэропорту журналистами ученый повторил свои обвинения, что был

Тегеран заинтересован в решении вопроса с АЭС в Бушере и с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве 3 декабря с.г. "Мы говорили об АЭС "Бушер" и надеемся, что скоро нам удастся решить этот вопрос", - сказал дипломат по возвращении в Тегеран. В конце августа с аналогичным заявлением выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. По его словам, Россия намерена завершить работы на атомной электростанции в Бушере в намеченный ср