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Хаос на рабочем столе: «Умный помощник» Windows 11 придумал новую головную боль для пользователей

Только что появившийся в Windows 11 умный помощник Copilot, построенный на алгоритмах искусственного интеллекта, способен доставить головную боль пользователям конфигураций ПК с несколькими мониторами. При запуске нового инструмента пиктограммы приложений и документов, размещенные на рабочем столе, могут произвольно перемещаться и «перепрыгивать» с экрана на экран.

Манипуляции ИИ-ассистента Windows с иконками рабочего стола

Пользователи операционной системы Windows 11 столкнулись с хаотичным перемещением иконок приложений и документов на рабочем столе при попытке запуска программы-ассистента Windows Copilot, пишет Bleeping Computer.

Проблема затрагивает ПК, выводящие изображения на несколько мониторов одновременно. В таком случае пиктограммы могут менять свое местоположение не только в рамках одного экрана, но и произвольно «перепрыгивать» на другие дисплеи.

По данным Microsoft, проблема актуальна для систем с наложенным октябрьским патчем KB5031455, который, в частности, добавляет пробную версию нового умного помощника Windows Copilot, построенного на базе технологий искусственного интеллекта корпорации.

«На устройствах Windows, использующих более одного монитора, могут возникнуть проблемы с неожиданным перемещением значков на рабочем столе между мониторами или другие проблемы с выравниванием значков при попытке использовать Copilot в Windows (Preview)», – говорится в сообщении Microsoft, сопровождающем список известных проблем обновления KB5031455.

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Фото: Microsoft
Только что появившийся в Windows умный помощник Copilot устраивает хаос на рабочем столе

Разработчики также допускают возможность временной недоступности Copilot некоторым пользователям из числа обладателей ПК с несколькими дисплеями.

«Чтобы пользователи не столкнулись с этой проблемой, Copilot в Windows (Preview) может быть недоступен на устройствах, которые использовались или в настоящее время используются в конфигурации с несколькими мониторами», – предупреждает Microsoft.

В компании работают над решением проблемы. Дополнительную информацию разработчики обещают предоставить в предстоящем обновлении.

Не единственная известная проблема апдейта

Помимо произвольного изменения местоположения значков документов и приложений на рабочем столе, обновление при установке в управляемых окружениях Windows может вызывать появление ложных сообщений о проблемах с шифрованием диска BitLocker.

По заявлению Microsoft, в действительности проблема не влияет на шифрование диска.

Инструмент, который заменит кнопку «Пуск»

Windows Copilot в настоящее время доступен пользователям из США, Великобритании, а также некоторых стран Азии и Южной Америки. Европейцы воспользоваться возможностями ИИ-ассистента пока не имеют, это связано с особенностями законодательства по защите конфиденциальности.

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Цифровизация

По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), в обозримом будущем ИИ-ассистент может заменить в Windows кнопку «Пуск», давно ставшую неотъемлемым атрибутом фирменной ОС корпорации.

Ранее Microsoft прекратила поддержку десктопной версии голосового помощника Cortana, который за почти десятилетие так и не смог обрести популярность.

Чем интересен патч KB5031455

Патч KB5031455, выпущенный 27 октября 2023 г., представляет собой предварительную версию необязательного накопительного обновления. Апдейт предназначен для активации возможностей обновления Moment 4 – более чем десятка новых функций ОС и сопутствующего ПО, а также устранения 22 известных проблем системы.

Среди наиболее заметных новшеств релиза: собственно, ИИ-ассистент Copilot for Windows, переработанный файловый менеджер «Проводник», новая утилита для создания резервных копий данных, а также модернизированная версия графического редактора Paint – с поддержкой слоев и функцией удаления фона в один клик.

Кроме того, с выходом Moment 4 в Windows 11 появилась нативная поддержка еще 11 форматов сжатия файлов: .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, and .txz. Однако, как ранее писал CNews, скорость распаковки архивов интегрированными в ОС средствами оставляет желать лучшего. Кроме того, разработчиками Windows пока не реализована работа с архивами, защищенными паролем.

Дмитрий Степанов

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