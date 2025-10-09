Fuzzy Logic Labs и «Шард» будут совместно развивать технологии защиты информации

Компания Fuzzy Logic Labs (входит в ГК «Ростелеком») и российская исследовательская компания «Шард» заключили соглашение о научно‑техническом сотрудничестве.

Документ определяет направления совместной работы в сфере информационных технологий и защиты информации: проведение совместных исследований, подготовку пилотных проектов, разработку и демонстрацию технологических концептов, а также проверку новых производственных процессов.

Стороны проведут оценку совместимости решений для интегрированных продуктов, расширят производство средств защиты информации и выведут на рынок новые решения на базе перспективных технологий. Для управления проектами будут созданы рабочие группы, предусмотрен обмен экспертизой и участие в отраслевых мероприятиях. Стороны также примут участие в разработке регуляторных документов по развитию отечественной микроэлектроники.

Игорь Лоскутов, генеральный директор «Шард», сказал: «Наша цель — создавать инструменты, которые задают новые стандарты в области анализа данных и обеспечения безопасности цифровых активов. Совместная работа с Fuzzy Logic Labs позволит быстрее внедрять такие технологии и делать их доступными для всей финансовой отрасли страны».

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs, сказала: «Наше партнерство открывает значительные перспективы для обеих компаний, позволяя ускорить внедрение инновационных ИТ-решений, в том числе в сфере защиты данных. Оно расширит их присутствие на рынке и укрепит позиции сторон как лидеров отрасли, что будет способствовать развитию отечественной микроэлектроники и созданию новых стандартов безопасности».