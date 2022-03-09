Разделы

09.03.2022 Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция 1
15.02.2022 Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM 1
04.02.2022 Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM 2
10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса 1
25.08.2015 Обзор Huawei Honor 4C: выгодный гаджет 1
24.04.2014 Hi-Fi-наушники Audio-Technica ATH-A900X LTD стали доступны в России 3
09.04.2014 Москва встречает CE&PE 2014 1
16.05.2012 22 мая в Москве откроется «Неделя винила» 1
30.08.2010 Polymedia оснастила ИТ-оборудованием приемную президента РФ в Саранске 1
21.07.2009 Выбираем наушники: советы ZOOM 2
01.07.2009 SonyEricsson W995: тест лучшего музыкального телефона 1
03.06.2008 Новые арматурные наушники Audio-Technica ATH-CK10 2
20.05.2008 Сенсация: Cowon Q5 — плеер-монстр 2
29.04.2008 Ritmix RF-9700: по следам iPod touch 2
14.04.2008 Плеер Sony NWZ-A726: первый тест в России 2
08.02.2008 Philips против BBK: тест-дуэль флэш-плееров 4
30.01.2008 Panasonic и Ritmix — обзор-сравнение антишумовых наушников 1
29.12.2007 Обзор COWON A3 — медиаплеер-мечта 2
18.12.2007 Тест-дуэль Sony против Samsung: битва компактных плееров 3
05.12.2007 Обзор премиум-наушников Audio-Technica 8
05.12.2007 Плееры: самые многообещающие новинки от Sony, Microsoft, Creative 1
05.12.2007 Наушники для плеера - правильный выбор 1
05.09.2007 Тест-дуэль iriver T60 и Sony NWD-B105F - музыкальное дерби 1
08.08.2007 Выбираем тип наушников для плеера 5
24.07.2006 Audio-Technica привезла в Россию новые наушники 1

Sony 6618 12
Koss 39 8
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 6
Sharp Corporation 1049 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 428 5
Apple Inc 12548 4
Ritmix 63 4
AKG 65 3
Cowon Systems 72 3
Beyerdynamic 22 2
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 83 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 2
Creative Technology 271 2
BBK Electronics Corp 323 2
Shure 13 2
Archos Technology 72 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
HP Inc. 5752 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 804 1
Duracell - Дюраселл 24 1
Drivix - Дривикс 1 1
Nakamichi 16 1
Skyworth Group - Metz 6 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 338 1
JVC Kenwood 418 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
MPIO 42 1
Rekam 34 1
Microsoft Corporation 25175 1
Konica Minolta 416 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2652 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 367 1
Western Digital Corporation - WDC 571 1
Olympus 469 1
Nikon 632 1
Ланит - diHouse - Дихаус 232 1
STG Partners - Avid Technology 39 1
Yamaha - Ямаха 107 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
Назаров Галерея электроники 1 1
Тонар 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2656 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Лента - Сеть розничной торговли 2242 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 945 1
Градиент 94 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 264 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1022 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1476 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4660 19
Наушники - Headphones 4230 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14281 13
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3914 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4135 10
Эквалайзер - Equalize - темброблок 495 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10262 9
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1963 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12827 7
Аксессуары 4081 7
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 195 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7610 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25780 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56267 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16615 7
Микрофон - Microphone 2671 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2200 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1554 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25422 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2583 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6222 6
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 62 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7339 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10130 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4830 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1672 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2362 4
Joystick - Джойстик 1138 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1095 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3263 4
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 343 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14912 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8096 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1744 4
AAC - Advanced Audio Coding 458 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1818 4
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1016 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4144 4
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 213 4
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 163 7
Apple iPod 1550 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 3
Sony Walkman 285 3
AKG P 3 3
Google Android 14572 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Microsoft Windows 16223 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 3
Logitech Ultimate Ears 4 2
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 2
Apple iPod nano 215 2
AKG HEARO 2 2
BBK V 5 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5108 2
Apple iOS 8177 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 2
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 112 2
Ritmix RF 17 2
Samsung SVR-диктофон 460 2
Innolux Corporation - Pioneer DJ - проигрыватель 3 1
Nokia Nseries 537 1
Asahi Pentax K 49 1
ION Audio Trio Lp - виниловый проигрыватель 1 1
Yamaha TT - виниловый проигрыватель 1 1
Pro-Ject Juke Box - виниловый проигрыватель 1 1
Crosley Cruiser Deluxe - Виниловый проигрыватель 1 1
Audacity GNU GPL 15 1
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 85 1
Meizu Music Card 4 1
iRiver T 15 1
iRiver Clix - iRiver U 28 1
Sharp ЖК-телевизоры 17 1
Philips GoGear 21 1
Creative MuVo 36 1
Apple Vision Pro 27 1
Sony MDR 15 1
Microsoft Zune Phone - Microsoft Zune Pad 8 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7303 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Урусов Александр 17 8
Горбатов Виктор 2 1
Горшков Сергей 5 1
Корбут Павел 1 1
Богатырев Кирилл 4 1
Плотникова Мария 2 1
Хавтан Евгений 2 1
Шумейко Алла 1 1
Долгополов Артем 2 1
Весели Юлия 1 1
Пальченков Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154955 11
Япония 13499 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18007 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5328 4
Европа 24575 3
Южная Корея - Республика 6823 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Япония - Хоккайдо 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53246 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8010 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2886 1
Франция - Французская Республика 7962 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1628 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 661 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 343 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 535 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1435 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 311 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 743 1
Россия - ПФО - Пензенская область 620 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5232 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1431 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5232 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 673 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5208 3
Английский язык 6848 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 3
Ergonomics - Эргономика 1670 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50774 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1789 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1315 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2914 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 470 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2449 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5555 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8272 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5240 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6873 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2492 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 269 1
Экзамены 473 1
Здравоохранение - Отоларингология 181 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4306 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1797 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1032 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2566 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 648 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2916 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 141 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1819 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 594 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1211 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 295 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11622 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3749 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 2
Мурзилка 4 1
День молодёжи - 27 июня 978 1
