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URA.RU информагентство


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Российский город-миллионник остался без кикшеринга. Силовики изъяли более 1500 электросамокатов и возбудили уголовные дела 1
30.07.2024 На заводе радиоэлектроники Роскосмоса мощный пожар 1
17.08.2022 Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов 1
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 1
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС 1
10.12.2018 Российским чиновникам запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New 1
30.10.2017 В России раскрыт сговор роботов на медицинских аукционах 1
28.05.2007 Найденный на Ямале мамонтенок доставлен в Салехард 1
22.03.2007 Директора комбината обвиняют в пиратстве по 146 ст. УК 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

URA.RU и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Monotype Imaging 5 1
Philips 2064 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
Pioneer Corporation 424 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 52 1
Competera 8 1
Microsoft Corporation 24829 1
Прометей - Prometey 47 1
Ростех - Автоматика Концерн 1664 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 2
КЗСТ НПО - Курганский завод СпецТехники 1 1
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2204 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5563 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 777 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
Судебная власть - Judicial power 2340 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3409 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 696 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5653 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1271 2
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7501 1
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РАН - Российская академия наук 1925 1
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