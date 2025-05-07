Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сочнев Алексей
УПОМИНАНИЯ
|07.05.2025
|В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов 1
Сочнев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 20 1
|Sound United - Marantz 14 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 1
|Элемент ГК - Elementec - ELMT 112 1
|Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
|Южная Корея - Республика 6721 1
|Япония 13359 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1377 1
|КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 304 1
|Известия ИД 655 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.