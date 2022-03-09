«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на 140 моделей социально значимой техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, опираясь на принципы социальной ответственности при ведении бизнеса и в целях защиты интересов населения зафиксировала максимально доступные розничные цены, которые действовали в феврале 2022 г., примерно на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны, ноутбуки, технику для дома и кухни. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» в настоящий момент делает все возможное для сохранения привлекательных и конкурентных цен на бытовую технику и электронику. С 5 марта 2022 г. компания фиксирует цены на уровне февраля 2022 г. на почти 140 моделей техники в низких и средних ценных сегментах, что позволит людям в случае необходимости приобрести товары. Действия «М.Видео-Эльдорадо» призваны поддержать инициативы ФАС и Минпромторга по соблюдению принципов ответственного ценообразования.

В перечень вошли: цифровая техника (смартфоны, планшеты, сотовые телефоны, наушники, электронные книги), компьютерная техника (ноутбуки, мониторы, сетевое оборудование), техника для дома (телевизоры, сплит-системы и вентиляторы, утюги и гладильные доски, пылесосы, стиральные и сушильные машины, швейные машины), товары для приготовления и хранения еды (микроволновые печи, миксеры, блендеры, электрочайники, мультиварки, мясорубки, хлебопечки, посуда, холодильники, морозильники, электрические, газовые и настольные плиты, встраиваемые духовые шкафы, посудомоечные машины и варочные панели).

Данный ассортимент с низкими ценами доступен в большинстве из 370 городов Группы как в магазинах, так и онлайн. Программа действует до конца марта 2022 г. и может быть продлена в зависимости от развития ситуации.

«М.Видео» и «Эльдорадо» также предлагают своим покупателям инструменты по снижению затрат при покупке техники в рамках программы лояльности, «Гарантии лучшей цены» и персональных предложений.

«В текущей непростой для всех ситуации мы использует доступные инструменты, чтобы поддержать потребителей, зафиксировать разумную стоимость товаров и обеспечить доступный ассортимент. Одним из таких шагов стала фиксация цен на целый пул бытовой техники и электроники, которую смело можно отнести к товарам первой необходимости. Это позволит семьям без переплат приобрести на замену или новую нужную технику для поддержания комфортного уровня жизни и быта, приготовления пищи, связи, работы и учёбы», – сказал коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России.