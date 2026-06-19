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checkm8 эксплойт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно 1
03.06.2022 На iPad научились запускать Linux 1
18.02.2022 «Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов 1
06.10.2020 Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома 1
28.07.2020 Из iPhone можно вытащить пароли ко всем сервисам. Эту «дыру» невозможно исправить 1
30.09.2019 Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

checkm8 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13043 5
X Corp - Twitter 2929 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3299 2
Passware 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 1
Intel Corporation 12756 1
Microsoft Corporation - GitHub 1050 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5574 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34199 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7460 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16884 4
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 134 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26470 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22355 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27969 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2331 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12979 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 2
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 317 2
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 138 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7868 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10532 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 602 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2336 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15337 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5058 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27068 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2733 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13020 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8658 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2809 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 625 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4734 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 216 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2781 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 240 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 576 1
VNC - Virtual Network Computing - RFB - Remote FrameBuffer - система удалённого доступа к рабочему столу компьютера - удалённый кадровый буфер 28 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2840 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8086 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3735 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10092 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 258 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9250 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14098 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4880 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 216 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7556 4
Apple iPad 3982 4
Apple iOS 8525 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 3
Apple macOS FileVault - система шифрования диска 16 2
Apple MacBook Pro 553 2
Apple macOS 2384 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1061 2
Apple iPhone 7 287 2
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPad mini 426 2
Apple Touch ID 298 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 264 2
Apple iMac - Серия моноблоков 466 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 335 2
Apple AST 2 System Configuration 2 1
Huawei Pangu - серия настольных ПК 15 1
Apple Mac Pro 18 1
Linux Alpine 17 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Apple iPhone 13 192 1
Apple iPad Pro 314 1
Google Android 15129 1
Linux OS 11393 1
Microsoft Windows 16764 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 261 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 494 1
Apple iPadOS 139 1
Apple Face ID 253 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 11 287 1
Apple ID - Система аутентификации 139 1
Apple iPod 1551 1
Apple Mac mini - неттоп 205 1
Apple iPod Touch 747 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 21 1
Arch Linux 32 1
Apple iTunes Store 1118 1
Apple macOS KeyChain 23 1
Зайцев Михаил 340 1
Россия - РФ - Российская федерация 164152 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18918 1
Польша - Республика 2026 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Латвия - Латвийская Республика 832 1
США - Калифорния - Купертино 279 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57006 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15810 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 967 1
Судебная власть - Криминалистика 23 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7685 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26950 1
9to5Mac 70 1
Reddit 386 1
ZDnet 663 1
MacRumors 148 1
Ars Technica 445 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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