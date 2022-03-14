В Wildberries масштабный сбой. Пользователи теряют заказы и скидки

Российский онлайн-магазин Wildberries переживает сбой. По всей России, а также в Белоруссии пользователи не могут сделать новый заказ или отследить уже имеющийся, применить скидку или даже вовсе авторизоваться в профиле. В Wildberries не уточняют причину сбоя и не сообщают, когда планируют все починить.

Wildberries сломался

В работе популярного в России интернет-магазина Wildberries произошел крупномасштабный сбой. Пользователи чаще всего жалуются на невозможность отследить заказ, также у многих не открывается сайт магазина.

Есть проблемы и с доступом к мобильному приложению. Редакция CNews также столкнулась с невозможностью применить имеющиеся скидки при оформлении заказа – поначалу все они обнулились ввиду «потери» магазином всех ранее осуществленных заказов. Через некоторое время магазин вернул часть скидок – сперва 10%, затем 18%, однако до сбоя полный размер скидки составлял 20%.

Также из профиля пропало указанное при регистрации имя. На момент публикации материала не было возможности оформить новый заказ – и через браузер, и через приложение магазин выдавал сообщение об ошибке.

Пока техники WIldberries не устранят сбой, пользоваться магазином попросту невозможно

Представители WildBerries на момент публикации материала не подтверждали факт наличия глобальных проблем в работе магазина и не уточняли, как много времени потребуется на их устранение. «В настоящий момент отмечаются технические ошибки, ведутся работы по их устранению», – сообщили CNews представители Wildberries. Они подчеркнули, что пункты выдачи заказов, а также курьеры работают в обычном режиме. Редакция CNews, однако же, не смогла получить свои заказы в пункте выдачи Wildberries. Сотрудники пункта требовали продемонстрировать QR-код заказа или хотя бы назвать его номер, но предоставить эти данные было невозможно, так как в личном кабинете из-за сбоя не отображается ни один заказ.

Характер технических ошибок, о которых упомянули представители магазина, на момент публикации материала не раскрывался.

Сбоя нет, но он есть

По данным сайта DownDetector, проблемы в работе Wildberries все же есть, и, судя по числу жалоб, они все же глобальные. Первые сообщения о неработоспособности магазина стали поступать около 6 утра 14 марта 2022 г. по Москве. В 10 часов утра их число превысило 12 тыс. На 15:00 14 марта 2022 г. магазин по-прежнему работал нестабильно.

Наглядное доказательство технических проблем у WIldberries

Согласно карте, хуже всего дела с доступом к Wildberries и его основным функциям обстояли в Москве и Санкт-Петербурге, а также на юге России. Зацепило всю европейскую часть России, а также как минимум Новосибирск, как сообщает портал «Новосибирск онлайн». Попутно сбой частично задел Белоруссию и Литву.

Почему это так важно

Wildberries является одним из крупнейших интернет-магазинов в России наряду с Ozon, «Яндекс.Маркетом» и др. На фоне антироссийских санкций из-за спецоперации в ЛНР и ДНР из России ушли многие крупные компании, в том числе и зарубежные интернет-магазины, а также логистические фирмы. Так, работать с Россией отказались Amazon и eBay.

За рубежом Wildberries работает стабильно

Но и до санкций Wildberries демонстрировал стремительный рост. По итогам 2021 г. его чистый оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов (GMV) вырос на 93% в сравнении с 2020 г. и составил 844 млрд руб.

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На январь 2022 г. на Wildberries были зарегистрировано свыше 500 тыс. частных предпринимателей и компаний. Львиная их доля, около 400 тыс., открыли для себя эту площадку в 2021 г. Как сильно увеличилось число продавцов и покупателей с момента ввода санкций (спецоперация началась 24 февраля 2022 г.). Wildberries пока не уточняет.

В том же 2021 г. Wildberries начал работу в 11 иностранных государствах. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия, Литва, Латвия, Турция и Эстония, а также США. Судя по карте сбоев DownDetector, проблем с доступом к магазину в этих странах, за исключением Литвы, нет.

Пользователи негодуют

Всех этих результатов интернет-магазин Wildberries добился за 17 лет. Он был основан в 2004 г.

Добавим также, что в августе 2021 г. Wildberries ввел комиссию на оплату товаров по картам MasterCard и Visa. Она достигала 2%, тогда как при оплате через «Мир» и другие российские сервисы дополнительных поборов не было. Это вызвало недовольство со стороны пользователей, но в итоге такой ход был признан законным. В марте 2022 г. все это больше не актуально, так как в связи с санкциями и Visa, и MasterCard ушли из России.

Комментарий Wildberries

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Wildberries. На вопрос CNews о причинах сбоя представители площадки ответили: «Технические ошибки работы сайта и приложения. Ведутся работы по их устранению. В ближайшее время они будут исправлены».

На запрос о количестве пользователей, затронутых проблемой, и в целом о ее масштабах, представители Wildberries сообщили: «Технические ошибки отмечаются на сайте и в пользовательских приложениях», добавив, что скидки и история заказов будут восстановлены «Данные функции лишь временно не отображаются, после исправления ошибок они вновь будут доступны. Что касается покупательских скидок, то их размер зависит от наличия тех или иных маркетинговых акций в данный момент, они могут меняться в течение определенного времени. В любом случае, после устранения ошибок покупателям будет доступы их полные возможности», – сказали CNews в Wildberries.