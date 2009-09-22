Разделы

Центрифуга Centrifuge


СОБЫТИЯ

22.09.2009 Иран создал новое поколение центрифуг для обогащения урана

Иран создал новое поколение центрифуг для обогащения урана, которые в настоящее время проходят технические испытательные тесты, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает РБК со ссылкой н
11.04.2008 Иран установил около 500 центрифуг по обогащению урана в г.Нетензе

Иран установил еще 492 центрифуги по обогащению урана на ядерном объекте в г.Нетензе. "Три новых каскада из 164 центрифуг были установлены в г.Нетензе и работают," - сообщил источник в атомной отрасли Ирана. Он уточнил, что речь идет о центрифугах поколения P1, передает РБК со ссылкой на агентство IRNA.

08.04.2008 В Иране началась установка новых центрифуг по обогащению урана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Иран начал установку 6 тыс. новых центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в городе Нетензе. Об этом сегодня заявил президент страны Махмуд Ахмади Нежад в ходе визита на объект. В настоящее время на предприятии в Нетенз
08.02.2008 В Иране изобретена улучшенная центрифуга для обогащения урана

тания на заводе по обогащению урана в Иране. Создание Тегераном улучшенной центрифуги отражает высокую степень развития ядерных технологий в Иране. Ранее Тегеран заявлял о готовности к запуску 3 тыс. центрифуг, которых, по словам специалистов, достаточно, чтобы обогатить уран для создания ядерной бомбы. Однако подтверждения этой информации не было. Лидеры исламской республики неоднократно з
12.12.2007 Для выработки урана Ирану нужно 50 тыс. центрифуг

Ирану необходимо установить 50 тыс. центрифуг по обогащению урана в течение 5 лет, чтобы он мог произвести достаточно топлива для одной атомной электростанции. Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции президент Ирана М
04.10.2007 К ноябрю Иран, возможно, запустит 3 тыс. центрифуг для обогащения урана

Иран готов запустить почти 3 тыс. центрифуг для обогащения урана к концу октября с.г., передает РБК со ссылкой на Associated Press. По данным анонимного источника во французских дипломатических кругах, соответствующее предупреж

