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БТиЭ Гаджеты кухонные Миксер
СОБЫТИЯ
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|22.08.2022
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Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM
тепенно перемещать емкость и перемешивать ее содержимое). Выделим основные преимущества планетарных миксеров: Эффективность. Благодаря высокой мощности эти устройства качественнее перемешивают
|15.09.2021
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Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж
ных онлайн-магазинов в России, учли отзывы пользователей и выбрали лучшие модели ручных (погружных) миксеров, которые актуальны в 2021 году. Bosch ErgoMixx 450 W MFQ36480 Универсальный погружн
|14.04.2008
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие ручные миксеры
они проще, дешевле, занимают меньше места и удобнее в эксплуатации. Основные характеристики ручных миксеров Модель* Мощность, Вт Насадки в комплекте Импульсный режим Турборежим Цена, тыс.руб.*
|21.11.2007
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Используем миксер: рецепты блюд за 15 минут
ния с помощью миксера сильно сокращается. Но использовать для этого надо мощные, проверенные модели миксеров, которые продаются в солидных магазинах, а не в киосках в подземных переходах. Норма
|19.11.2007
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Миксер KitchenAid Deluxe: 80 лет в строю
бки белоснежный красавец KitchenAid Deluxe 5KPM5EWH сразу занял главное место в моём сердце и центральное — на кухне. Держать такую красоту в шкафу было бы кощунством. Да и где найти такой шкаф? Миксер массой 12,3 кг и размерами 420×350 × 275 мм, водружённый на мой скромный стол, показался Гулливером в стране лилипутов. Нет, такой технике нужны открытые пространства… Цельнометалли
|09.10.2007
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Легендарный миксер KitchenAid Artisan в действии
id Artisan со стандартными насадками и ободом для засыпки продуктов Основное назначение планетарных миксеров — замешивать тесто разной консистенции. Мощности в 300 Вт и вместительной дежи
|06.08.2007
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Планетарные миксеры KitchenAid для всей планеты
а устройства значительно превышал предложение. Объемы производства были весьма скромны, порядка 4-х миксеров в день. Руководство компании не спешило наращивать темпы производства, ориентируясь,
БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Русаченко Александра 8 2
|Молоховец Елена 4 2
|Криницкий Игорь 26 2
|Вараксина Ольга 9 2
|Хайзников Михаил 13 1
|Глухов Иван 35 1
|Старикова Евгения 11 1
|Семенов Михаил 28 1
|Масляный Константин 20 1
|Селезнев Денис 31 1
|Ашин Сергей 1 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Костюшко Кирилл 7 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Воронцова Кира 4 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Йодковский Станислав 1 1
|Мезенцев Александр 16 1
|Геллерман Михаил 71 1
|Овчинников Андрей 7 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 21 1
|Желтухин Вадим 71 1
|Зубанов Артур 6 1
|Казьмин Никита 13 1
|Талипов Руслан 16 1
|Aytar Yusuf - Айтар Юсуф 1 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Почиталкин Роман 2 1
|Личман Антон 2 1
|Щелыванова Яна 6 1
|Клопенко Егор 1 1
|Филипиди Анна 17 1
|Неберекутин Александр 1 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1206 1
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|The Verge - Издание 612 1
|FT - Financial Times 1285 1
|Чудо техники 60 1
|Известия ИД 751 1
|Quartz 25 1
|Recorded Future - Записанное будущее 17 1
|BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
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