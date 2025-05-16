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URA.RU информагентство
УПОМИНАНИЯ
URA.RU и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 2
|КЗСТ НПО - Курганский завод СпецТехники 1 1
|ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 1
|Андреев Владимир 99 2
|Горелых Валерий 2 2
|Овчинников Максим 2 1
|Тенишев Андрей 16 1
|Цариковский Андрей 22 1
|Филимонов Вячеслав 3 1
|Поносов Александр 69 1
|Худи Юрий 1 1
|Рожков Олег 1 1
|Калиниченко Владимир 2 1
|Изюмов Михаил 2 1
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