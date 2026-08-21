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Как заработать на нейросетях: топ-10 самых «дорогих» вакансий, в которых нужны ИИ-навыки

К середине 2026 г. медиана предлагаемой зарплаты в России, по данным hh.ru, достигла 89,4 тыс. руб. Однако кандидатам, которые освоили нейросети, работодатели готовы платить заметно больше. Аналитики hh.ru подготовили рейтинг подобных вакансий. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С начала года в России, по данным hh.ru, было открыто более 21,6 тыс. вакансий, в которых упоминается навык работы с нейросетями. Самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам — в среднем 200 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: в целом, без привязки к конкретным компетенциям, медиана предлагаемых дата-сайентистам зарплат составляет 188,8 тыс. руб., то есть, на 11,2 тыс. руб. меньше.

В некоторых профессиях разница еще более ощутимая: так, копирайтер, умеющий применять ИИ в работе, может претендовать на 83,4 тыс. руб., а без такого навыка — на 65,7 тыс. руб., то есть, на 17,7 тыс. руб. меньше. Учителям, от которых требуется навык работы с нейросетями, работодатели готовы предлагать 74,2 тыс. руб., а если такого условия нет — то 57,5 тыс. руб., на 16,7 тыс. руб. меньше.

Эксперты hh.ru проанализировали актуальные вакансии для специалистов, от которых ожидается умение работать с искусственным интеллектом, и выделили топ-10 предложений с самыми высокими заработными платами.

Топ-10 самых «дорогих» вакансий, для которых важен навык работы с ИИ

Technical Product Manager, до 750 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Требуется практический опыт работы с нейросетями.

Экономист-аналитик с навыками программирования и AI, от 500 до 600 тыс. руб. за месяц, на руки. Требуется опыт работы с ИИ-инструментами и AI-редакторами кода.

Коммерческий директор, от 300 до 600 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Требуется знание нейросетей и навыки работы с ИИ.

Маркетолог (performance, маркетплейсы, ИИ-стек), до 600 тыс. руб. за месяц, на руки. Требуется умение оркестрировать ИИ-агентами и собирать из них рабочие связки.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Ведущий специалист по трансформации ИИ, от 400 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Требуется опыт работы с современными LLM (ChatGPT, Claude, Yandex GPT) и понимание методов защиты от галлюцинаций.

QA Lead (SEAF.ArchTool), от 400 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Требуется опыт работы с LLM или ИИ-агентами, понимание возможностей и ограничений генеративного ИИ при разработке и тестировании ПО.

Директор по персоналу (HRD), до 350 тыс. руб. за месяц, на руки. Требуется умение использовать ИИ для оптимизации рутинных задач.

Домашний преподаватель английского языка, 300 тыс. руб. за месяц, на руки. Требуется умение работать в приложениях ИИ для генерации упражнений, учебных карточек и др.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

Руководитель отдела рекламы и PR, от 300 тыс. руб. за месяц, на руки. Требуется активное использование ИИ-инструментов в работе.

1Режиссер монтажа в кино на Avid, от 300 тыс. руб. за месяц, на руки. Требуется умение создавать аниматики с помощью ИИ.

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