ШАРД - SHARD

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АО «ШАРД» – российская исследовательская компания, специализирующаяся на использовании когнитивных методов при решении новых вызовов для финансовой системы. Аналитические инструменты платформы позволяют провести собственное крипторасследование и запросить аналитическую поддержку и правовую помощь.

Платформа «Шард» предназначена для широкой аудитории потенциальных пользователей от частных лиц с минимальным участием в крипто-транзакциях до профессиональных игроков рынка крипто- и фиатных валют, заинтересованных в индивидуальном онлайн-доступе к: