В Windows 10 начали крутить раздражающую полноэкранную рекламу Windows 11. Ее видят даже те, кто никогда не сможет обновиться

Невозможный переход на Windows 11

Корпорация Microsoft встроила в Windows 10 новую рекламу следующей версии фирменной операционной системы – Windows 11, пишет The Verge.

Полноэкранный баннер-уведомление, по свидетельству пользователей, может появиться перед глазами совершенно внезапно, причем вне периода простоя ОС. В сообщении, сопровождающем рекламу, Microsoft выражает благодарность клиентам за лояльность, напоминает о дате прекращения поддержки ОС разработчиком, до наступления которой осталось примерно 1,5 года, а также предлагает ознакомиться с вариантами миграции на Windows 11.

Практика внедрения весьма навязчивой рекламы не является для Microsoft чем-то принципиально новым – подобные фокусы «Редмондский гигант» демонстрировал и раньше. Нынешний случай на фоне остальных выделяет то, что такие предложения обновиться до более свежей версии ОС впервые получают даже обладатели несовместимых с Windows 11 компьютеров.

Внезапная реклама

Судя по опубликованному пользователем форума Reddit под псевдонимом Woopinah9 скриншоту, новая реклама представляет собой растянутое на весь экран окно с белым фоном, без границ и привычных элементов управления, позволяющих управлять его размером и положением, зато с логотипом Windows в левом верхнем углу. Панель задач перекрыта содержимым окна и недоступна пользователю. Работают ли при этом комбинации клавиш, позволяющие переключаться между приложениями, например Alt+Tab, из изображения неочевидно, а его автор этот момент не уточняет.

В окне, помимо сообщения, в тексте которого прямо декларируется невозможность обновления этого ПК до Windows 11, присутствуют ссылки на справочную статью с портала поддержки Microsoft, посвященную завершению жизненного цикла «десятки», а также на промо-ролик об «одиннадцатой».

Внизу окна расположены кнопки “Learn More” («Подробнее») и “Remind me later” («Напомнить позже»). Нажатие последней позволяет скрыть окно и вернуться к взаимодействию с интерфейсом Windows. Подпись к кнопке недвусмысленно намекает на то, что в дальнейшем пользователь вполне может вновь столкнуться с этой рекламой.

Покупка ESU или модернизация ПК

Примечательно, что в рекламном сообщении не говорится о том, что пользователи получат возможность продолжать безопасно работать с Windows 10 и после прекращения ее поддержки 14 октября 2025 г. – правда, за отдельную плату.

Анонсированная Microsoft в декабре 2023 г. программа Extended Security Update (ESU) позволяет получать обновления безопасности для Windows 10 в течение еще трех лет после завершения жизненного цикла ОС.

Ранее Microsoft уже предлагала своим клиентам – юридическим лицам доступ к ESU в рамках аналогичной программы для Windows 7, и стоимость подписки тогда была сопоставима с нынешней. Обычным пользователям доступ к платным апдейтам для фирменной ОС корпорация готова предоставить впервые.

Microsoft Обновления безопасности для Windows 10 можно будет получать в течение трех лет после прекращения поддержки ОС

В начале апреля 2024 г. корпорация опубликовала расценки на подключение к ESU. Для бизнеса тариф составит $61, $122 и $244 за первый, второй и третий годы обслуживания с человека. Подписчики «облачной Windows» могут претендовать на скидку в размере 25%. Школам и другим образовательным учреждениям апдейты обойдутся практически даром – $7 за три года для одного пользователя. Цены для обычных пользователей Microsoft пока не объявила.

Учитывая отсутствие упоминания об ESU в новой встроенной в ОС рекламе, можно предположить, что Microsoft неявным образом подталкивает пользователей Windows 10 к модернизации или замене ПК, не удовлетворяющих минимальным системным требованиями Windows 11.

«Одиннадцатая» для своей работы требует как минимум двухъядерный 64-битный центральный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, изготовленный не позднее 2018 г., 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ свободного места на жестком диске или SSD, графический адаптер, совместимый с DirectX 12, UEFI с функцией безопасной загрузки и поддержку TPM 2.0. Кроме того, учитывая нынешний бум технологий генеративного искусственного интеллекта, имеются основания полагать, что в последующих версиях ОС Microsoft – будь то обновленная Windows 11 или гипотетическая Windows 12 – требования к «железу» со временем станут лишь ужесточаться.

Непопулярная Windows 11

За прошедшие с момента релиза Windows 11 почти три года система так и не сумела завоевать симпатии большинства аудитории ОС Microsoft, о чем свидетельствуют данные аналитического портала StatCounter.

По состоянию на конец марта 2024 г. среди всех ОС семейства Windows с колоссальным отрывом по-прежнему лидирует «десятка» с рыночной долей в 69,04%. Это свидетельствует о нежелании или невозможности миллионов пользователей проводить апгрейд.

Windows 11 находится лишь на второй строчке рейтинга с 26,72%. Первую тройку замыкает Windows 7, которой все еще отдают предпочтения 3,04% лояльных пользователей.

В сложившейся ситуации вполне понятно стремление Microsoft тем или иным образом повлиять на поведение клиентов и подтолкнуть их к переходу на Windows 11. Однако внедрение назойливых, отвлекающих от работы уведомлений с привкусом рекламы может возыметь обратный эффект.