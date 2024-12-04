F.A.C.C.T. установила мошенников, оформлявших кредиты с украденных аккаунтов госсервиса

Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, сообщила об успешном завершении расследования мошеннической схемы с оформлением онлайн-кредитов. Личности злоумышленников были установлены для их дальнейшего привлечения к ответственности. Ущерб финансовых организаций от этой интернет-аферы в 2021 г. мог составлять миллионы рублей в день, а суммы единовременных займов достигали 30 тыс. руб. Несмотря на принятые в 2022 г. меры безопасности — обязательность двухфакторной идентификации для авторизации в государственном сервисе, схема до сих пор представляет угрозу для пользователей, так как злоумышленники дополнили сценарий социальной инженерией.

Специалисты департамента расследования высокотехнологичных преступлений компании F.A.C.C.T. установили личности злоумышленников, причастных к популярной в 2020-2021 гг. мошеннической схеме с оформлением займов в финансовых организациях через украденные учетные записи в популярном государственном сервисе.

Доступы к государственному порталу злоумышленники, как правило, приобретали на теневых форумах или в чатах Telegram, где аккаунты продавались по цене от 25 до 100 руб. за штуку. В большинстве случаев продавцы использовали учётки из утечек баз данных, похищенных стилерами — вредоносным программным обеспечением, предназначенным для кражи ценных данных с зараженной машины, таких как cookie-файлы, логины и пароли, скрины с рабочего стола.

Для хищения денег преступники зачастую использовали банковские карты дропов — подставных лиц, оказывавших услуги по выводу и обналичиванию денег. Однако некоторые скамеры не стеснялись использовать банковские карты своих друзей и знакомых.

Для повышения лимитов займов злоумышленники оформляли на украденный аккаунт небольшой кредит, быстро «гасили» его и, заработав доверие, получали возможность взять заем на более крупную сумму. Люди, на которых аферисты оформляли кредиты, даже не подозревали об этом.

В 2021 г., когда схема была на пике, мошенники получали займы в размере более 30 тыс. руб. За день один злоумышленник мог оформить несколько таких кредитов. Таким образом, сумма убытков финансовых организаций могла составлять миллионы рублей в день.

Специалисты департамента расследования высокотехнологичных преступлений компании F.A.C.C.T. обнаружили мошеннические Telegram-группы и Telegram-боты, которые использовали злоумышленники для коммуникации и покупки украденных учетных записей. В ходе изучения полученной информации установлены личности аферистов. Информация о них и итоги расследования были переданы клиенту для обращения в правоохранительные органы.

«Кроме самих финансовых организаций, жертвами мошеннической схемы стали обычные люди, которые не были в курсе, что кто-то оформил на них кредит. Они узнавали о займе только, когда появлялись задолженности, — рассказали специалисты департамента расследований высокотехнологичных преступлений компании F.A.C.C.T. — Схему, которая приносила прибыль злоумышленникам несколько лет назад, удалось нейтрализовать, но она вернулась в более изощренном виде со сложной социальной инженерией. Чтобы не стать жертвой злоумышленников необходимо соблюдать цифровую гигиену, настроить доступные инструменты безопасности, не сообщать даже очень убедительным собеседникам коды безопасности».

Данная онлайн-афера достигла своего пика в 2021 г., но к апрелю-маю 2022 г. схема в первоначальном виде почти перестала приносить мошенникам доход, так как возникало все больше сложностей при попытке получить заем даже на маленькие суммы. Кроме того, из-за обязательной двухфакторной идентификации в государственном сервисе злоумышленникам стало сложнее получить доступ к аккаунту.

Однако в настоящее время атаки продолжаются — преступники пробуют получить доступ к сервису, используя социальную инженерию: сначала жертве направляют сообщение о блокировке сервиса, а затем под предлогом «восстановления работы» она должна сообщить код подтверждения двухфакторной аутентификации, либо скачать вредоносное приложение по ссылке. Другие сценарии могут строиться вокруг доставки посылки, продления действия SIM-карты, записи в поликлинику, уточнения данных по пенсионным накоплениям.

Пользователям государственных сервисов и клиентам финансовых организаций F.A.C.C.T. рекомендует следовать следующим рекомендациям: включите встроенные функции безопасности в сервисах, в первую очередь двухфакторную аутентификацию;

Установите сложный пароль, который нигде больше не используется. Не стоит кому-либо сообщать логин, пароль и код подтверждения входа или операций; обновляйте приложения по мере выхода новых версий; проверяйте информацию о выданных на ваше имя займах.