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ШАРД SHARD

ШАРД - SHARD

АО «ШАРД» – российская исследовательская компания, специализирующаяся на использовании когнитивных методов при решении новых вызовов для финансовой системы. Аналитические инструменты платформы позволяют провести собственное крипторасследование и запросить аналитическую поддержку и правовую помощь.

Платформа «Шард» предназначена для широкой аудитории потенциальных пользователей от частных лиц с минимальным участием в крипто-транзакциях до профессиональных игроков рынка крипто- и фиатных валют, заинтересованных в индивидуальном онлайн-доступе к:

  • Автоматической проверке KYT / AML / CTF / санкционных рисков крипто-реквизитов своих клиентов и контрагентов;
  • Автоматическому анализу крипто-балансов в режиме реального времени, внутренних и внешних транзакций и различных специфических характеристик крипто-сделок;
  • Консалтингу в области блокчейн-технологий. 

15.04.2025 Fuzzy Logic Labs вывела на рынок новое умное решение для анализа и управления рисками в сфере криптовалютных операций 1
09.07.2024 Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними 1
04.03.2024 На рынке появилась распределенная СУБД Shardman для баз данных в сотни терабайт 1
13.02.2024 СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise 1
30.10.2023 Ущерб от хакерских атак на криптовалютные сервисы за III квартал 2023 года составил $640 млн, что почти вдвое больше, чем за предыдущий квартал 1
24.03.2023 Исследование «Шард»: число хакерских атак на криптосервисы выросло в 6 раз с 2020 года 1
19.01.2023 В России заработал сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ШАРД и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 411 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Microsoft Corporation 24773 1
Apple Inc 12224 1
Oracle Corporation 6745 1
Fujitsu 2043 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 73 1
Poly - Plantronics 136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
Google LLC 11903 1
Chainalysis 17 1
Tornado Cash 3 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1509 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5868 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 182 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2557 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 505 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2992 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2254 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2000 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
СУБД - ACID - atomicity, consistency, isolation, durability - атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость 35 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 347 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 269 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 202 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 522 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 681 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 36 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 734 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 2
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 24 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1306 2
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 18 2
Sky Mavis - Axie Infinity - Ronin Networks - Ronin Bridge 8 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 601 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 661 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1002 1
Nomad 49 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 14 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 13 1
Poly Network - блокчейн-платформа - криптобиржа 6 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 109 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 16 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 11 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 30 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 23 1
Sky Mavis - Axie Infinity 7 1
Осипов Григорий 3 2
Панченко Иван 149 1
Канатов Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 516 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 324 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2784 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 845 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
Аудит - аудиторский услуги 2759 1
Запугивание и шантаж 122 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
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