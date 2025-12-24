Разделы

Росатом Центратомархив ЧУ- Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии Росатом


СОБЫТИЯ

24.12.2025 «Росатом» запустил в промышленную эксплуатацию ЕОС ЦЭА 1
17.12.2021 Российский производитель ядерного топлива закупает «Мой офис» на 156 миллионов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

DCLogic - ДиСиЛоджик 57 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
Росатом РИР - Росатом Логистика - Русатом Карго - Rusatom Cargo - Инфотранслогистик - Международная контейнерная логистика 4 1
Microsoft Corporation 25263 1
МИРИТ Групп 2 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Центрифуга - Centrifuge 52 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Новые облачные технологии - МойОфис 900 1
Непочатова Елена 18 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Россия - РФ - Российская федерация 157369 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1355 1
Ведомости 1254 1
