Требования Windows к оперативной памяти выросли в разы. ОС потребуется специальный процессор

Windows станет еще привередливее к «железу»

Корпорация Microsoft планирует значительно ужесточить минимальные системные требования будущих версий операционной системы Windows с функциями искусственного интеллекта (ИИ), пишет Tom’s Hardware со ссылкой на источники.

По информации издания, персональным компьютерам для полноценной работы с ИИ-инструментами Windows потребуется по меньшей мере 16 ГБ оперативной памяти, а также аппаратный ускоритель алгоритмов искусственных нейронных сетей вычислительной мощностью от 40 TOPS.

Для сравнения: актуальная версия ОС Microsoft – Windows 11 для своей работы требует как минимум двухъядерный 64-битный центральный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ свободного места на жестком диске или SSD, графический адаптер, совместимый с DirectX 12, UEFI с функцией безопасной загрузки и поддержку TPM 2.0. Требования к «железу» со стороны Windows 10 и того скромнее.

Сама Microsoft пока новые системные требования не оглашала. Также остается неизвестным, будут ли они распространяться на Windows 11 с выходом последующих обновлений функциональности или касаются Windows 12, разработкой которой, вероятно, в настоящее время занята американская корпорация. Однако информация, полученная Tom’s Hardware от двух анонимных источников, согласуется со сведениями, представленными в материале исследовательской компании TrendForce от 17 января 2024 г., в котором рассматривается потенциальное влияние коммерциализации технологии Copilot на развитие рынка ИИ-ПК и серверов.

Windows – спасение для рынка ПК

Повышение требований Windows к размеру оперативной памяти – хорошая новость для производителей DRAM, которые, вероятно, получат возможность извлечь выгоду из выросшего спроса на свою продукцию: владельцам ПК придется модернизировать свои устройства или приобретать новые, тем самым увеличивая продажи DRAM и способствуя повышению цен на память.

Согласно прогнозу TrendForce, по итогам I квартала 2024 г. цены на оперативную память вырастут в среднем на 13-18%.

Помимо поставщиков оперативной памяти, все основания довольно потирать руки имеют производители компьютерных процессоров, некоторые из которых уже начали выпускать CPU со встроенным нейропроцессором (NPU) для обработки алгоритмов ИИ.

Так, чипы Intel актуального поколения Meteor Lake обеспечивают производительность в ИИ-нагрузках вплоть до 34 TOPS. Будущие процессоры Lunar Lake, которые должны выйти на рынок во второй половине 2024 г., окажутся втрое эффективнее в задачах ИИ, обещают в Intel.

Не слишком отстают от Intel на этом направлении и AMD с Qualcomm. Ожидается, что линейка AMD Ryzen 8000 (Strix Point) обеспечит производительность ускорения ИИ на уровне 45 TOPS. Qualcomm Snapdragon X Elite, вероятно, будет иметь аналогичные характеристики.

Согласно данным аналитической компании StatCounter, по состоянию на декабрь 2023 г. Windows доминировала на рынке операционных систем с долей в 72,79%. Причем самая новая версия ОС Microsoft – Windows 11 – так и не сумела догнать предшественницу – Windows 10 – по уровню популярности: если последняя установлена на 67,46% персональных компьютеров мира, то на долю «одиннадцатой» приходится лишь 26,52% машин.

Экспансия ИИ в Windows

Microsoft, вкладывающая колоссальные средства в OpenAI, разработчика большой языковой модели GPT, похоже, решила выжать максимум из своего партнерства с противоречивой компанией, возглавляемой Сэмом Альтманом (Sam Altman).

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Американский разработчик интегрирует функции искусственного интеллекта едва ли не во все собственные продукты. В октябре 2023 г. в Windows 11 был добавлен умный ассистент Windows Copilot, который доставил определенные неприятности владельцам конфигураций ПК с несколькими мониторами.

В ноябре 2023 г. стандартный графический редактор Windows 11 – Paint – получил интеграцию с сервисом DALL-E 3, который позволяет генерировать изображения на основе текстового описания.

В январе 2024 г. Windows Latest сообщил о том, что избежать участи наполнения возможностями ИИ не сможет даже базовый текстовый редактор Windows – «Блокнот» (Notepad). В рамках программы предварительного тестирования Windows Insider добровольцы обкатывают для Microsoft набор функций “Cocreator” на основе GPT-4 – в помощь пользователю при написании текстов.

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Кроме того, Microsoft, похоже, рассматривает общение пользователя с Copilot в качестве полноценной альтернативы всем остальным методам взаимодействия человека и машины в будущем. Сатья Наделла (Satya Nadella), гендиректор корпорации, сравнивал Copilot с кнопкой «Пуск», которая на протяжении десятилетий была ключевым элементом интерфейса Windows.

Также в январе 2024 г. Bleeping Computer писал о том, что в рамках Windows Insider тестируется автоматический запуск Windows Copilot при старте Windows 11. Правда, такое навязчивое поведение умного помощника обкатывалось на владельцах Windows-ПК с широкоформатными мониторами диагональю от 27 дюймов и разрешающей способностью от 1920 пикселей по горизонтали.