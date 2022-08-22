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БТиЭ Гаджеты кухонные Миксер

СОБЫТИЯ

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22.08.2022 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

тепенно перемещать емкость и перемешивать ее содержимое). Выделим основные преимущества планетарных миксеров: Эффективность. Благодаря высокой мощности эти устройства качественнее перемешивают

15.09.2021 Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

ных онлайн-магазинов в России, учли отзывы пользователей и выбрали лучшие модели ручных (погружных) миксеров, которые актуальны в 2021 году. Bosch ErgoMixx 450 W MFQ36480  Универсальный погружн
14.04.2008 Выбор ZOOM.CNews: лучшие ручные миксеры

они проще, дешевле, занимают меньше места и удобнее в эксплуатации. Основные характеристики ручных миксеров Модель* Мощность, Вт Насадки в комплекте Импульсный режим Турборежим Цена, тыс.руб.*
21.11.2007 Используем миксер: рецепты блюд за 15 минут

ния с помощью миксера сильно сокращается. Но использовать для этого надо мощные, проверенные модели миксеров, которые продаются в солидных магазинах, а не в киосках в подземных переходах. Норма
19.11.2007 Миксер KitchenAid Deluxe: 80 лет в строю

бки белоснежный красавец KitchenAid Deluxe 5KPM5EWH сразу занял главное место в моём сердце и центральное — на кухне. Держать такую красоту в шкафу было бы кощунством. Да и где найти такой шкаф? Миксер массой 12,3 кг и размерами 420×350 × 275 мм, водружённый на мой скромный стол, показался Гулливером в стране лилипутов. Нет, такой технике нужны открытые пространства… Цельнометалли
09.10.2007 Легендарный миксер KitchenAid Artisan в действии

id Artisan со стандартными насадками и ободом для засыпки продуктов Основное назначение планетарных миксеров — замешивать тесто разной консистенции. Мощности в 300 Вт и вместительной дежи

06.08.2007 Планетарные миксеры KitchenAid для всей планеты

а устройства значительно превышал предложение. Объемы производства были весьма скромны, порядка 4-х миксеров в день. Руководство компании не спешило наращивать темпы производства, ориентируясь,

Публикаций - 80, упоминаний - 94

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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