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Apple Vision Pro


12.03.2025 Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках» 1
19.11.2024 Caviar выпустил первый в мире кастомный Apple Vision Pro 2
06.11.2024 ВКС для 3D-очков, офлайн-секретарь и другие решения «Труконф» на CNews Forum 2024 2
02.10.2024 Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 1
25.09.2024 «Ситилинк» одним из первых среди российских ритейлеров открыл продажи iPhone 16 1
16.08.2024 Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран 1
24.04.2024 Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro 2
24.04.2024 Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей 1
04.04.2024 Apple после оглушительных провалов электромобиля и Vision Pro хочет выпускать роботов, чтобы конкурировать с Xiaomi 1
29.03.2024 Программист сливал в прессу информацию о проектах Apple, чтобы их «убить». В итоге устройства провалились в продаже 1
12.03.2024 Caviar превратил iPhone 15 Pro Max в Apple Vision Pro, а Samsung S24 Ultra — в Cybertruck 2
29.02.2024 Антон Анпилов -

Антон Анпилов, SberJazz: Будущее ВКС невозможно без искусственного интеллекта

 1
21.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи Apple Vision Pro и открывает тестовые зоны в шести городах России 2
19.02.2024 «Кинопоиск» стал первым российским онлайн-кинотеатром, представленным в Apple Vision Pro 3
16.02.2024 В МТС стартовали продажи Apple Vision Pro 2
15.02.2024 «Ситилинк» запускает продажи Apple Vision Pro 2
09.02.2024 Нижний Новгород вошел в топ-3 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro 2
09.02.2024 МТС объявила розничные цены на Apple Vision Pro 2
09.02.2024 Казань попала в топ-5 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro 2
02.02.2024 2ГИС выпустил приложение для Apple Vision Pro 2
02.02.2024 МТС открыла предзаказ на Apple Vision Pro 2
21.12.2023 Microsoft облажалась – девять лет разработки пошли прахом. Перспективная технология оказалась пустышкой 2
04.07.2023 Caviar представил кастомный Apple Vision Pro, украшенный 18-каратным золотом 3

Публикаций - 23, упоминаний - 40

Apple Vision Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12174 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 5
Microsoft Corporation 24706 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 2
Google LLC 11856 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Yandex - Яндекс 7481 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Samsung Electronics 10303 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 1
Ростелеком 9787 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
Blender 38 1
Ред Софт - Red Soft 738 1
Oracle Corporation 6725 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
Xiaomi 1762 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Intel Corporation 12234 1
HTC Corporation 1499 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
ByteDance 30 1
TeXet 55 1
Meta Platforms 67 1
Rokid 2 1
Unsplash 865 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Carl Zeiss AG 304 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 244 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2413 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 1
Tesla Motors 401 1
Метрополис ТРК 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2975 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7677 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28017 5
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12152 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3506 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9692 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7153 3
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9400 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2163 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12274 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7120 5
Google Android 14104 3
Microsoft Windows 15765 2
Microsoft Hololens 74 2
Microsoft Windows 11 571 2
Apple iOS 7867 2
Apple iPhone 15 132 2
Apple - App Store 2908 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 935 2
Google YouTube - Видеохостинг 2770 2
Apple iPad 3872 2
Microsoft Windows 10 1775 1
StatCounter 401 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Microsoft Windows Holographic 7 1
Apple Mac Studio 9 1
2ГИС - 2GIS Immersive 1 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 468 1
Apple ID - Система аутентификации 122 1
Apple Mac mini - неттоп 185 1
Apple MacBook Pro 528 1
Яндекс.Плюс 195 1
OpenAI ChatGPT 368 1
СалютДевайсы - GigaChat 205 1
Microsoft Outlook 1394 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 29 1
Tesla Cybertruck 4 1
Apple MagSafe 84 1
Apple iPhone 16 86 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Samsung SVR-диктофон 456 1
Apple iPadOS 107 1
Apple iPad mini 420 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 249 1
Nokia 3310 66 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 1
Apple iPad Pro 298 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3007 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2941 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1388 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1306 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 871 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1985 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 5
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Английский язык 6679 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
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AppleInsider 396 1
Neowin 143 1
Wylsacom 9 1
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IDC - International Data Corporation 4912 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1119 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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