Публикаций - 53, упоминаний - 59

Центрифуга и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25346 3
Philips 2078 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5333 2
Apple Inc 12771 2
9119 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 53 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Binatone 20 1
К2Тех 262 1
General Climate 3 1
Росатом РИР - Росатом Логистика - Русатом Карго - Rusatom Cargo - Инфотранслогистик - Международная контейнерная логистика 4 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
МИРИТ Групп 2 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Fuelpay 1 1
АйТи Фаундейшн - IT Foundation 2 1
Stiebel Eltron 8 1
Ростелеком 10436 1
МегаФон 10127 1
SAP SE 5467 1
Cisco Systems 5239 1
X Corp - Twitter 2915 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3323 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
GitHub 996 1
Telegram Group 2672 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Naumen - Наумен 692 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4626 1
F-Secure 211 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 992 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 174 8
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 2
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 15 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Groupe SEB - Tefal 100 2
Росатом - Центратомархив ЧУ- Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии Росатом 2 1
Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова 3 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Росатом - ТВЭЛ - КМЗ - Ковровский механический завод 3 1
Siemens KWU - Kraftwerk Union AG 12 1
Dometic Group - Igloo Products 3 1
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8328 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1394 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 1
Верный - торговая сеть 310 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Держава АКБ 42 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Hansa - Ханса 114 1
Beko - Beko Electronics 76 1
Swarovski AG 74 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2207 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3126 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3579 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13070 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3427 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5076 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3532 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 41 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 113 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 15
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1633 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74053 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13690 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23346 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32157 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14957 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18902 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6948 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57711 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34115 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 575 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7754 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 704 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11617 3
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3165 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9412 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10163 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 912 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10376 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3290 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8481 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 203 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16694 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3203 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7064 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3535 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13118 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 100 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 78 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22049 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10069 2
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 162 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3343 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1171 1
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 174 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 190 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 4
Groupe SEB - Moulinex ME 54 4
Bosch MES - соковыжималка 7 3
Groupe SEB - Tefal Elea Duo ZE - соковыжималки 4 2
Microsoft Windows 16451 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2103 2
Philips HR - шнековые соковыжималки 14 2
Groupe SEB - Moulinex INFINI PRESS 2 2
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 17 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Beko CS - BEKO CSM - Beko CE - Beko CM - Beko ET - Beko HII - кухонная плита, варочная панель 8 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7415 1
Linux OS 11050 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 651 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1558 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
VK - Яндекс.Дзен 234 1
Pastebin 36 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Tumblr 43 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 89 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 1
Google Calendar - Google Календарь 90 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Groupe SEB - Moulinex JU 1 1
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 10
McCormack Sean - МакКормак Шон 5 2
Дорофеев Сергей 14 2
Андреев Борис 2 1
Тимофеев Юрий 2 1
Балун Харитон 2 1
Kouchner Bernard - Кушнер Бернар 2 1
Собакинская Наталья 1 1
Верховцев Владимир 1 1
Абакаров Рамазан 1 1
Шумаков Александр 1 1
Čapek Karel - Чапек Карел 5 1
Холопов Михаил 1 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 1
Канаева Елена 1 1
Кожевников Владимир 2 1
Колотева Милена 1 1
Маркосьянц Дмитрий 2 1
Климарев Михаил 48 1
Яковлев Александр 24 1
Артимович Дмитрий 42 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Лукацкий Алексей 132 1
Серов Валентин 5 1
Федулов Кирилл 53 1
Atiya Sami - Атия Сами 3 1
Гаранин Евгений 51 1
Кивокурцев Олег 97 1
Назаренко Виктор 2 1
Гостев Александр 84 1
Адамов Александр 1 1
Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
Непочатова Елена 18 1
Хохлов Михаил 8 1
Пастернак Борис 6 1
Панченко Михаил 8 1
Альперович Дмитрий 10 1
Демина Юлия 2 1
Булавинов Дмитрий 3 1
Уран - планета Солнечной системы 547 34
Иран - Исламская Республика Иран 1126 25
Россия - РФ - Российская федерация 158751 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53615 14
Иран - Тегеран 159 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18394 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46181 5
Украина 7821 5
Европа 24695 4
Германия - Федеративная Республика 12970 4
Земля - планета Солнечной системы 10700 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 3
Франция - Французская Республика 8013 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4121 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18840 2
Индия - Bharat 5736 2
Америка - Американский регион 2191 2
Израиль 2791 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Россия - СФО - Новосибирск 4719 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 2
Япония - Хиросима 14 2
Япония - Нагасаки 35 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 1
США - Миссисипи 65 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Аткарский район - Аткарск 11 1
Норвегия - Берген 12 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3270 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Южная Корея - Республика 6885 1
Азия - Азиатский регион 5769 1
Япония 13574 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Канада 4999 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1650 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32053 13
Энергетика - Energy - Energetically 5540 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1369 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55180 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9724 5
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5288 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10785 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 977 4
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26086 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2024 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10518 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7379 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6393 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4780 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5928 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51447 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8561 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 560 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2393 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3251 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2571 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2520 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1816 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1165 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15295 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10551 2
Английский язык 6900 2
Физика - Physics - область естествознания 2838 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6160 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 17
AP - Associated Press 2006 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 6
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 2
Space Daily 528 2
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
SCMP - South China Morning Post 32 1
SpaceNews 72 1
Die Zeit 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
Ведомости 1306 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 1
The Washington Post 344 1
Чудо техники 60 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
South China Morning Post 81 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 1
Nextgov 26 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова - Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
РАН - Российская академия наук 2040 1
Ростеха - Академия - Корпоративная сетевая академия Ростеха - программа Вектор 4 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
