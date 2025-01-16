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Microsoft Windows 12



16.01.2025 Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года 1
12.04.2024 В Windows 10 начали крутить раздражающую полноэкранную рекламу Windows 11. Ее видят даже те, кто никогда не сможет обновиться 1
04.04.2024 Microsoft сохранит «жизнь» сверхпопулярной Windows 10, но за отдельные деньги. Цена ежегодно будет удваиваться 1
19.01.2024 Требования Windows к оперативной памяти выросли в разы. ОС потребуется специальный процессор 1
21.12.2023 Windows оставили без поддержки новейших процессоров AMD. Microsoft принудительно сгоняет своих пользователей на чипы Intel 1
06.12.2023 Обновления для Windows впервые станут платными для обычных пользователей. Россияне не смогут их купить 1
04.12.2023 Windows 11 не оправдала надежд? Следующая Windows 12 выйдет через считанные недели. Что в ней будет нового 1
26.10.2023 Windows искалечат по-крупному. Древнейший компонент заменят на новомодный, который бесит программистов 1
19.10.2023 Microsoft проболталась: Мир не хочет переходить на Windows 11, потому что Windows 10 оказалась слишком хороша 1
11.10.2023 Microsoft повержена. Найден способ легальной установки Windows 11 на древние компьютеры. Справятся даже начинающие пользователи 1
05.10.2023 Лицензионных Windows больше не будет? Microsoft готовится не продавать свою ОС, а постоянно тянуть с пользователей деньги за аренду 1
29.09.2023 Microsoft создает нестандартную операционную систему. Она будет совершенно бесполезной без интернета 1
07.09.2023 Microsoft накрыл гнев пользователей. Они грудью встали на защиту легендарного инструмента Windows, позволяющего не покупать Office 1
04.09.2023 Microsoft удаляет из Windows легендарный инструмент, позволявший не покупать Office. Он был в системе 30 лет 1
06.06.2023 У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством 1
24.05.2023 Microsoft убьет WinRAR и 7-Zip 1
03.05.2023 Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows 1
04.04.2023 Популярность Windows 11 стремительно взлетела до небес 1
30.03.2023 Microsoft готовит суперлегкую замену Windows 11 и Chrome OS. Старые наработки вытащили из сундука 1
28.03.2023 Microsoft разучилась творить. Windows 12 станет копией macOS 1
02.03.2023 Windows 11 провалилась? Microsoft в спешке готовит ей на замену Windows 12 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Microsoft Windows 12 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 21
Apple Inc 12100 5
Intel Corporation 12197 4
GitHub 814 4
ДОК 828 4
X Corp - Twitter 2845 3
Qualcomm Technologies 1822 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Google LLC 11775 3
Samsung Electronics 10254 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
MediaTek - Ralink 527 1
Adobe Systems 1549 1
Nvidia Corp 3487 1
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 1
OpenAI 217 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Unsplash 762 3
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 5
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 236 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Micorosft Windows Insider 130 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 2
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 66 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
Microsoft Windows API 302 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Microsoft Windows 15656 21
Microsoft Windows 11 537 19
Microsoft Windows 10 1758 19
Microsoft Windows 7 1979 13
StatCounter 395 11
Apple macOS 2059 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 7
Microsoft Windows XP 2399 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 7
Microsoft 365 Copilot 115 6
Intel Core - Семейство процессоров 1200 5
Linux OS 9936 4
Microsoft Cortana 171 4
Apple iPadOS 104 4
Microsoft Windows 95 412 4
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 3
Google Android 13994 3
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 3
Intel Meteor Lake 30 3
Microsoft Windows 365 18 3
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 2
Microsoft Windows 98 443 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Apple iOS 7809 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Microsoft Office 3734 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 2
Microsoft WordPad 44 2
Microsoft Metro UI 31 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 141 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Surface - Планшет 429 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 2
Panay Panos - Панай Панос 18 1
Перов Евгений 55 1
Рошал Евгений. 7 1
Ламинин Роман 2 1
Pony Bob - Пони Боб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Тайвань 3984 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Образование в России 2190 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Аренда 2416 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Neowin 139 5
Tom’s Hardware 393 2
The Register - The Register Hardware 1551 1
GizChina - Издание 72 1
Windows Central 26 1
Commercial Times 94 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Reddit 312 1
The Verge - Издание 554 1
Bloomberg 1286 1
TrendForce 113 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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