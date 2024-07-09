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Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними

Система защиты данных от утечки «Стахановец» и платформа по безопасности цифровых активов «Шард» заявили об успешной интеграции своих продуктов. Благодаря этому теперь пользователям «Стахановец» стала доступна опция проверки благонадежности криптокошелька: если кто-то из сотрудников на рабочем месте скопирует адрес криптовалютного кошелька, онлайн-сервис «Шард» автоматически проверит его на связь с незаконной деятельностью и оценит риск реквизита от нуля до 100%. В компании могут задать критический уровень риска, при котором «Стахановец» заблокирует транзакцию. Об этом CNews сообщили представители системы «Стахановец».

Криптовалюта нередко используется для мошеннических действий и проведения незаконных транзакций. Например, спонсирования экстремистских и террористических организаций. Поэтому функция проверки криптокошелька поможет компаниям предотвратить инциденты, снизив имиджевые риски.

«Благодаря этой функции работодатели смогут своевременно выявить случаи, при которых кто-то из персонала совершает операции с высокорисковыми криптокошельками. Такие случаи могут говорить о том, что сотрудник взаимодействует с мошенниками, находится под шантажом, влиянием запрещенных сообществ или замешан в коррупционной схеме», — сказал СЕО «Стахановец» Александр Канатов.

По данным платформы по безопасности цифровых активов «Шард», среди противоправных активностей, в которых используется криптовалюта, находятся схемы мошенничества с вирусами-блокировщиками и шифровальщиками, которые атакуют крупные компании. Затем мошенники похищают чувствительные данные и требуют за них выкуп в криптовалюте.

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Одним из сценариев мошенничества является применение вируса-шифровальщика, который парализует работу компании, шифруя все данные, до которых ему удается добраться. За дальнейшую расшифровку мошенники также требуют выкуп в криптовалюте. При этом проникновение вредоносной программы может произойти через почту, флэш-накопитель, ссылку в интернете. По данным американской аналитической компании Chainalysis, объем собранных средств за выкупы в криптовалюте за 2023 г. составил более $1 млрд. Среди них есть и российские компании, которые подверглись атаке таких вымогателей», — сказал директор по расследованиям платформы по безопасности цифровых активов «Шард» Григорий Осипов.

Опция по проверке безопасности криптокошельков является дополнительной, для ее использования необходимо получить API-токен. В первую очередь функция будет интересна для компаний из финансовой сферы: банков, бирж, обменников и трейдинговых компаний.

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