Иран создал новое поколение центрифуг для обогащения урана Иран создал новое поколение центрифуг для обогащения урана, которые в настоящее время проходят технические испытательные тесты, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает РБК со ссылкой н

Иран установил около 500 центрифуг по обогащению урана в г.Нетензе Иран установил еще 492 центрифуги по обогащению урана на ядерном объекте в г.Нетензе. "Три новых каскада из 164 центрифуг были установлены в г.Нетензе и работают," - сообщил источник в атомной отрасли Ирана. Он уточнил, что речь идет о центрифугах поколения P1, передает РБК со ссылкой на агентство IRNA.

В Иране началась установка новых центрифуг по обогащению урана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Иран начал установку 6 тыс. новых центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в городе Нетензе. Об этом сегодня заявил президент страны Махмуд Ахмади Нежад в ходе визита на объект. В настоящее время на предприятии в Нетенз

В Иране изобретена улучшенная центрифуга для обогащения урана тания на заводе по обогащению урана в Иране. Создание Тегераном улучшенной центрифуги отражает высокую степень развития ядерных технологий в Иране. Ранее Тегеран заявлял о готовности к запуску 3 тыс. центрифуг, которых, по словам специалистов, достаточно, чтобы обогатить уран для создания ядерной бомбы. Однако подтверждения этой информации не было. Лидеры исламской республики неоднократно з

Для выработки урана Ирану нужно 50 тыс. центрифуг Ирану необходимо установить 50 тыс. центрифуг по обогащению урана в течение 5 лет, чтобы он мог произвести достаточно топлива для одной атомной электростанции. Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции президент Ирана М