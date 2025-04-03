Fuzzy Logic Labs создал многоуровневую систему защиты от мошенников

Специалисты российского разработчика интеллектуальной кросс-канальной антифрод-платформы Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания «Ростелекома») представили новую комбинированную систему защиты от онлайн-мошенников. Она объединяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) с методами, основанными на правилах (Rule-based) и оценке рисков (Score-based), что обеспечивает защиту от всех видов мошенничества, включая сложные схемы социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Реализация комплексной многоуровневой системы защиты в организациях позволяет увеличить эффективность выявления рисков мошенничества. Так, в 2024 г. она в среднем выросла в два раза по сравнению с 2023 г. Кроме того, такой подход позволяет достичь существенной экономии ресурсов — до 30%.

Методы Rule-based позволяют реагировать на мошеннические действия по заранее заданным правилам. Так, система может отслеживать подозрительную активность, например, множественные входы с одного устройства за короткий промежуток времени, длительный перерыв в использовании устройства или первый вход в личный кабинет.

Методы Score-based позволяют выявить мошеннические действия на основе набора факторов, каждому из которых присваивается определенный вес или балл. Чем выше балл, тем больше вероятность мошенничества. Это позволяет выявлять аномалии, которые не попадают под стандартные правила. Такая многоуровневая система защиты вкупе с ИИ повышает точность обнаружения мошеннических действий, а также минимизирует количество ложных срабатываний.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs: «Мы непрерывно отслеживаем ситуацию на рынке и анализируем возникающие механизмы мошенничества, что позволяет определять перспективные направления мер противодействия. Понимание трендов помогает адаптировать технологии под текущие и будущие вызовы. За счет многофакторного подхода скорость выявления мошеннической операции сократилась до 50 миллисекунд».

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса «Ростелекома»: «Наша команда экспертов постоянно совершенствует методы защиты, чтобы оставаться на шаг впереди злоумышленников. Благодаря комбинации Rule-based и Score-based методов мы можем быстро адаптироваться к меняющимся условиям и обеспечивать максимально возможный уровень безопасности для наших клиентов. “Ростелеком” предоставляет клиентам не только надежную защиту, но и уверенность в безопасности их данных и операций, гарантируя им спокойствие и стабильность в условиях быстро меняющегося цифрового мира».