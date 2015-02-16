Jailbreak Джейлбрейк получение админских прав
|16.02.2015
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Хакеры научились делать «вечный джейлбрейк» iPhone и iPad, получив доступ к ядру iOS
кать такие джейлбрейки, а также всячески препятствует их усилиям. Так, на прошлой неделе компания заблокировала возможность восстановления устройств с сохранением прошивки iOS 8.1.2, для которой есть джейлбрейк, принудительно переведя все устройства на iOS 8.1.3 (для этой версии системы джейлблейка пока нет).
|06.11.2014
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Впервые обнаружен вирус, заражающий iPhone и iPad без джейлбрейка
атически генерирует вредоносные приложения на устройстве, вне зависимости от того, сделан ли на нем джейлбрейк или нет». Обычно возможность загрузить и установить на iOS-устройство приложение и
|24.01.2012
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За 3 дня пользователи взломали миллион iPhone и iPad
hone 4S, который только лишь за первый уикенд разошелся в количестве 4 млн экземпляров. Кроме того, джейлбрейк Absinthe A5 ждали довольно долго - потому что это первый взломщик типа untethered
|12.08.2010
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Apple устранила уязвимость в мобильном Safari и обезоружила джейлбрейк
ий. Новая прошивка выпущена и для iPad (3.2.2), сообщает SlashGear. Так как описанная выше уязвимость использовалась для взлома телефона с последующей возможностью установки неофициальных приложений (джейлбрейк), то и эта процедура, реализованная на этот раз посредством веб-сайта, на новой версии прошивки работать не будет.
|02.08.2010
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Бесплатный взлом iPhone стал доступен каждому
После того, как джейлбрейк (взлом прошивки с целью установки неофициальных приложений) был легализован, коман
|28.01.2008
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Джейлбрейк прошивки 1.1.3 для iPhone/iTouch доступен для скачивания
») прошивки 1.1.3 для iPhone и iPod iTouch, выпущенной Apple около 10 дней назад. По словам авторов jailbreak, создание программы было довольно сложной задачей, сообщается на сайте Gizmodo. Все
Jailbreak и организации, системы, технологии, персоны:
|Freeman Jay - Фриман Джей 8 5
|Hotz George - Хоц Джордж 14 4
|Касперская Наталья 293 3
|Чапчаев Андрей 55 3
|Альперович Михаил 15 3
|Эйгес Павел 97 2
|Гусев Дмитрий 70 2
|Зайцев Михаил 269 2
|Мельникова Анастасия 384 2
|Фирш Алексей 6 2
|Орлик Сергей 83 2
|Касперский Евгений 323 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Семчук Иван 12 1
|Килюшева Екатерина 10 1
|Бычек Владимир 11 1
|Салтыков Егор 2 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Большев Александр 3 1
|Дуров Павел 292 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Комаров Алексей 13 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Маслов Юрий 10 1
|Андреев Артем 11 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Скакунов Александр 9 1
|Николаева Наталья 21 1
|Частухин Дмитрий 10 1
|Юнусов Тимур 6 1
|Орловский Виктор 381 1
|Курепкин Игорь 16 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
|Авезова Яна 16 1
|Орлов Сергей 28 1
|Вуколов Виктор 1 1
|Дягилев Василий 84 1
|Туктабиева Надежда 1 1
|MacRumors 137 3
|Gizmodo 130 3
|The Register - The Register Hardware 1569 3
|The Verge - Издание 560 2
|Reddit 315 2
|ZDnet 660 2
|WikiLeaks 119 2
|AP - Associated Press 2004 2
|9to5Mac 70 2
|FT - Financial Times 1226 1
|РИА Новости 923 1
|CVE Details 3 1
|The Washington Post 335 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
|9to5Google 48 1
|WCCFTech - Издание 63 1
|NYT - The New York Times 1057 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Oxford University Press 16 1
|IDG - CSO 36 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Bloomberg 1298 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 1
|BleepingComputer - Издание 346 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 1
|SlashGear 134 1
|Securelist 23 1
|Hacker News 36 1
|ThreatPost 9 1
|ComputerWorld 144 1
|Россия К - телеканал 28 1
|DailyTech 96 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 2
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|Gartner - Гартнер 3561 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
|Zecurion Analytics 25 1
|IHS iSuppli 397 1
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