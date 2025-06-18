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Самылин Ярослав


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Ситуация накаляется. Власти призывают Минцифры создать систему SMS-оповещений об отключениях связи и мобильного интернета 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Самылин Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
МегаФон 9387 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8237 1
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 598 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1241 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53040 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3581 1
URA.RU - информагентство 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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