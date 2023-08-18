«М.Видео-Эльдорадо» «заморозила» цены в 30 категориях социально значимой техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, на фоне колебаний валютных курсов запускает инициативу по фиксации розничных цен. «М.Видео-Эльдорадо» «заморозила» цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая устройства, необходимые для учебы. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» «заморозила» цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования. Программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом и ФАС по стабилизации ценовых условий на территории России. Техника с фиксированными ценами доступна в порядка 370 городах, где работают магазины «М.Видео» или «Эльдорадо», условия распространяются как на покупки в розничных магазинах, так и онлайн. Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.

По минимальным ценам июля 2023 г. доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы, актуальные для покупателей в преддверии начала нового учебного года. В перечень социально значимой техники также вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены.

Коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Несмотря на экономические реалии, мы стараемся сохранить доступные цены на широкий ассортимент техники. «М.Видео-Эльдорадо» фиксировала розничные цены на социально значимые товары в марте 2022 г., и это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках. Сейчас это важно еще и на фоне подготовки к новому учебному году – родители должны иметь возможность приобрести все необходимое. Действия «М.Видео-Эльдорадо» призваны поддержать инициативы Минпромторга и ФАС по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Мы также продолжаем плановые распродажи со скидками до 50%, по-прежнему доступна рассрочка, скидки при оплате бонусными рублями. С точки зрения товарных запасов можем отметить, что ситуация стабильная. Мы обладаем достаточными объемами различной техники по всей стране для удовлетворения текущего спроса».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.