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Кибербезопасность Fleeceware Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Злоумышленники распространяют троянец Zanubis под видом неоплаченного счёта 1
26.05.2025 «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин с хобби, о котором он рассказывает в Сети, следит за количеством подписчиков 1
08.04.2025 Mamont еще не вымер: эксперты Solar 4RAYS обнаружили рабочие серверы известного вредоносного приложения 1
18.03.2025 После угона Telegram-аккаунтов скамеры рассылают фальшивые опросы от имени «Единой России» для кражи денег 1
28.02.2025 Мошенники научились обчищать криптокошельки под предлогом собеседований о работе 1
18.02.2025 Число атак на клиентов российских банков с использованием NFCGate за месяц выросло на 80% 1
20.01.2025 Киберпреступники продают россиянам на онлайн-магазинах зараженную технику, используя низкие цены как приманку 1
28.12.2024 Опасная уязвимость грозит всем iPhone, iPad и Mac 1
26.12.2024 Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме 1
26.12.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в инструменте для анализа мобильных приложений MobSF 1
06.12.2024 Онлайн-мошенники придумали новую схему обмана россиян, ищущих работу 1
04.12.2024 F.A.C.C.T. установила мошенников, оформлявших кредиты с украденных аккаунтов госсервиса 1
08.11.2024 «Гарда» обнаружила фальшивую «Яндекс Музыку» 1
24.10.2024 Алгоритм безопасности: эксперты Angara Security объяснили, что делать с зараженным приложением на своем смартфоне 1
27.09.2024 Новый способ обмануть россиян. Мошенники стали чаще похищать деньги, попросив обновить приложение 1
28.05.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники крадут данные у российских пользователей под видом нейросети для изменения голоса 1
01.04.2024 ГК «Солар» проанализировала наиболее популярные схемы вовлечения подростков в противозаконную деятельность 1
23.01.2024 В 2023 г. число атак на пользователей мобильных устройств в России выросло в полтора раза 1
18.09.2023 Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО 1
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты 1
03.11.2022 У пользователей Wildberries пропадают деньги со счетов сотнями тысяч рублей. Кто виноват 1
26.09.2022 Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры 1
06.12.2021 Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM 1
15.09.2021 Что такое fleeceware-приложения и как они крадут ваши деньги 1
17.07.2021 5 причин, почему ваш смартфон перегревается 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге 1
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram 1
14.04.2021 Check Point: 97% организаций в мире подвергались атакам на мобильные устройства в 2020 году 2
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 1
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой 1
14.01.2021 Avast назвала мошенничества с вакцинацией от Covid-19 и дипфейки возможными трендами 2021 года 1
19.11.2020 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 1
22.09.2020 С помощью Google можно создать бесконечное количество фишинговых страниц, невидимых для антивирусов 1
10.08.2020 Check Point: троян Emotet активизировался после пятимесячного затишья 1
28.05.2020 «Дыра» в Android позволяет воровать переписку с миллиардов устройств 1
26.05.2020 Eset: в Google Play обнаружено приложение, которое похищает деньги со счетов пользователей 1
14.05.2020 Eset: киберпреступники используют новые методы DDoS-атак 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии 1
10.04.2020 На iPhone и Android новый вид вредоносного ПО. Оно ворует деньги, даже если его удалить 1

Публикаций - 135, упоминаний - 137

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11966 42
Dr.Web - Доктор Веб 1261 23
Check Point Software Technologies 770 19
ESET - ESET Software 1137 19
Apple Inc 12285 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1500 12
MVPower 11 9
Meta Platforms - Facebook 4469 9
Telegram Group 2232 9
Palo Alto Networks 153 6
Microsoft Corporation 24868 6
X Corp - Twitter 2882 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 4
Trend Micro 610 4
Samsung Electronics 10386 3
Huawei 4031 3
GitHub 877 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1303 3
Xiaomi 1825 2
Sony 6574 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
VK - Mail.ru Group 3486 2
CA Technologies - Computer Associates 386 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Gen Digital - Avast Software 176 2
Yahoo! 3699 2
Bitdefender 156 2
HPE - Juniper Networks 428 2
Trellix - FireEye 58 2
DZSI - DASAN Zhone Solutions - DASAN Network Solutions - DASAN GPON - Zhone Technologies, DZS - Premisys Communications 12 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 2
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 2
Thoma Bravo - Proofpoint 38 2
Sophos - SophosLabs 418 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
LG Electronics 3640 1
BBK OPPO Electronics 393 1
NSO Group 32 1
Unsplash 1040 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 2
Microsoft - LinkedIn 661 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 796 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1023 1
Pandao 24 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 119 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Tesla Motors 409 1
Bank of America - Банк Америки 263 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Infobase Publishing 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1449 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 168 1
Фармация 12 1
Sequoia Capital 113 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 55 1
Российская Фармация 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5577 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1154 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 567 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3410 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
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ZDnet 660 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1023 1
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The Washington Post 338 1
Securelist 25 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 1
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Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 10
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 118 2
Google Threat Analysis Group 16 1
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