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STG Partners Avid Technology

STG Partners - Avid Technology

СОБЫТИЯ

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21.08.2026 Как заработать на нейросетях: топ-10 самых «дорогих» вакансий, в которых нужны ИИ-навыки 1
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати 1
26.09.2019 Новый Chrome ломает файловую систему на компьютерах Mac 1
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард 1
21.03.2018 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в сфере видеопроизводства 1
21.02.2018 «Рэйдикс» поставила СХД в китайской индустрии постпродакшн 1
15.06.2017 «Рэйдикс» поставит свои решения по хранению данных на рынок видеопроизводства Китая 1
15.05.2017 «Рэйдикс» заключила партнерское соглашение с Bright Technology 1
27.03.2017 PanteraFilms сократила сроки выпуска видеопродукции с помощью СХД на базе Raidix 1
03.02.2017 TM Production использует ПО Raidix при запуске крупных телепроектов 1
15.04.2016 AMD представила видеокарту для рабочих станций с 32 ГБ памяти 1
13.01.2015 HP выпустила новые тонкие мобильные рабочие станции 1
15.09.2014 HP анонсировала новые модели рабочих станций серии Z 1
04.07.2012 Corel приобретает линейку продуктов Pinnacle 1
16.05.2012 22 мая в Москве откроется «Неделя винила» 1
23.03.2011 Новый MacBook Pro 13: первый тест в России 1
25.02.2011 Создан интерфейс в 20 раз быстрее USB 2.0 1
19.10.2010 Дмитрий Медведев – аудиофил. Стереосистема президента стоит $200 тыс. 1
16.09.2010 Intel выпустила прототип оптического HDMI конвертора 1
01.12.2008 Autodesk расширил портфель решений для 3D-анимации: покупка Softimage 1
12.05.2008 «Тринити» создал учебный ТВ-комплекс в СПбГУ 1
21.11.2007 В рамках NATEXPO 2007 организована «Спортивная Зона» 1
19.11.2007 19 ноября откроется конференция NATEXPO2007 1
20.09.2007 BSA назначила рекордный штраф за пиратство: $3,46 млн 1
10.01.2007 Голландия использует уязвимые машины для голосования 1
23.10.2006 ГИБДД Петербурга закупает видеомонтажную установку 1
25.09.2006 Выпущен SoftImage|CAT v.2.5 1
07.08.2006 Softimage|XSI помогло создать клип Gorillaz 1
27.04.2006 Альянс антипиратов взялся за Россию 1
26.07.2005 В индустрии RFID-чипов для животных нет согласия 1
28.01.2003 Диски Seagate внесли свою лепту в создание нового "Властелина колец” 1
08.08.2002 DAM-системы: динамично развивающаяся отрасль корпоративного софтверного рынка 1
09.04.2002 Microsoft готовится к завоеванию Голливуда 1
23.01.2002 Digidesign выпустит новую портативную мини-студию Mbox 2
21.01.2002 NewLine Cinema использовала диски Seagate при монтаже фильма "Властелин Колец" 1
15.01.2002 AVID будет поставлять коммутаторы Vixel 9000 в видеостудии HDTV 1
29.03.2001 Avid Technology Inc. объявила о поступлении в продажу системы чистового нелинейного монтажа AvidR-DS HD 2
20.04.2000 Продано 7 млн. микрочипов, вживляемых домашним животным для идентификации 2
01.07.1999 Началась продажа Avid Unity MediaNet 1.0 2
20.04.1999 Avid Technology сертифицировала рабочую станцию IBM IntelliStation M Pro для работы со своей системой Media Composer XL 2

