У пользователей Wildberries пропадают деньги со счетов сотнями тысяч рублей. Кто виноват

Со счетов пользователей Wildberries начали пропадать крупные суммы денег. Мошенники каким-то образом получают доступ к их банковским картам и аккаунтам в маркетплейсе и выводят на свои счета сотни тысяч рублей, вгоняя людей в долги. Кто виноват в происходящем – неясно. Вполне возможно, что пользователи, ничего не подозревая ранее сами передали мошенникам свои персональные данные. Однако потенциальную вину Wildberries исключать пока что нельзя.

Маркетплейсы опасны для банковского счета

Пользователи российского интернет-магазина, в марте 2022 г. пережившие крупномасштабный сбой сервиса с потерей скидок и заказов, столкнулись с новой неприятностью. Как пишут «Известия», маркетплейс оккупировали мошенники, массово ворующие деньги со счетов пользователей. Средства уходят якобы на оплату товаров, но эти заказы владельцы профилей не оформляли.

На момент публикации не было известно, сколько людей пострадало, как давно мошенники сидят на платформе, и как много денег им удалось украсть. На запрос CNews представители Wildberies к моменту выхода материала не ответили.

Между тем, пользователи Wildberies оказались в действительно большой опасности – по информации издания, они могут лишиться внушительных сумм денег. Со счета одной из пользователей маркетплейса, представившейся Оксаной Федотовой, было списано около 200 тыс. руб. Мошенники переводили деньги мелкими транзакциями по 1000 руб. на счет поддельного продавца. В банковской выписке, полученной пострадавшей, было указано, что все деньги были переведены некоему (некой) Wildberries Podol'sk. Техподдержка Wildberries, по информации «Известий», оставила все вопросы Оксаны без ответа.

Автоматическое списание

По словам Оксаны, в последние месяцы покупки на платформе Wildberries она не совершала. Последний заказ она сделала в августе 2022 г.

В маркетплейсах стоит расплачиваться отдельной дебетовой картой с минимальным балансом

О пропаже денег пострадавшая узнала, заглянув в приложение своего банка. Средства были списаны с кредитки, на которой был установлен лимит 180 тыс. руб. На балансе Оксана увидела значение «15588 руб.», то есть мошенники списали свыше 195 тыс. руб. В истории операций Оксану ждали сотни переводов по 1000 руб. каждый с разницей в несколько минут.

Банк, в котором у Оксаны открыт счет, отказался помочь ей. «Я сразу же связалась с банком и заблокировала карту, – заявила она «Известиям. – В ответ на мою просьбу разобраться в ситуации в банке мне сказали, что трансакции получили подтверждение, хотя я его не давала.

Помощи ждать неоткуда

По словам Оксаны, техподдержка магазина тоже не стала помогать ей. «Мне пришлось воспользоваться своими связями, чтобы получить какой-то ответ, – сообщила она изданию. – Девушка из маркетплейса сказала, что подобные ситуации бывают. Якобы во всем виноваты мошенники, которые получают доступ к карте и потом списывают с нее деньги. Решить мою проблему можно только через полицию, маркетплейс ответственности не несет».

В официальном чате продавцов Wildberries Оксане тоже не помогли – участники сообщества вовсе проигнорировали ее сообщение. Вместо помощи она обнаружила пост другого пользователя с аналогичной проблемой – с его счета в пользу Wildberries было произведено несколько списаний по 1000 руб. каждое.

Искать виновного в зеркале

Как сообщали изданию представители маркетплейса, в результате внутренней проверки, проведенной по жалобе Оксаны, сама платформа к случившемуся непричастна. «Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк. Таким образом, по нашим данным операция была санкционирована пользователем», – заявили изданию в Wildberries.

Неназванные независимые источники издания утверждают, что маркетплейс Wildberries действительно может быть никак не связан с данной ситуацией. По его словам, мошенники могли выкрасть данные ее кредитной карты, после чего получили доступ к ее профилю в магазине, привязали карту и совершили ряд фиктивных платежей. «Вероятно, сама девушка где-то засветила данные своей карты, или они были украдены. Ей необходимо обращаться в полицию по этому инциденту», – заявил источник «Известий».

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Обращение в правоохранительные органы может пролить свет на то, кто именно был получателем денежных средств. Однако источник издания уверен, что деньги ушли на счет специально созданной для этого компании-однодневки.

Существует вероятность, что Оксана могла, сама того не ведая, открыть мошенникам информацию о своей кредитной карте, зайдя на поддельный сайт того или иного интернет-магазина или своего банка. Это одна из наиболее распространенных схем обмана россиян, целью которой является именно изъятие денег с банковской карты.

На момент публикации материала не было доподлинно известно, есть ли вина Wildberries в случившемся, или же Оксана Федотова и другой пользователь, чье сообщение она увидела в чате продавцов Wildberries, добровольно поделились с мошенниками информацией о своей банковской карте. В любом случае редакция CNews настоятельно использовать для оплаты в маркетплейсах отдельную карту, обязательно дебетовую, с минимальным балансом, чтобы минимизировать риск кражи денежных средств.

Немного о Wildberries

Интернет-магазин Wildberries существует с 2004 г. По данным компании, за 2020 г. покупатели сделали 323,8 млн заказов на этой онлайн-площадке, что в два раза больше, чем в 2019 г. Число заказов за сутки достигло в среднем 1,5 млн в декабре 2020 г. Всего за 2020 г. покупатели Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 г.

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На август 2021 г., количество заказов ежедневно достигало 2,3 млн. Суммарный ежедневный размер пользовательских платежей находился на уровне 2 млрд руб.

За девять месяцев 2022 г. оборот Wildberries вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В III квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб.

На результаты маркетплейса не повлиял даже гигантский сбой, случившийся в марте 2022 г. По всей России, а также в Белоруссии пользователи не могли сделать новый заказ или отследить уже имеющийся, применить скидку или даже вовсе авторизоваться в профиле.

Wildberries постепенно расширяет зону своего присутствия. Как сообщал CNews, в октябре 2022 г. руководство Wildberries задумало интегрировать в экосистему маркетплейса платформу цифрового контента. В частности, планируется наладить продажи книг. На момент публикации материала маркетплейс вел переговоры с несколькими крупнейшими российскими издательствами.