БТиЭ Гаджеты кухонные Блендер
|16.07.2022
Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM
Kitfort KT-3005 Блендер Kitfort KT-3005 пюрирует овощи и фрукты, а также измельчает орехи и лед всего за 25 секунд. Он довольно производительный для портативного устройства – его мощность достигает 75 Вт, а ос
|07.04.2021
Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM
REDMOND RSB-M3402 Стационарный блендер довольно небольшого размера (диаметр основания около 15 см) с вместительной стеклянной чашей объемом 1,75 литра. У него стальные ножи и четыре режима работы: 3 разных скорости и импульс
|29.03.2021
Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM
стоте на кухне тоже можно не переживать — специальная волнообразная насадка, которая крепится к нижней части «ноги» блендера, защитит от брызг.REDMOND RHB-2942 REDMOND RHB-2942 — это мощный погружной блендер, с помощью которого вы за пару минут приготовите суп-пюре, смешаете коктейль или измельчите мясо в фарш. Номинальная мощность мотора составляет 800 Вт, тогда как максимальная — уже 1300
|10.03.2017
Идеальный блендер для кулинарных успехов
ься полностью равномерного измельчения. Чаша блендера ёмкостью 2,2 литра изготовлена из прочного, не впитывающего запахи материала Tritan. Она не содержит BPA, и её можно мыть в посудомоечной машине. Блендер Masterpeace ESB9300 оборудован мощным мотором TurboBoost мощностью 1200 ватт. Для регулировки скорости смешивания в блендере предусмотрено три режима. Для управления Electrolux Masterpi
|28.02.2014
Женское счастье — был бы блендер рядом. Подарки на 8 марта от ZOOM.CNews
очется, а тут вы — с объектом дамского вожделения. Вот тебе, дорогая, новейший, самый лучший в мире блендер! А он мощный? Конечно, милая! В общем, «paroles, paroles, paroles...» при вручении по
|07.09.2012
Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012
роизводитель представил несколько очень интересных вещиц. Первым привлёк наше внимание стационарный блендер Haier. Ручным беспроводным блендером никого уже не удивишь, а вот в сегменте стациона
|02.06.2011
Бесшумный блендер
Electrolux сделала бесшумный блендер. Устройство издает звук не 80 дБ, что равняется уровню звука внутри салона машины на скорости 80 км/ч.
|14.01.2008
Купи мне блендер, милый!
Когда моя подруга, дама самых честных правил, сообщила, что хочет классический блендер в качестве подарка на день рождения, я несколько удивился. Во-первых, это говорило о
|29.10.2007
Офисный блендер
Один из тех бесполезных, но забавных аксессуаров для офисного ПК. Небольшой блендер работает от USB и при нажатии на кнопку начинает методично перемешивать находящиеся внутри шарики. Цена - $25.
|06.09.2007
Блендеры: пластмасса, стекло или «нержавейка»?
о устройства, в производстве которого могут быть использованы несколько вариантов материала, — блендер — компактное электрическое приспособление для смешивания, взбивания и измельчени
|14.08.2007
Гламур на кухне: блендер Kenwood SB-307
При первом взгляде на блендер от Kenwood у меня возникло ощущение причастности к чему-то гламурному. Это же подтвердила и инструкция по эксплуатации. Оказывается, агрегат предназначен в основном не для взбивания тво
|01.08.2007
Погружные блендеры: нелегкий выбор
лько накормить ребенка, но и разнообразить меню мужа. Лишь разбирать и мыть громоздкий классический блендер было делом довольно хлопотным. Да и перекладывать готовую еду из чаши блендера в отде
|13.07.2007
Мой друг кухонный комбайн
а. Мы живем в более благополучное время, но позволить себе роскошь иметь на кухне электромясорубку, блендер, миксер, соковыжималку, ломтерезку, тестомешалку, овощерезку и кофемолку способен не
