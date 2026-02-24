Разделы

24.02.2026 Ушла эпоха. Легендарный любимый россиянами японский бренд полностью свернул производство телевизоров 1
03.07.2024 Компания президента «Ланита» купила производителя бытовой техники Red 1
18.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо» «заморозила» цены в 30 категориях социально значимой техники 1
07.03.2023 Wildberries: продажи кухонных комбайнов взлетели на 202%, смартфонов – на 244% накануне 8 марта 1
08.12.2022 Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке 1
06.12.2022 Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники 1
03.06.2022 Грядет крах крипторынка невиданных масштабов. Десятки тысяч токенов канут в Лету с деньгами инвесторов 1
21.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45% 1
09.03.2022 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на 140 моделей социально значимой техники 1
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 1
05.10.2021 Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж 2
03.08.2021 Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
10.08.2018 Лучшие стационарные кухонные комбайны. Выбор ZOOM 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
30.04.2015 ZOOM рекомендует: умные кухонные гаджеты на все случаи жизни 1
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда 1
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 1
28.02.2014 Женское счастье — был бы блендер рядом. Подарки на 8 марта от ZOOM.CNews 1
13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1
24.10.2012 Новинки Panasonic приходят на кухню 1
02.06.2012 Предзаказ Spec Ops: The Line 1
29.04.2011 Дача: 12 лучших устройств для комфортного быта 1
10.07.2008 Кухонные комбайны: популярные модели лета 1
19.06.2008 Электрические мясорубки: великолепная пятерка 2
16.06.2008 Кухонные комбайны: старшая ветвь эволюции 1
13.03.2008 Бытовая техника Morphy Richards: из Англии с любовью 1
28.02.2008 Техника для кухни: убить Золушку 2
14.01.2008 Подарки близким: рекомендации лучших Дедов Морозов 1
24.12.2007 Тест кухонного комбайна Philips HR7605: простота — залог успеха 1
14.12.2007 Хиты продаж: кухонные комбайны 1
30.10.2007 Современные мясорубки: нетрадиционный подход 1
23.10.2007 Кухонные комбайны Kenwood: «за» и «против» 2
09.10.2007 Легендарный миксер KitchenAid Artisan в действии 1
24.09.2007 33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765 2
03.09.2007 Мясорубка: оптимальная мощность 4
06.08.2007 Планетарные миксеры KitchenAid для всей планеты 1
17.07.2007 Современные мясорубки: полный фарш! 4
13.07.2007 Мой друг кухонный комбайн 1
07.09.2001 Межсетевой фильтр Gauntlet от NAI позволял исполнять код на защищаемой машине 1

