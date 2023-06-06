У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством

Apple встроила в новую macOS виджеты, которые Microsoft реализовала в Windows еще в 2007 г. Также в macOS нашлась отсылка к Windows XP – «обои» в новой системе Apple очень напоминают оные в ОС Microsoft 22-летней давности. Но и сама Microsoft иногда копирует идеи Apple – в скором будущем в Windows может появиться аналог фирменной док-панели macOS.

MacOS превращается в Windows

Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Виджеты в macOS были и раньше, но ограничивались «Центром уведомлений», теперь же их можно размещать в любом месте рабочего стола, где будет удобно пользователю.

Премьера macOS Sonoma состоялась 5 июня 2023 г. Для владельцев компьютеров и ноутбуков Mac виджеты, вероятно, в самом деле являются новшеством, но если смотреть глобально, то Apple просто скопировала эту идею у Microsoft. Притом софтверный гигант встроил виджеты в Windows еще в 2007 г. с релизом Vista (в этой системе они носили название «гаджеты»), а известно о ее планах сделать это стало известно еще раньше, в феврале 2006 г.

Фото: Apple Пользователи-ветераны непременно увидят в Sonoma сходство с Vista

Таким образом, Apple задержалась со своим новшеством «всего» на 16-17 лет, и это полностью повторяет историю виджетов в iOS, которые появились лишь три года назад. В Android же они развиваются и используются с начала прошлого десятилетия.

Что получили пользователи

Виджеты в macOS Sonoma по принципу своей работы ничем не отличаются от виджетов в Windows Vista, а также от плиток в меню «Пуск» в Windows 10, которые исчезли в Windosws 11. Это мини-информаторы, позволяющие пользователю оперативно получать нужные ему сведения без запуска программы, эти сведения предоставляющие.

Например, пользователь взаимодействовать с виджетами «Карта» или «Погода» и выполнять некоторые действия в них, не открывая связанные с ними приложения. То есть основная цель виджетов – оперативное предоставление информации пользователю с минимальными затратами времени на это. Для многих пользователей такой способ взаимодействия с ОС может оказаться удобным, но ничего нового в нем, как бы это ни преподносила Apple, нет – она опоздала со своими виджетами на десктопе на полтора десятка лет.

Призрак Windows XP

Эксперты профильного портала Windows Latest обнаружили в новой macOS Sonoma если не частичку, то, вероятно, отсылку к еще более древней операционной системе Microsoft – к Windows XP. Эта ОС вышла в 2001 г. и быстро стала «народной», после чего оставалась ею вплоть до релиза Windows 7 в 2009 г.

Windows XP запомнилась многим своими фирменными «обоями» на рабочий стол с изображением покрытого травой холма и синего неба с легкими облаками. Эта фотография была сделано фотографом Чарльзом О’Риаром (Charles O’Rear) и называется «Блаженство» (The Bliss) и прочно ассоциируется у миллионов людей именно с Windows XP.

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В macOS Sonoma тоже есть свои фирменные «обои», и одно из изображений рабочего стола по расположению элементов и цветовой очень напоминает The Bliss.

Фото: Apple Все новое - это хорошо забытое старое

Получилось ли это случайно, или же разработчики действительно вдохновлялись «обоями» для Windows XP, Apple не уточняет.

Кто у кого ворует

Apple поспешила встроить виджеты в macOS сразу, как только в Сети появилась информация об их возвращении в Windows. Начиная с Windows 7 и вплоть до Windows 11 ранних версий виджеты не были частью ОС Microsoft – в той же Windows 10 их заменяли плитки в стартовом меню. Но в конце весны 2023 г. стало известно о решении Microsoft возродить их и встроить в Windows 11.

Но если виджеты рабочего стола Apple подсмотрела у Microsoft, то Microsoft подглядела у Apple продвинутую док-панель для быстрого доступа к программам. Это фирменная отличительная особенность macOS, которую не так давно Apple перенесла в iPadOS, и совсем скоро нечто подобное может стать частью новой ОС Microsoft. Софтверная корпорация работает над Windows 12, премьера которой ожидается в 2024 г. Подробностей о ней пока немного – по одним из сведений, это будет модульная облегченная версия обычной Windows 11.