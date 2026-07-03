Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 года

Apple планирует представить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 г. и первой половине 2027 г. В их число войдет и первый складной смартфон компании, еще как минимум две новинки — базовый iPhone 18 и новый iPhone Air — могут выйти в первой половине 2027 г.

Инсайдерская информация

Apple собирается выпустить пять новых iPhone до 2027 г., сообщили источники Nikkei Asia. Apple в 2026 г. представит также обновленные модели iPad Pro и переработанный базовый MacBook Pro.

Летом 2026 г. руководство Apple поручило своим поставщикам подготовиться к производству 10 млн складных смартфонов в 2026 г. вместо ранее прогнозировавшихся 7-8 млн единиц.

Компания Apple заблаговременно обеспечила себя компонентами для выпуска около 80 млн складных устройств, которые войдут в линейку новых моделей и будут представлены во второй половине 2026 г., сообщили источники Nikkei Asia. Благодаря этому Apple сможет лучше справиться с возможным дефицитом поставок по сравнению с китайскими конкурентами — Xiaomi, Oppo и Vivo, которые были вынуждены сократить годовые производственные планы до менее чем 100 млн единиц.

Wikipedia Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 г.

Apple заблаговременно обеспечивает себя поставками микросхем памяти на фоне их глобального дефицита, вызванного бурным развитием центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ), как предупреждал CNews. В 2026 г. из-за нехватки чипов памяти вся отрасль сталкивается с ростом цен на эти компоненты, поясняют эксперты.

Тестирование моделей

По информации источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, Apple проводит тестирование четырех новых моделей iPad Pro, релиз которых запланирован на весну 2027 г. Новые устройства сохранят текущие размеры дисплеев — 11 и 13 дюймов. Основные изменения коснутся внутренних компонентов, в частности установки более производительных чипов. Кроме того, компания готовит обновление линейки ноутбуков MacBook Pro, сообщили источники.

По информации Bloomberg, компания Apple также готовит процессор M7, который может выйти в первой половине 2027 г. Руководство Apple ускоряет переход к новым чипам, адаптированным под задачи ИИ, но в то же время сталкивается с дефицитом памяти и полупроводников, что влияет на цепочки поставок и может привести к изменению графика выпуска устройств, отмечают аналитики.

Представитель Apple 3 июля 2026 г. отказался комментировать данную информацию.

Повышение цен

В конце июня 2026 г. Apple повысила цены на iPad, Mac, Vision Pro и ряд других устройств.

В частности, цена MacBook Neo выросла на $100, до $699, а 13-дюймового MacBook Air — на $200, до $1299. 14-дюймовый MacBook Pro подорожал с $1699 до $1999, а 16-дюймовая модель — с $2499 до $2999. 15 дюймовый MacBook Air теперь стоит $1499 вместо прежних $1299.

При этом базовый iPad и iPad mini подорожали на $100, до $449 и $599 соответственно, 11 дюймовый iPad Pro — на $200, до $1199, а 13 дюймовый — на $200, до $1499. Цена HomePod выросла с $299 до $349, телевизионной приставки Apple TV — c $129 до $199, а гарнитуры Vision Pro теперь стоит от $3699 (ранее — $3499).

Решение принято с целью компенсировать рост издержек, вызванный глобальным дефицитом чипов памяти и накопителей.