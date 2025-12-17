Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Apple macOS KeyChain


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.12.2025 ИИ, хактивизм и уязвимости для Windows 10: Solar 4RAYS представил прогнозы развития киберугроз на 2026 год 1
21.06.2023 «Операция Триангуляция»: как именно кибершпионы собирали данные с iOS 1
06.10.2020 Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома 1
26.09.2019 Новый Chrome ломает файловую систему на компьютерах Mac 2
06.02.2019 В macOS найден «чудесный баг», о котором Apple не узнает из-за своей скупости. Видео 2
11.07.2018 Две трети российских банков позволяют украсть деньги клиента, перевыпустив SIM-карту 1
23.10.2017 Eset выявила кибератаку на пользователей Mac 1
31.08.2016 Популярный торрент-клиент для Mac распространяет опасный троян 1
03.09.2015 В устройствах Apple найдена «мегадыра», позволяющая воровать любые пароли 2
17.06.2015 Новая «дыра» в iPhone, iPad и Mac позволяет украсть все логины и пароли 1
21.05.2015 Облачные сервисы Apple переживают глобальный сбой 1
13.03.2015 «Элкомсофт» обновила инструмент для мобильной криминалистики Elcomsoft Phone Breaker 1
31.07.2014 Брелок для ключей осваивает новые "профессии" 1
03.10.2013 В Elcomsoft Phone Password Breaker появилась поддержка iOS 7 1
07.03.2013 Все приложения мобильного банкинга в России уязвимы 1
01.11.2011 Вышла новая версия iOS Forensic Toolkit с поддержкой iOS 5 1
13.09.2007 Вышла новая версия FTP-клиента для Mac OS X — Cyberduck 2.8 1
31.07.2007 Самый знаменитый кот-фотограф 1
29.03.2007 Вышла новая версия eToken PKI Client 3.65 для Mac 1
30.11.2006 Нет штрафам за парковку! 1
15.05.2006 В Macintosh OS X найдены множественные уязвимости 1
29.04.2005 Mac OS X "Tiger" вышла на рынок 1
18.03.2004 Вышла бета-версия Opera 7.50 для Mac OS X 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Apple macOS KeyChain и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12643 12
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
X Corp - Twitter 2908 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 2
Meta Platforms - Facebook 4535 2
ESET - ESET Software 1147 2
Google LLC 12274 1
Nvidia Corp 3737 1
Proton Technologies AG 45 1
STG Partners - Avid Technology 39 1
Creative Technology 271 1
МегаФон 9929 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
Dropbox 512 1
Intel Corporation 12545 1
AMD - Advanced Micro Devices 4471 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
GitHub 971 1
Palo Alto Networks 167 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5284 1
Банк24.ру 72 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 18 1
Мастер-Банк 35 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
RAND Corporation 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 1
Альфа-Банк 1871 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
Русский стандарт Банк 473 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 4
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 2
Google Android - приложения и разработчики 647 2
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 127 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 2
KeySteal - уязвимость 2 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7672 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1032 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 965 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8941 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 2
Apple iOS 8258 10
Apple macOS 2255 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7377 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3051 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 7
Apple iPad 3941 6
Apple iCloud 287 6
Apple Safari - браузер 875 5
Apple iCloud KeyChain - Связка ключей iCloud 10 4
Microsoft Windows 16345 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 4
Apple - App Store 3010 3
Apple iPod Touch 747 3
Apple iTunes Store 1115 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 2
Apple iCloud Drive 29 2
Apple iWork 79 2
ElcomSoft Phone Breaker - Elcomsoft Phone Password Breaker 8 2
ElcomSoft iOS Forensic Toolkit 2 2
Google Android 14710 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1014 2
Apple macOS Mojave 29 2
Apple iPod 1550 2
Linux OS 10924 2
Apple iMessage - Мессенджер 164 2
Bending Spoons - Evernote 198 2
Apple Mac App Store 87 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 2
Альфа-Мобайл 82 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
Apple Mail 16 1
Apple iCloud Backup 5 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 41 1
checkm8 - эксплойт 5 1
Henze Linus - Хенце Линус 2 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Грачев Андрей 17 1
Каталов Владимир 9 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Салтыков Егор 2 1
Thompson Grant - Томпсон Грант 1 1
Беленко Андрей 4 1
Вуколов Виктор 1 1
Понуровский Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 3
США - Джорджия 329 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 2
Германия - Федеративная Республика 12943 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Forbes - Форбс 914 1
Reddit 358 1
ZDnet 662 1
MacRumors 143 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще