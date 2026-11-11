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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204308
ИКТ 15888
Организации 11988
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3600
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НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 898

Осипов Григорий

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Дипфейки для обмана пользователей мошенниками стали массовыми. Их создание подешевело в 100 раз 1
18.07.2024 «Ростелеком» организовал телемост на открытии самой мощной электрозарядной станции в Россииi 1
09.07.2024 Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними 1
19.01.2023 В России заработал сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Осипов Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

ШАРД - SHARD 9 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Chainalysis 26 1
Ростелеком 11103 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5436 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6797 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1908 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27351 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36485 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24662 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 731 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10933 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 124 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6671 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3391 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5494 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13438 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18522 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8606 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18472 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6778 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5344 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34263 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14556 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13117 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 288 1
Sky Mavis - Axie Infinity - Ronin Networks - Ronin Bridge 9 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 122 1
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 660 1
Sky Mavis - Axie Infinity 7 1
Юмшанов Андрей 1 1
Канатов Александр 20 1
Тамаев Майран 1 1
Меняйло Сергей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 169771 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 265 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55247 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 576 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 762 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 771 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58870 1
Запугивание и шантаж 194 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8366 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6020 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8958 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3160 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4813 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4030 1
Национальный проект - Электромобиль и водородный автомобиль - федеральный проект 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
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