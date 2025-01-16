Microsoft Windows 12
Microsoft Windows 12 и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 762 3
|Visa International 1949 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
|McDonald’s - Макдоналдс 198 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 199 2
|Panay Panos - Панай Панос 18 1
|Перов Евгений 55 1
|Рошал Евгений. 7 1
|Ламинин Роман 2 1
|Pony Bob - Пони Боб 2 1
|Neowin 139 5
|Tom’s Hardware 393 2
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|GizChina - Издание 72 1
|Windows Central 26 1
|Commercial Times 94 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
|Reddit 312 1
|The Verge - Издание 554 1
|Bloomberg 1286 1
|TrendForce 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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