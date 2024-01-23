В 2023 г. число атак на пользователей мобильных устройств в России выросло в полтора раза

По данным «Лаборатории Касперского», в 2023 г. по сравнению с 2022 г. количество кибератак на пользователей Android-устройств в России выросло в 1,5 раза. Одним из наиболее распространенных видов мобильных зловредов стали различные троянцы, то есть программы, которые зачастую маскируются под легитимные. В целом функционал троянцев отличается в зависимости от вида вредоносного ПО, к которому они принадлежат. Например, они могут красть данные жертв на устройствах, оформлять нежелательные подписки, выманивать деньги. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Векторы заражения троянцами очень разнообразны. Часто пользователи могут столкнуться с ними, когда устанавливают программы из неофициальных источников. При этом злоумышленники используют различные приманки, чтобы убедить жертву скачать вредоносную программу, — маскируют ее под полезное или известное приложение. Другой вектор — заражение устройств на одном из этапов цепочки поставок. В этом случае человек может приобрести устройство с уже предустановленной вредоносной программой. Стоит отметить, что такая угроза актуальна и для российских пользователей.

«Злоумышленники используют разные приманки для распространения троянцев на неофициальных ресурсах. Среди наиболее актуальных в прошлом году для русскоязычного сегмента можно отметить фальшивые установщики обновлений различных системных приложений, например предустановленных сторов. За такими приложениями чаще всего скрывались банковские троянцы, реже — SMS-троянцы и нежелательные рекламные приложения. Среди приманок также использовались ненастоящие приложения банков. В этом случае вредоносное приложение открывало фишинговую страницу авторизации в личном кабинете финансовой организации. Вредоносное ПО также активно распространялось в составе модов для мессенджеров. Таким образом в том числе распространялся троянец-шпион CanesSpy. Он мог красть данные с зараженного смартфона список контактов и информацию об аккаунтах на устройстве, документы, а также начинал по команде вести запись с микрофона устройства», — сказал Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Среди других приманок, под видом которых распространялись троянцы, эксперты также выделяют моды для игр и фальшивые инвестиционные проекты, под вторыми на самом деле скрываются скам-приложения.

В «Лаборатории Касперского» также представили прогнозы по ландшафту мобильных угроз на ближайшее будущее и обратили внимание на потенциальные векторы развития, за которыми экспертам предстоит наблюдать особенно пристально.

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«Полагаем, что в ближайшем будущем вырастет количество продвинутых атак на мобильные платформы, так как злоумышленники постоянно ищут новые способы доставки зловредов, а сами вредоносные программы становятся сложнее. Как следствие, злоумышленники могут искать новые способы монетизации своих усилий. К тому же, важно наблюдать и анализировать, как изменится ландшафт киберугроз, если на iOS появится возможность устанавливать приложения из альтернативных магазинов в обход App Store без джейлбрейка. Риск для пользователей представляет ситуация с удалением российских приложений из зарубежных сторов. Злоумышленники могут пользоваться этой ситуацией и распространять на неофициальных площадках под видом удаленных приложений вредоносные», — отметил Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Для защиты от различных киберугроз для мобильных платформ эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют соблюдать основные правила безопасности: скачивайте приложения только на официальных площадках: магазинах приложений или на сайтах компаний-разработчиков; прежде чем скачивать приложение, почитайте отзывы о нем и посмотрите оценки; критически относитесь к крайне щедрым или чересчур пугающим сообщениям; не переходите по ссылкам из сомнительной рекламы в интернете, особенно критично стоит относиться к обещаниям легкого заработка; используйте надежные решения, в том числе и на мобильных устройствах.