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ШАРД SHARD
АО «ШАРД» – российская исследовательская компания, специализирующаяся на использовании когнитивных методов при решении новых вызовов для финансовой системы. Аналитические инструменты платформы позволяют провести собственное крипторасследование и запросить аналитическую поддержку и правовую помощь.
Платформа «Шард» предназначена для широкой аудитории потенциальных пользователей от частных лиц с минимальным участием в крипто-транзакциях до профессиональных игроков рынка крипто- и фиатных валют, заинтересованных в индивидуальном онлайн-доступе к:
- Автоматической проверке KYT / AML / CTF / санкционных рисков крипто-реквизитов своих клиентов и контрагентов;
- Автоматическому анализу крипто-балансов в режиме реального времени, внутренних и внешних транзакций и различных специфических характеристик крипто-сделок;
- Консалтингу в области блокчейн-технологий.
ШАРД и организации, системы, технологии, персоны:
|Осипов Григорий 3 2
|Панченко Иван 149 1
|Канатов Александр 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
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