Публикаций - 40, упоминаний - 45

STG Partners и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13184 9
Autodesk 639 8
Adobe Systems 1599 7
Blackmagic Design 15 6
Microsoft Corporation 25795 6
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 6
HP Inc. 5890 4
SAS Institute 1084 4
LaCie 75 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Intel Corporation 12830 3
IBM - International Business Machines Corp 9702 3
FalconStor Software 9 2
AMD - Advanced Micro Devices 4659 2
Seagate Technology 766 2
Corel Corporation 341 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Dassault Systemes 235 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 2
Nvidia Corp 4026 2
Esri 176 2
Digital Vision 5 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
RealNetworks Products and Services 355 1
Roxio - RoxioLabs 52 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Audio-Technica 27 1
Meta Platforms 182 1
Quark 23 1
SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд 6 1
HP Autonomy - Interwoven 33 1
Beijing Digital Technology 2 1
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 1
Nakamichi 16 1
Skyworth Group - Metz 6 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Character Animation Technologies 1 1
Samsung Electronics 11082 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 2
Meta Group 54 1
Назаров Галерея электроники 1 1
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 1
Carphone Warehouse 43 1
Yazaki - Язаки Волга 7 1
Passion Pictures 1 1
EDAG Engineering Group AG 3 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Walt Disney Company 647 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Coca-Cola Company 261 1
GKN Powder Metallurgy - GKN Sinter Metals - GKN Hoeganaes - GKN Additive Manufacturing 3 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Venture Capital 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Fujian Sunner Development 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5979 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3588 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
Eclipse Foundation 26 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10706 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54071 9
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33573 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5923 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17009 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1110 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3430 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13278 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3952 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5041 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22643 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28339 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4445 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 4
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 4
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3207 4
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4774 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12230 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2916 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6474 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15469 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1660 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36336 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 841 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4646 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2234 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18375 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6500 2
Аксессуары 4292 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11557 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7911 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4015 2
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 350 2
DDR - Double data rate 3091 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3116 6
Adobe Premiere 117 6
Microsoft Windows 16917 5
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 5
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 15 5
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 3
Autodesk Softimage 15 3
Linux OS 11559 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1087 3
Dassault Systemes - SolidWorks 133 3
Autodesk 3ds Max 86 3
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 2
HP Z Turbo Drive 15 2
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 2
Apple MacBook Pro 560 2
Adobe After Effects 72 2
Quantum Corp - SNFS - StorNext File System 4 2
STG Partners - Avid Unity MediaNet 2 2
Intel x86 - архитектура процессора 2163 2
Intel Core - Семейство процессоров 1254 2
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 41 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Autodesk VRED 3 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
STG Partners - Avid Studio 1 1
IBM IntelliStation 33 1
Seagate Cheetah 30 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
HP DreamColor 23 1
Stellantis - Jeep Wrangler 6 1
AMD LiquidVR 6 1
Dassault Systemes - SIMULIA 23 1
HPE SGI Irix - Silicon Graphics Irix 46 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 1
Google Chrome - браузер 1707 1
Henze Linus - Хенце Линус 2 1
Турдакина Елена 6 1
Горбатов Виктор 2 1
Хавтан Евгений 2 1
Атамалибеков Рауф 1 1
Шумейко Алла 1 1
Муратов Александр 5 1
Aldridge Michael - Олдридж Майкл 2 1
Donovan Mark - Донован Марк 6 1
Stevens Marc - Стевенс Марк 4 1
Путин Владимир 3461 1
Белоусов Сергей 254 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Wilson Mark - Уилсон Марк 4 1
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166667 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54815 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19197 4
Европа 24981 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47679 3
Германия - Федеративная Республика 13233 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13831 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 2
Япония 13814 2
Индия - Bharat 5881 2
Великобритания - Лондон 2433 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 785 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4207 1
Швеция - Королевство 3784 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19575 1
Сингапур - Республика 1955 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3662 1
Канада 5085 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2610 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2859 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Китай - Тайвань 4259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14820 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
США - Калифорния 4832 1
Нидерланды 3752 1
Китай - Пекин - Beijing 1102 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12336 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57840 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8264 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53598 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6783 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3368 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5119 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5527 2
Зоология - наука о животных 2895 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1582 2
Азартные игры - Покер 55 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10394 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6188 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 973 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16126 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1644 1
Ergonomics - Эргономика 1756 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2284 1
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 106 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3871 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33854 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18209 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5633 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6581 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8859 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1800 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 1
Спорт - Шахматы - Chess 260 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8504 1
Пропаганда и агитация 198 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1890 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1521 1
Спорт - Футбол 777 1
Спорт - Баскетбол 95 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3156 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1578 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5741 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6791 1
Infosan 75 2
The Register - The Register Hardware 1786 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1312 1
NYT - The New York Times 1102 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
IDC - International Data Corporation 4982 2
Gartner - Meta Group 8 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 650 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2670 1
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