|22.09.2009
|
Иран создал новое поколение центрифуг для обогащения урана
Иран создал новое поколение центрифуг для обогащения урана, которые в настоящее время проходят технические испытательные тесты, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает РБК со ссылкой н
|11.04.2008
|
Иран установил около 500 центрифуг по обогащению урана в г.Нетензе
Иран установил еще 492 центрифуги по обогащению урана на ядерном объекте в г.Нетензе. "Три новых каскада из 164 центрифуг были установлены в г.Нетензе и работают," - сообщил источник в атомной отрасли Ирана. Он уточнил, что речь идет о центрифугах поколения P1, передает РБК со ссылкой на агентство IRNA.
|08.04.2008
|
В Иране началась установка новых центрифуг по обогащению урана
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Иран начал установку 6 тыс. новых центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в городе Нетензе. Об этом сегодня заявил президент страны Махмуд Ахмади Нежад в ходе визита на объект. В настоящее время на предприятии в Нетенз
|08.02.2008
|
В Иране изобретена улучшенная центрифуга для обогащения урана
тания на заводе по обогащению урана в Иране. Создание Тегераном улучшенной центрифуги отражает высокую степень развития ядерных технологий в Иране. Ранее Тегеран заявлял о готовности к запуску 3 тыс. центрифуг, которых, по словам специалистов, достаточно, чтобы обогатить уран для создания ядерной бомбы. Однако подтверждения этой информации не было. Лидеры исламской республики неоднократно з
|12.12.2007
|
Для выработки урана Ирану нужно 50 тыс. центрифуг
Ирану необходимо установить 50 тыс. центрифуг по обогащению урана в течение 5 лет, чтобы он мог произвести достаточно топлива для одной атомной электростанции. Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции президент Ирана М
|04.10.2007
|
К ноябрю Иран, возможно, запустит 3 тыс. центрифуг для обогащения урана
Иран готов запустить почти 3 тыс. центрифуг для обогащения урана к концу октября с.г., передает РБК со ссылкой на Associated Press. По данным анонимного источника во французских дипломатических кругах, соответствующее предупреж
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 15
