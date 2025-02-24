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Индексная книга (каталог) CNews*
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Sky Mavis Axie Infinity



24.02.2025 Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов 1
16.04.2024 Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте 1
08.02.2023 ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн 1
19.01.2023 В России заработал сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» 1
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США 2
20.06.2022 ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков 2
04.04.2022 Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты 3

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Sky Mavis и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1428 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 3
Chainalysis 17 3
Sky Mavis 3 2
Tornado Cash 3 2
Broadcom - VMware 2375 1
Cisco Systems 5124 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Telegram Group 2026 1
Poly - Plantronics 136 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Elliptic 12 1
Defender 132 1
ШАРД - SHARD 6 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Unsplash 828 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 35 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 13 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1462 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1503 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2180 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 496 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6196 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6733 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1935 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 105 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 653 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1621 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 134 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5069 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1449 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 107 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 53 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 1
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 19 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5354 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3908 1
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Sky Mavis - Axie Infinity - Ronin Networks - Ronin Bridge 8 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 615 3
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Ether - криптовалюта 18 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 186 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 241 1
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Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
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Павлов Никита 77 1
Осипов Григорий 3 1
Miller Ryne - Миллер Райн 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 3
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Беларусь - Белоруссия 5713 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 1
Филиппины - Республика 565 1
Россия - СЗФО - Псковская область 635 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 3
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2845 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 730 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3499 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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