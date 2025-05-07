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Сочнев Алексей


УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сочнев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 20 1
Sound United - Marantz 14 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 112 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4274 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1651 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 167 1
Малышев Вячеслав 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Южная Корея - Республика 6721 1
Япония 13359 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1377 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 304 1
Известия ИД 655 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 76 1
ТГУ - Томский государственный университет 183 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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