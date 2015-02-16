Хакеры научились делать «вечный джейлбрейк» iPhone и iPad, получив доступ к ядру iOS кать такие джейлбрейки, а также всячески препятствует их усилиям. Так, на прошлой неделе компания заблокировала возможность восстановления устройств с сохранением прошивки iOS 8.1.2, для которой есть джейлбрейк, принудительно переведя все устройства на iOS 8.1.3 (для этой версии системы джейлблейка пока нет).

Впервые обнаружен вирус, заражающий iPhone и iPad без джейлбрейка атически генерирует вредоносные приложения на устройстве, вне зависимости от того, сделан ли на нем джейлбрейк или нет». Обычно возможность загрузить и установить на iOS-устройство приложение и

За 3 дня пользователи взломали миллион iPhone и iPad hone 4S, который только лишь за первый уикенд разошелся в количестве 4 млн экземпляров. Кроме того, джейлбрейк Absinthe A5 ждали довольно долго - потому что это первый взломщик типа untethered

Apple устранила уязвимость в мобильном Safari и обезоружила джейлбрейк ий. Новая прошивка выпущена и для iPad (3.2.2), сообщает SlashGear. Так как описанная выше уязвимость использовалась для взлома телефона с последующей возможностью установки неофициальных приложений (джейлбрейк), то и эта процедура, реализованная на этот раз посредством веб-сайта, на новой версии прошивки работать не будет.

Бесплатный взлом iPhone стал доступен каждому После того, как джейлбрейк (взлом прошивки с целью установки неофициальных приложений) был легализован, коман