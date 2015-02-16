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Jailbreak Джейлбрейк получение админских прав



16.02.2015 Хакеры научились делать «вечный джейлбрейк» iPhone и iPad, получив доступ к ядру iOS

кать такие джейлбрейки, а также всячески препятствует их усилиям. Так, на прошлой неделе компания заблокировала возможность восстановления устройств с сохранением прошивки iOS 8.1.2, для которой есть джейлбрейк, принудительно переведя все устройства на iOS 8.1.3 (для этой версии системы джейлблейка пока нет).
06.11.2014 Впервые обнаружен вирус, заражающий iPhone и iPad без джейлбрейка

атически генерирует вредоносные приложения на устройстве, вне зависимости от того, сделан ли на нем джейлбрейк или нет». Обычно возможность загрузить и установить на iOS-устройство приложение и
24.01.2012 За 3 дня пользователи взломали миллион iPhone и iPad

hone 4S, который только лишь за первый уикенд разошелся в количестве 4 млн экземпляров. Кроме того, джейлбрейк Absinthe A5 ждали довольно долго - потому что это первый взломщик типа untethered

12.08.2010 Apple устранила уязвимость в мобильном Safari и обезоружила джейлбрейк

ий. Новая прошивка выпущена и для iPad (3.2.2), сообщает SlashGear. Так как описанная выше уязвимость использовалась для взлома телефона с последующей возможностью установки неофициальных приложений (джейлбрейк), то и эта процедура, реализованная на этот раз посредством веб-сайта, на новой версии прошивки работать не будет.
02.08.2010 Бесплатный взлом iPhone стал доступен каждому

После того, как джейлбрейк (взлом прошивки с целью установки неофициальных приложений) был легализован, коман
28.01.2008 Джейлбрейк прошивки 1.1.3 для iPhone/iTouch доступен для скачивания

») прошивки 1.1.3 для iPhone и iPod iTouch, выпущенной Apple около 10 дней назад. По словам авторов jailbreak, создание программы было довольно сложной задачей, сообщается на сайте Gizmodo. Все

Публикаций - 123, упоминаний - 149

Jailbreak и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 11825 23
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КриптоПРО - Крипто-ПРО 402 4
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