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Elliptic
Elliptic и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 6
|Россия - РФ - Российская федерация 146415 4
|Япония 13328 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 2
|Германия - Федеративная Республика 12735 2
|Европа 21845 1
|Чехия - Чешская Республика 1311 1
|Украина 7643 1
|Германия - Берлин 717 1
|Литва - Литовская Республика 655 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13369 1
|Южная Корея - Республика 6688 1
|Азия - Азиатский регион 5574 1
|США - Нью-Йорк 3102 1
|Италия - Итальянская Республика 4367 1
|Испания - Королевство 3725 1
|США - Техас 991 1
|Нидерланды 3540 1
|Румыния 731 1
|Китай - Тайвань 4011 1
|Канада 4904 1
|Турция - Турецкая республика 2390 1
|Евразия - Евразийский континент 616 1
|КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 559 1
|РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 63 1
|NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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