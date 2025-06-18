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Самылин Ярослав
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Ситуация накаляется. Власти призывают Минцифры создать систему SMS-оповещений об отключениях связи и мобильного интернета 1
Самылин Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
|МегаФон 9387 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 1
|FreePik 1178 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2815 1
|Ткачев Антон 11 1
|Шадаев Максут 1063 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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