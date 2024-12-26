Шароватова Лилия
|26.12.2024
|Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме 1
|24.07.2024
|«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection 1
Шароватова Лилия и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
|Рябченков Денис 21 1
|Парфенов Сергей 12 1
|Рейдман Дмитрий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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