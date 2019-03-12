Разделы

Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W

12.03.2019 DENON DJ выходит на российский рынок через Proaudio Systems

Proaudio Systems стала эксклюзивным дистрибьютором производителя оборудования для обработки музыки DENON DJ. В продукции Denon DJ сочетаются надежность и качество с инновационными техно
24.07.2018 Asus, Philips, Pioneer пойманы на завышении цен и шантаже ритейлеров

Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer оштрафованы Европейская комиссия оштрафовала производителей потреб
22.10.2010 Polk Audio представила новые компактные мониторы Blackstone

Экономия жизненного пространства сейчас актуальна как никогда. Компания Polk Audio учла этот аудиомэйнстрим, разработав новое направление компактных мониторов Blackstone. Устройства отличаются высочайшим качеством звучания, недоступным до сих пор для сателлитной ак
20.10.2010 Denon выпустила новый домашний развлекательный центр

Компания Denon, являющаяся одним из ведущих мировых производителей высококачественной продукции для до
25.06.2009 Hi-Fi система Denon+Memory Stick

ивному виду бытовой электроники как акустические системы Hi-Fi класса требуются обновления. Система Denon DRA-F107состоит из усилителя с FM и AM радиотюнером, проигрывателя компакт-дисков De
12.05.2009 Новые Blu-ray плееры Denon

  Компания Denon готова запустить на рынок два Blu-ray проигрывателя DBP-2010CI и DBP-1610CI по 700 и 500$ соответственно. Это вторая линейка Blu-ray проигрывателей от Denon, и ее скорее всего ожид
14.10.2008 Выбор ZOOM: Blu-Ray-проигрыватели

Denon DVD-3800BD Легенда Hi-Fi мира, компания Denon выпустила в этом году на рынок свой второй стационарный проигрыватель Blu-ray-дисков –

23.05.2008 Новый дешевый Blu-ray-плеер Denon по-прежнему дорог

Компания Denon Electronics анонсировала новый плеер формата Blu-ray - DVD-1800BD. Особенностями новой модели являются поддержка интерфейса HDMI версии 1.3а с технологией Deep Color, функция Bonus View и
21.05.2008 Denon DVD-1740 проигрыватель для звука и видео

оигрыватель, либо бюджетный CD-проигрыватель аудиофильского качества. Мы же рискнем предложить, что Denon DVD-1740 способен в полной мере заменить оба источника. То, что современный DVD-плеер с
13.03.2008 Blu-ray-плееры Panasonic, Philips и Denon получили сертификат DivX

Компания DivX сообщила о выдаче сертификатов шести новым Blu-ray-плеерам от Panasonic, Philips и Denon. В частности, сертификат DivX получили модели Panasonic DMP-BD30EE, Philips BDP7200,

23.01.2008 Denon представляет высокотехнологичный Blu-ray-плеер

Компания Denon представляет новый стационарный проигрыватель Blu-ray-дисков, предназначенный для высок
29.12.2007 Marantz представляет 6-канальный HDMI-свитчер VS3002

тавки пульта дистанционного управления. Габаритные размеры блока – 440 x 340 x 78 мм, вес – 3,2 кг. Marantz VS3002 О продажах Marantz VS3002 за пределами Японии не известно. Стоимость ус
04.04.2007 DVD-плеер Denon DVD-3930 — эталон Hi-Fi техники

Технологии Универсальный проигрыватель Denon DVD-3930 является развитием модели Denon DVD-3910 из предыдущей линейки. Автомат
13.03.2007 Denon 1930 – DVD-плеер со знаком качества

Первое, что бросается в глаза при первом знакомстве с Denon DVD-1930, — это значок формата SACD, который для меломанов стал своеобразным «знаком ка
04.09.2006 Denon DVD 1720 первый среди первых

то бюджетник такого классса может быть достаточно высокого уровня, пусть познакомятся с DVD-плеером Denon DVD 1720, само существование которого доказывает и первое, и второе утверждения. Относи
03.08.2006 Marantz создал докстанцию для iPod

Огромная популярность карманных плееров Apple iPod привела к тому, что компания Marantz решила обеспечить совместимость с ними своей аппаратуры. Док-станция Marantz I
04.07.2006 Marantz анонсировал новый HD-проектор

Компания Marantz представила новый DLP-проектор VP-11S1, позволяющий транслировать видео с HD-разрешен
18.04.2006 Marantz представил проектор VP-11S1

Компания Marantz выпустила HD DLP-проектор VP-11S1, предназначенный для использования в домашних кинот
19.03.2006 Эталон ЖК-телевизора для дома

ения вылезет тут же. На этом телевизоре я от правил не отступил. Итак, начнем. Источник – DVD-плеер DENON DVD-2910.  DENON DVD-2910 – Источник предельно качественного компонентного сигна
16.03.2006 Marantz выпустил плеер для виниловых пластинок

Компания Marantz решила вернуться в прошлое и выпустить плеер для проигрывания виниловых пластинок. Эта модель будет довольно дорогой по сравнению с обычными плеерами. Его стоимость составит более 1 тыс
31.01.2006 Marantz представил диктофон для профессионалов

Компания Marantz, представила на рыке профессиональный диктофон PMD671. Двухканальная модель поддерживает аудио форматы MP3 и WAV. Запись осуществляется на картах памяти CF и MicroDrive. Новинка укомпле
17.11.2004 Новинки Hi-Fi от Marantz: скоро в России

ощности и самыми современными декодерами для воспроизведения окружающего звука. Впервые в ресиверах Marantz используются видеоконверторы для преобразования видеосигнала, что несомненно облегчит
02.03.2001 Philips продаст торговую марку Marantz своему совместному предприятию

Royal Philips Electronics (Philips) и Marantz Japan Inc. (MJI) подписали соглашение, по которому MJI приобретет у Philips торговую


