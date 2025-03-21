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Elliptic


21.03.2025 Криптобиржа DMM Bitcoin закрывается из-за киберограбления 1
08.02.2023 ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн 1
14.11.2022 Рекордное разорение. Личное ИТ-состояние в $16 млрд испарилось за неделю 1
13.01.2022 Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток 1
24.08.2021 Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше 1
17.08.2021 Таинственный «благородный вор», укравший криптовалюту на $600 млн, стал возвращать деньги хозяевам 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
01.04.2020 QIWI будет развивать QPlatform вместе с SBI Holdings 1
03.08.2017 Из кошельков WannaCry исчезли все биткоины 1
10.09.2009 Разработано управление без касаний 1
01.06.2007 Sony под колпаком 1
20.03.2007 Микролинзы увеличат эффективность оптоволокна 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Elliptic и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1458 4
X Corp - Twitter 2871 2
Poly - Plantronics 136 2
Poly Networks 2 2
Bitfury Group 25 1
Chainalysis 17 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Microsoft Corporation 24723 1
МегаФон 9056 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
Sony 6556 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
Stash 5 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 72 1
Tornado Cash 3 1
BlackBerry - Certicom 17 1
BlockFi 3 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 2
NanduQ - Qiwi 997 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1923 1
Colonial Pipeline 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Sequoia Capital 113 1
Iberdrola 17 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5518 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3308 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1392 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28182 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1481 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1510 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67389 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6266 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2982 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12800 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 994 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 53 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 140 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 500 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 382 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 34 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6824 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2022 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 129 1
AACS - Advanced Access Content System - «улучшенная система доступа к содержимому» - стандарт распространения информации и защиты авторских прав 31 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 234 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10047 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3272 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24424 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 98 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7472 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4058 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20853 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4701 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5147 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3972 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4138 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28065 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12562 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4306 1
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 387 6
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 64 4
Binance Smart Chain - Binance P2P 7 2
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Dash - Криптовалюта 54 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 12 1
NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 1
Bittrex - криптовалютная биржа 6 1
Omni - криптовалюта 88 1
Microsoft Windows XP 2403 1
Poly Network - блокчейн-платформа - криптобиржа 6 1
Jocker's Stash - киберкриминальный рынок даркнета 2 1
Livecoin - криптовалютая биржа 6 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
All World Cards 2 1
Silk Road 16 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4045 1
Microsoft Windows 15785 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
TP-Link Tether 47 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 191 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 35 1
Thodex - криптовалютная биржа 7 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 24 1
Sky Mavis - Axie Infinity 7 1
Tom Robinson - Робинсон Том 2 2
Путин Владимир 3207 1
Ким Борис 75 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Зайцев Михаил 272 1
Водясов Алексей 222 1
Паршин Максим 317 1
Павлов Никита 84 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 6
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 2
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Германия - Берлин 717 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13369 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Азия - Азиатский регион 5574 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Италия - Итальянская Республика 4367 1
Испания - Королевство 3725 1
США - Техас 991 1
Нидерланды 3540 1
Румыния 731 1
Китай - Тайвань 4011 1
Канада 4904 1
Турция - Турецкая республика 2390 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 559 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2403 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2759 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1751 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3255 1
Forbes - Форбс 840 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
Quartz 24 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
BleepingComputer - Издание 355 1
Ars Technica 425 1
Bloomberg 1304 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 1
CoinDesk 4 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 63 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
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