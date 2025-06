Apple пытается всех обмануть. Новую главная «фишку» iPhone и MacBook утащили из Windows 20-летней давности

Новый «стеклянный» дизайн iOS и всех других операционок Apple, который был показан на WWDC 2025 – вовсе не новый. Сотни миллионов пользователей знакомы с ним как минимум с 2007 г., когда вышла Windows Vista с функцией прозрачности в интерфейсе.

Хорошо забытое старое

Компания Apple провела конференцию WWDC 2025, главной новинкой на которой стал новый «стеклянный» (Liquid Glass) дизайн ее всех существующих операционок. Apple на голубом глазу преподнесла это как свою очередную инновацию, но на деле эта технология относится к разряду «никогда такого не было, и вот опять».

Эксперты портала Windows Latest уверены, что Apple подсмотрела идею нового дизайна iOS, macOS и других своих платформ в древних наработках корпорации Microsoft. Аналогичные нововведения были привнесены ею в Windows Vista, глобальный релиз которой состоялся в конце 2006 г., более 18 лет назад.

Участники программы бета-тестирования смогли познакомиться с Windows Vista и новой на тот момент «фишкой», носившей название Aero Glass, еще раньше, ведь ее разработка началась в 2001 г. Из этого следует, что главной инновации Apple приблизительно более 20 лет, и придумала она ее не сама, утверждают эксперты Windows Latest.

Один в один

Если посмотреть на интерфейс Windows Vista и сравнить с новой оболочкой Liquid Glass за авторством Apple, можно увидеть немало общего. «Если вы просто сравните ранние скриншоты macOS 26 Liquid Design, и если вы когда-либо использовали Windows Vista или Windows 7, вы поймете, что они очень похожи. По крайней мере, основополагающие идеи создания "стеклянных эффектов" похожи, это точно», – пишет Windows Latest.

Windows 7 в данном случае упоминается неспроста. По сути, это в значительной степени улучшенная версия Windows Vista, лишенная всех ее недостатков. Она вышла в октябре 2009 г. и поддерживалась Microsoft вплоть до начала 2020 г., и интерфейс Aero Glass тоже был в ее составе.

Разбираться в сортах «стекла»

По словам самой Apple, Liquid Glass для macOS – это прозрачный и размытый стиль пользовательского интерфейса, используемый в панелях инструментов, боковых панелях, «Пункте управления» и даже в док-панели. Схожего стиля оформления она придерживается теперь буквально во всех своих современных операционных системах: iOS для смартфонов iPhone, macOS для компьютеров и ноутбуков Mac, iPadOS для планшетов iPad, watchOS для смарт-часов Watch, tvOS для ТВ-приставок TV и visionOS для устройств дополненной реальности, в том числе для Vision Pro.

Дизайн Aero Glass в Windows Vista, как и «новый» дизайн Liquid Glass в macOS, имеет полупрозрачные окна с отражениями и мягкими градиентами. Док-панель и строка меню macOS теперь полностью прозрачны, как и панель задач и меню «Пуск» в Vista.

В случае с macOS Apple заявляет, что использует мягкие оттенки и слои глубины для папок и приложений, и это похоже на то, как Vista использовала прозрачность на основе цвета.

В пресс-релизе Apple описывает macOS 26 следующим образом: «Она создана с использованием Liquid Glass – нового полупрозрачного материала, который отражает и преломляет окружающий мир» (it is crafted with Liquid Glass, a translucent new material that reflects and refracts its surroundings).

Примечательно, что примерно теми же словами Microsoft описала Aero Glass в маркетинговых материалах Vista в 2006 г. Например, в них указано, что Vista «обеспечивает впечатляющие визуальные эффекты, такие как стеклянные элементы интерфейса, сквозь которые можно смотреть» (provides spectacular visual effects such as glass-like interface elements that you can see through).

Не в первый раз

Настоящие инновации Apple, судя по всему, остались в прошлом. В последние годы компания называет этим громким словом едва ли не все, что заимствует у конкурентов. Например, для нее инновации – это виджеты, появившиеся в iOS всего несколько лет назад, тогда как в Android они существуют с 2008 г., то есть с момента выпуска самой первой версии этой ОС.

Как сообщал CNews, то же касается и виджетов в macOS. Apple пытается внушить всему миру, что это нечто новое и свежее, но на деле те, кто предпочитают Windows, могли пользоваться ими, как и прозрачным интерфейсом, еще в 2007 г. В этой ОС виджеты впервые появились в Vista, но назывались они не виджетами, а гаджетами.